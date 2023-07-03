Избыток фторидов

Употребление избыточного фтора, чаще всего путем употребления воды с высоким уровнем фтора или приема фторсодержащих добавок, может вызвать флюороз, который поражает зубы и кости.

(См. также Общие сведения о минералах).

В организме большая часть фтора содержится в костях и зубах. Фтор необходим для образования и здоровья костей и зубов.

Люди, проживающие в районах, где питьевая вода имеет естественное высокое содержание фтора, могут потреблять слишком много фтора, что вызывает заболевание, называемое флюороз. У детей, которые принимают высокую дозу фторидной добавки, также может развиться флюороз, даже если они живут в регионе, где питьевая вода не содержит фтор.

Фтор накапливается в зубах, в особенности в постоянных зубах. На поверхности зубной эмали появляются меловые белые пятна неправильной формы. Эти пятна становятся грязно-желтыми или коричневыми, придавая эмали крапчатый вид. В зубах могут появиться ямки. Эти дефекты, очевидно, влияют только на внешний вид и могут даже сделать эмаль более устойчивой к кариесу.

Фтор также накапливается в костях. В редких случаях потребление слишком большого количества фтора в течение длительного времени может привести к тому, что кости станут плотными, но слабыми, к появлению аномальных костных наростов (шпор) на позвоночнике и деформации вследствие накопления кальция (кальцификации) в связках.

Диагноз избытка фтора основан на симптомах. Могут быть доступны анализы крови для измерения уровня фтора.

Лечение избытка фтора включает профилактику дальнейшего накопления фторидов путем сокращения потребления фтора. Например, если люди живут в районах с высоким уровнем фтора в воде, они не должны пить фторированную воду или принимать добавки с фтором. Детей всегда надо предупреждать о том, чтобы они не глотали зубную пасту с фтором.