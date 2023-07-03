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Дефицит хрома

Авторы:Larry E. Johnson, MD, PhD, University of Arkansas for Medical Sciences
Проверено/пересмотрено июл. 2023 | Изменено авг. 2023
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В развитых странах дефицит хрома встречается редко и может быть следствием длительного внутривенного питания (полного парентерального питания).

    (См. также Общие сведения о минералах).

    Хром обеспечивает функционирование инсулина (который контролирует уровень сахара в крови), а также участвует в обмене веществ (метаболизме) и накоплении углеводов, белков и жира. Однако неясно, следует ли считать хром необходимым (обязательным) микроэлементом. Специалисты пока не установили, полезны ли добавки хрома для людей, страдающих диабетом. Люди, страдающие диабетом, не должны принимать добавки хрома без наблюдения специалиста по лечению диабета.

    Усваивается лишь небольшое количество хрома, поступающего с пищей. Хром усваивается лучше, если он поступает с пищей, содержащей витамин С или ниацин.

    Добавки хрома не увеличивают размер или силу мышц.

    Симптомы дефицита хрома могут включать снижение массы тела, спутанность сознания, нарушение координации и сниженную реакцию на сахар (глюкозу) в крови, что повышает риск развития диабета.

    Лечение дефицита хрома может включать добавки хрома.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.