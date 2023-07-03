Избыток меди может быть вызван генетической аномалий, которая препятствует выведению меди из организма (болезнь Вильсона), или, в редких случаях, потреблением слишком большого количества меди.

(См. также Общие сведения о минералах).

Медь в организме в основном сосредоточена в печени, костной и мышечной ткани, но незначительное количество меди присутствует во всех тканях организма. Печень выделяет избыточную медь в желчь, и далее она выводится из организма. Медь входит в состав многих ферментов, в том числе ферментов, которые необходимы для:

Выработки энергии

Образования эритроцитов (красных кровяных клеток), костной и соединительной ткани (которая соединяет вместе другие ткани и органы)

Антиокислительного действия (для защиты клеток от повреждения свободными радикалами, которые являются активными побочными продуктами нормальной деятельности клеток)

Избыток меди (токсичность) может быть приобретенным или наследственным заболеванием (как болезнь Вильсона).

Употребление меди происходит редко. Люди могут получить небольшое избыточное количество меди с кислой пищей или напитками, которые долгое время находились в медных сосудах, трубах или клапанах.

Употребление даже относительно небольшого количества меди может вызвать тошноту, рвоту и диарею. При употреблении в больших количествах (обычно людьми, пытающимися покончить с собой) медь может повреждать почки, подавлять мочеотделение, вызывать анемию в связи с разрывом эритроцитов (гемолитическая анемия) и даже смерть.

В редких случаях у детей имеет место повреждение печени или цирроз. Оно, вероятно, возникает из-за употребления молока, которое кипятилось или хранилось в окислившихся медных или латунных емкостях.

Диагностика избытка меди Анализы крови или мочи

Биопсия печени Врачи измеряют уровень меди и церулоплазмина в крови или моче. Однако для постановки диагноза, как правило, требуется биопсия печени для измерения количества меди и оценки повреждения печени, за исключением случаев потребления заведомо большого количества меди.