Дефицит цинка может быть результатом многих заболеваний, включая сахарный диабет, алкогольное расстройство и прием диуретиков.

У людей пропадает аппетит, выпадают волосы, они могут чувствовать вялость и потерю вкусовых ощущений.

Врачи измеряют уровень цинка в крови и в моче, но эти анализы могут точно не установить статус цинка.

Добавки с цинком, принимаемые внутрь, могут помочь излечить этот дефицит.

(См. также Общие сведения о минералах).

Цинк широко распространен в организме — он присутствует в костях, зубах, волосах, коже, печени, мышцах, лейкоцитах (белых кровяных клетках) и яичках. Он входит в состав более 100 ферментов, включая те, которые участвуют в образовании РНК (рибонуклеиновой кислоты) и ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты).

Уровень цинка в организме зависит от количества цинка, потребляемого с пищей. Цинк необходим для здоровья кожи, заживления ран и роста.

Большое количество цинка, поступающего в организм с пищей, не всасывается. Пища, богатая клетчаткой и фитатами (содержащимися в цельнозерновом хлебе, отрубях, бобах, сое, других бобовых и орехах), уменьшает всасывание цинка.

Многие факторы могут повысить риск развития дефицита цинка. Дефицит вследствие диеты с низким содержанием цинка редко встречается в местах, где люди придерживаются сбалансированного питания. Дефицит цинка более распространен среди пожилых людей, которые проживают в медицинских учреждениях, и у людей, прикованных к дому.

Таблица Каковы могут быть причины дефицита цинка? Таблица

Приэнтеропатическом акродерматите, редком наследственном нарушении, всасывание цинка невозможно.

Симптомы дефицита цинка Ранние симптомы дефицита цинка включают потерю аппетита, а у новорожденных и детей — замедление роста и развития. У людей могут местами выпадать волосы. Они могут чувствовать вялость и раздражительность. Возможны нарушения вкуса и обоняния. Могут возникнуть высыпания. У мужчин может уменьшиться выработка спермы. Возможны нарушения иммунной системы организма, более длительное и неполное заживление ран. При дефиците цинка у беременной женщины у ребенка на момент рождения может быть снижена масса тела или он может родиться недоношенным. Энтеропатический акродерматит у детей Изображение © Springer Science+Business Media При энтеропатическом акродерматите симптомы обычно появляются, когда новорожденного отлучают от груди. Это нарушение может привести к диарее и потере волос. Вокруг глаз, носа и рта, а также на ягодицах появляется сыпь. Иммунная система может быть нарушена в результате многочисленных инфекций. У детей могут быть нарушения роста.

Диагностика дефицита цинка Обследование врачом;

Реакция на пищевые добавки с цинком

Анализы крови и мочи Врачи подозревают дефицит цинка на основании обстоятельств жизни человека, симптомов и реакции на добавки, содержащие цинк. Также проводятся анализы крови и мочи, но они могут точно не установить статус цинка.