Дефицит цинка может быть результатом многих заболеваний, включая сахарный диабет, алкогольное расстройство и прием диуретиков.
У людей пропадает аппетит, выпадают волосы, они могут чувствовать вялость и потерю вкусовых ощущений.
Врачи измеряют уровень цинка в крови и в моче, но эти анализы могут точно не установить статус цинка.
Добавки с цинком, принимаемые внутрь, могут помочь излечить этот дефицит.
(См. также Общие сведения о минералах).
Цинк широко распространен в организме — он присутствует в костях, зубах, волосах, коже, печени, мышцах, лейкоцитах (белых кровяных клетках) и яичках. Он входит в состав более 100 ферментов, включая те, которые участвуют в образовании РНК (рибонуклеиновой кислоты) и ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты).
Уровень цинка в организме зависит от количества цинка, потребляемого с пищей. Цинк необходим для здоровья кожи, заживления ран и роста.
Большое количество цинка, поступающего в организм с пищей, не всасывается. Пища, богатая клетчаткой и фитатами (содержащимися в цельнозерновом хлебе, отрубях, бобах, сое, других бобовых и орехах), уменьшает всасывание цинка.
Многие факторы могут повысить риск развития дефицита цинка. Дефицит вследствие диеты с низким содержанием цинка редко встречается в местах, где люди придерживаются сбалансированного питания. Дефицит цинка более распространен среди пожилых людей, которые проживают в медицинских учреждениях, и у людей, прикованных к дому.
Каковы могут быть причины дефицита цинка?
Причина
Примеры
Диета (редкая причина в местах, где люди придерживаются сбалансированного питания)
Недостаточное потребление мяса и других белков
Употребление продуктов питания, содержащих соли фитиновой кислоты (препятствующих всасыванию) таких, как цельные злаки, крупы, кукуруза, рис, фасоль, соевые бобы, другие бобовые растения и орехи
Расстройства
Расстройство, связанное с употреблением алкоголя
Заражение крови (сепсис)
Расстройства, нарушающие всасывание (мальабсорбция)
Нарушения со стороны печени
Нарушения функции поджелудочной железы
Лечебные процедуры
Диуретики
Внутривенное питание в течение длительного времени
Приэнтеропатическом акродерматите, редком наследственном нарушении, всасывание цинка невозможно.
Симптомы дефицита цинка
Ранние симптомы дефицита цинка включают потерю аппетита, а у новорожденных и детей — замедление роста и развития. У людей могут местами выпадать волосы. Они могут чувствовать вялость и раздражительность. Возможны нарушения вкуса и обоняния. Могут возникнуть высыпания. У мужчин может уменьшиться выработка спермы. Возможны нарушения иммунной системы организма, более длительное и неполное заживление ран.
При дефиците цинка у беременной женщины у ребенка на момент рождения может быть снижена масса тела или он может родиться недоношенным.
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При энтеропатическом акродерматите симптомы обычно появляются, когда новорожденного отлучают от груди. Это нарушение может привести к диарее и потере волос. Вокруг глаз, носа и рта, а также на ягодицах появляется сыпь. Иммунная система может быть нарушена в результате многочисленных инфекций. У детей могут быть нарушения роста.
Диагностика дефицита цинка
Обследование врачом;
Реакция на пищевые добавки с цинком
Анализы крови и мочи
Врачи подозревают дефицит цинка на основании обстоятельств жизни человека, симптомов и реакции на добавки, содержащие цинк. Также проводятся анализы крови и мочи, но они могут точно не установить статус цинка.
Лечение дефицита цинка
Пищевые добавки с цинком
Добавки с цинком принимают внутрь до исчезновения симптомов. Добавки с цинком также эффективны для лечения энтеропатического акродерматита.