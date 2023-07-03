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Дефицит фторидов

Авторы:Larry E. Johnson, MD, PhD, University of Arkansas for Medical Sciences
Проверено/пересмотрено июл. 2023
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Дефицит фторидов может привести к слабости зубов и костей.

    В организме большая часть фтора содержится в костях и зубах. Фтор необходим для образования и здоровья костей и зубов.

    (См. также Общие сведения о минералах).

    Дефицит фтора может стать причиной кариеса зубов и, возможно, остеопороза. Потребление достаточного количества фтора может снизить вероятность возникновения кариеса и укрепляет кости. Добавление фторидов (фторирование) в питьевую воду с малым содержанием фтора или использование фторсодержащей зубной пасты и добавок значительно снижает риск развития кариеса. Фторид, наносимый на зубы (защитный зубной лак из фторида натрия), может способствовать уменьшению развития кариеса зубов в детском возрасте в регионах мира, где фтористая зубная паста или фторирование недоступны.

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.