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Избыток цинка

Авторы:Larry E. Johnson, MD, PhD, University of Arkansas for Medical Sciences
Проверено/пересмотрено июл. 2023
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Избыток цинка возникает, когда в организме слишком много минерального цинка.

Цинк широко распространен в организме — он присутствует в костях, зубах, волосах, коже, печени, мышцах, лейкоцитах (белых кровяных клетках) и яичках. Он входит в состав более 100 ферментов, включая те, которые участвуют в образовании РНК (рибонуклеиновой кислоты) и ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты).

(См. также Общие сведения о минералах).

Уровень цинка в организме зависит от количества цинка, потребляемого с пищей. Цинк необходим для здоровья кожи, заживления ран и роста.

Люди редко потребляют слишком много цинка. Обычно избыток цинка возникает в результате употребления кислых продуктов или напитков, упакованных в емкости с цинковым (гальваническим) покрытием. В некоторых отраслях промышленности избыток цинка может быть результатом вдыхания паров оксида цинка.

У людей, которые потребляют слишком много цинка, может наблюдаться тошнота, рвота и диарея. Вдыхание паров оксида цинка может вызвать учащенное дыхание, потоотделение, жар, ломоту в мышцах и металлический вкус во рту, нарушение, называемое латунной лихорадкой. Потребление слишком большого количества цинка в течение длительного времени может снизить всасывание меди, вызвать анемию и нарушения иммунной системы.

Диагностика избытка цинка

  • Обследование врачом;

Врачи подозревают избыток цинка на основании обстоятельств жизни человека и его симптомов.

Лечение избытка цинка

  • Изменения в рационе питания

Лечение заключается в снижении потребления цинка.

Состояние людей с латунной лихорадкой обычно нормализуется после пребывания в среде, не содержащей цинка, в течение 12–24 часов.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.