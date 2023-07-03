Избыток хрома может возникать в результате контакта с хромом на рабочем месте.

(См. также Общие сведения о минералах).

Хром обеспечивает функционирование инсулина (который контролирует уровень сахара в крови), а также участвует в обмене веществ (метаболизме) и накоплении углеводов, белков и жира.

Добавки хрома не увеличивают размер или силу мышц.

Небольшие количества хрома, принимаемые внутрь, не оказывают вредного воздействия (нетоксичны). На работе люди могут подвергаться воздействию хрома в другой, вредной (токсичной) форме. Эта форма возникает вследствие промышленного загрязнения. В этой форме хром может раздражать кожу, хрящи носа, легкие и пищеварительный тракт и может вызвать рак легких.