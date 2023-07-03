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Избыток хрома

Авторы:Larry E. Johnson, MD, PhD, University of Arkansas for Medical Sciences
Проверено/пересмотрено июл. 2023 | Изменено авг. 2023
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Избыток хрома может возникать в результате контакта с хромом на рабочем месте.

    (См. также Общие сведения о минералах).

    Хром обеспечивает функционирование инсулина (который контролирует уровень сахара в крови), а также участвует в обмене веществ (метаболизме) и накоплении углеводов, белков и жира.

    Добавки хрома не увеличивают размер или силу мышц.

    Небольшие количества хрома, принимаемые внутрь, не оказывают вредного воздействия (нетоксичны). На работе люди могут подвергаться воздействию хрома в другой, вредной (токсичной) форме. Эта форма возникает вследствие промышленного загрязнения. В этой форме хром может раздражать кожу, хрящи носа, легкие и пищеварительный тракт и может вызвать рак легких.

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.