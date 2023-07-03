Избыток цинка возникает, когда в организме слишком много минерального цинка.

Цинк широко распространен в организме — он присутствует в костях, зубах, волосах, коже, печени, мышцах, лейкоцитах (белых кровяных клетках) и яичках. Он входит в состав более 100 ферментов, включая те, которые участвуют в образовании РНК (рибонуклеиновой кислоты) и ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты).

(См. также Общие сведения о минералах).

Уровень цинка в организме зависит от количества цинка, потребляемого с пищей. Цинк необходим для здоровья кожи, заживления ран и роста.

Люди редко потребляют слишком много цинка. Обычно избыток цинка возникает в результате употребления кислых продуктов или напитков, упакованных в емкости с цинковым (гальваническим) покрытием. В некоторых отраслях промышленности избыток цинка может быть результатом вдыхания паров оксида цинка.

У людей, которые потребляют слишком много цинка, может наблюдаться тошнота, рвота и диарея. Вдыхание паров оксида цинка может вызвать учащенное дыхание, потоотделение, жар, ломоту в мышцах и металлический вкус во рту, нарушение, называемое латунной лихорадкой. Потребление слишком большого количества цинка в течение длительного времени может снизить всасывание меди, вызвать анемию и нарушения иммунной системы.

Диагностика избытка цинка Обследование врачом; Врачи подозревают избыток цинка на основании обстоятельств жизни человека и его симптомов.