Дефицит селена встречается редко и вызван потреблением слишком малого количества минерального селена.

(См. также Общие сведения о минералах).

Селен встречается во всех тканях. Селен действует совместно с витамином Е в качестве антиоксиданта. Он помогает защитить клетки от повреждения свободными радикалами, которые являются активными побочными продуктами нормальной деятельности клеток. Селен способствует защите от некоторых видов рака. Селен также необходим для нормальной работы щитовидной железы.

Дефицит селена встречается редко, даже в Новой Зеландии и Финляндии, где потребление селена намного меньше, чем в Соединенных Штатах Америки и Канаде. В некоторых районах Китая, где потребление селена еще ниже, у людей с дефицитом селена существует более высокая вероятность развития кэшаньской болезни, вирусного заболевания, которое поражает в основном детей и молодых женщин. При кэшаньской болезни повреждаются стенки сердца, что приводит к кардиомиопатии.

У растущих детей с недостатком селена может развиться медленно прогрессирующее инвалидизирующее заболевание суставов и костной ткани (болезнь Кашина-Бека). Это заболевание может быть более распространено в Сибири и Китае.

Дефицит селена, который вызывает боль и болезненность мышц, может развиться у людей, которым в течение длительного времени требуется внутривенное питание.

Дефицит селена вместе с дефицитом йода может вызывать зоб и недостаточную активность щитовидной железы (гипотиреоз) у людей, страдающих дефицитом обоих этих минералов.

Врачи подозревают дефицит селена на основании обстоятельств жизни человека и его симптомов. Легкодоступных анализов крови для выявления этого дефицита нет.

Лечение добавками, содержащими селен, может привести к полному выздоровлению. Прием добавок с селеном может предотвратить, но не излечить кардиомиопатию, обусловленную кэшаньской болезнью.