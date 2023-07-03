Избыток селена встречается редко и вызван потреблением слишком большого количества минерального селена.

(См. также Общие сведения о минералах).

Селен встречается во всех тканях. Селен действует совместно с витамином Е в качестве антиоксиданта. Он помогает защитить клетки от повреждения свободными радикалами, которые являются активными побочными продуктами нормальной деятельности клеток. Селен способствует защите от некоторых видов рака. Селен также необходим для нормальной работы щитовидной железы.

Ежедневный прием более 900 микрограммов добавок селена без рецепта врача может вызвать пагубные последствия. Симптомы интоксикации селеном в основном связаны с желудочно-кишечным расстройством, включая тошноту, рвоту и диарею. К другим симптомам относятся выпадение волос, аномалии ногтей, сыпь, утомляемость и повреждение нервов. Может появиться запах чеснока изо рта.

Диагноз избытка селена основан на симптомах. Можно измерить уровень селена в крови или моче.

Лечение избытка селена включает сокращение потребления селена.