Дефицит фторидов может привести к слабости зубов и костей.

В организме большая часть фтора содержится в костях и зубах. Фтор необходим для образования и здоровья костей и зубов.

(См. также Общие сведения о минералах).

Дефицит фтора может стать причиной кариеса зубов и, возможно, остеопороза. Потребление достаточного количества фтора может снизить вероятность возникновения кариеса и укрепляет кости. Добавление фторидов (фторирование) в питьевую воду с малым содержанием фтора или использование фторсодержащей зубной пасты и добавок значительно снижает риск развития кариеса. Фторид, наносимый на зубы (защитный зубной лак из фторида натрия), может способствовать уменьшению развития кариеса зубов в детском возрасте в регионах мира, где фтористая зубная паста или фторирование недоступны.