Избыток йода встречается редко и вызван потреблением слишком большого количества минерального йода, которое может повлиять на функцию щитовидной железы.

(См. также Общие сведения о минералах).

Йод содержится в морской воде. Небольшое количество йода попадает в атмосферу из морской воды и с дождем поступает в грунтовые воды и почву вблизи моря.

Во многих регионах, включая Соединенные Штаты Америки, столовую соль обогащают йодом (в виде комбинированной формы йода), чтобы обеспечить достаточное его потребление.

Избыточное потребление йода — довольно нечастое явление. Обычно оно бывает результатом приема добавок йода для длительного лечения дефицита йода. Иногда люди, живущие недалеко от моря, потребляют слишком много йода, потому что они едят много морепродуктов и морских водорослей и пьют воду с высоким содержанием йода. Например, это распространено в северной Японии.

Потребление слишком большого количества йода обычно не влияет на функцию щитовидной железы, однако иногда этот эффект наблюдается. В результате повышается активность щитовидной железы, и она вырабатывает избыточное количество тиреоидных гормонов (гипертиреоз), особенно у людей, которые раньше потребляли слишком мало йода. Однако иногда избыток йода может уменьшать выработку тиреоидных гормонов (приводя к гипотиреозу). В результате щитовидная железа увеличивается и образуется зоб. (Зоб может образоваться в случае снижения или повышения активности щитовидной железы).

При избыточном потреблении йода может возникать металлический привкус во рту и усиливаться слюноотделение. Йод может раздражать пищеварительный тракт и вызвать сыпь.

Диагностика избытка йода Анализы крови

Визуализирующие исследования Врачи подозревают гипертиреоз или гипотиреоз, обусловленный избытком йода, на основании симптомов, особенно у тех людей, которые принимают йодсодержащие добавки. Выполняют анализы крови, чтобы определить уровень гормонов щитовидной железы и уровень тиреотропного гормона (ТТГ). Также может быть назначено визуализирующее исследование щитовидной железы.