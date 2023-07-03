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Дефицит меди

Авторы:Larry E. Johnson, MD, PhD, University of Arkansas for Medical Sciences
Проверено/пересмотрено июл. 2023 | Изменено авг. 2023
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Дефицит меди редко наблюдается у здоровых людей и встречается чаще всего у младенцев, у которых есть другие проблемы со здоровьем или наследственные нарушения.

(См. также Общие сведения о минералах).

Медь в организме в основном сосредоточена в печени, костной и мышечной ткани, но незначительное количество меди присутствует во всех тканях организма. Печень выделяет избыточную медь в желчь, и далее она выводится из организма. Медь входит в состав многих ферментов, в том числе ферментов, которые необходимы для:

  • Выработки энергии

  • Образования эритроцитов (красных кровяных клеток), костной и соединительной ткани (которая соединяет вместе другие ткани и органы)

  • Антиокислительного действия (для защиты клеток от повреждения свободными радикалами, которые являются активными побочными продуктами нормальной деятельности клеток)

Дефицит меди может быть приобретенным или наследственным заболеванием. Он редко случается у здоровых людей и встречается чаще всего у младенцев, которые

  • недоношены;

  • восстанавливаются после тяжелой недостаточности питания;

  • страдают устойчивой диареей.

Некоторые младенцы мужского пола имеют наследственную генетическую аномалию, которая вызывает дефицит меди. Это нарушение называют синдромом Менкеса.

У взрослых дефицит меди может быть вызван:

  • заболеваниями, которые нарушают всасывание питательных веществ (нарушения всасывания, такими как глютеновая болезнь, болезнь Крона, кистозный фиброз или тропическая спру);

  • хирургическим вмешательством для снижения массы тела (бариатрической хирургией);

  • потреблением слишком большого количества цинка, что снижает усвоение меди.

Симптомы дефицита меди

Симптомы дефицита меди включают утомляемость и слабость из-за снижения количества эритроцитов (анемия) и иногда повышенный риск инфекций из-за снижения количества лейкоцитов. Иногда возникает остеопороз или поражение нервов. Поражение нервов может вызывать покалывание и потерю чувствительности в ступнях и кистях. Может возникнуть ощущение слабости в мышцах. У некоторых людей возникает спутанность сознания, раздражительность и депрессия. Нарушается координация.

Синдром Менкеса, генетическое нарушение, вызывает тяжелую умственную отсталость, рвоту и диарею. Кожа лишена пигментации, волосы редкие, стальные или курчавые. Возможны осложнения в виде слабости и деформации костей, хрупкости или разрыва артерий.

Диагностика дефицита меди

  • Анализы крови

Дефицит меди обычно диагностируют на основании симптомов и анализов крови, которые выявляют низкий уровень меди и церулоплазмина (белка, переносящего медь).

Вероятно, ранняя диагностика и лечение дефицита меди позволяют достичь лучшего результата.

Лечение дефицита меди

  • Лечение причины

  • Пищевая добавка или инъекция меди

Проводят лечение причины дефицита меди и назначают добавки меди внутрь. Тяжелый дефицит можно лечить медью, вводимой в вену (внутривенно).

Детям с синдромом Менкеса медь вводят путем инъекции под кожу (подкожно). Несмотря на лечение, дети с синдромом Менкеса обычно умирают до достижения 10 лет.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.