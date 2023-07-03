Дефицит меди редко наблюдается у здоровых людей и встречается чаще всего у младенцев, у которых есть другие проблемы со здоровьем или наследственные нарушения.
(См. также Общие сведения о минералах).
Медь в организме в основном сосредоточена в печени, костной и мышечной ткани, но незначительное количество меди присутствует во всех тканях организма. Печень выделяет избыточную медь в желчь, и далее она выводится из организма. Медь входит в состав многих ферментов, в том числе ферментов, которые необходимы для:
Выработки энергии
Образования эритроцитов (красных кровяных клеток), костной и соединительной ткани (которая соединяет вместе другие ткани и органы)
Антиокислительного действия (для защиты клеток от повреждения свободными радикалами, которые являются активными побочными продуктами нормальной деятельности клеток)
Дефицит меди может быть приобретенным или наследственным заболеванием. Он редко случается у здоровых людей и встречается чаще всего у младенцев, которые
недоношены;
восстанавливаются после тяжелой недостаточности питания;
страдают устойчивой диареей.
Некоторые младенцы мужского пола имеют наследственную генетическую аномалию, которая вызывает дефицит меди. Это нарушение называют синдромом Менкеса.
У взрослых дефицит меди может быть вызван:
заболеваниями, которые нарушают всасывание питательных веществ (нарушения всасывания, такими как глютеновая болезнь, болезнь Крона, кистозный фиброз или тропическая спру);
хирургическим вмешательством для снижения массы тела (бариатрической хирургией);
потреблением слишком большого количества цинка, что снижает усвоение меди.
Симптомы дефицита меди
Симптомы дефицита меди включают утомляемость и слабость из-за снижения количества эритроцитов (анемия) и иногда повышенный риск инфекций из-за снижения количества лейкоцитов. Иногда возникает остеопороз или поражение нервов. Поражение нервов может вызывать покалывание и потерю чувствительности в ступнях и кистях. Может возникнуть ощущение слабости в мышцах. У некоторых людей возникает спутанность сознания, раздражительность и депрессия. Нарушается координация.
Синдром Менкеса, генетическое нарушение, вызывает тяжелую умственную отсталость, рвоту и диарею. Кожа лишена пигментации, волосы редкие, стальные или курчавые. Возможны осложнения в виде слабости и деформации костей, хрупкости или разрыва артерий.
Диагностика дефицита меди
Анализы крови
Дефицит меди обычно диагностируют на основании симптомов и анализов крови, которые выявляют низкий уровень меди и церулоплазмина (белка, переносящего медь).
Вероятно, ранняя диагностика и лечение дефицита меди позволяют достичь лучшего результата.
Лечение дефицита меди
Лечение причины
Пищевая добавка или инъекция меди
Проводят лечение причины дефицита меди и назначают добавки меди внутрь. Тяжелый дефицит можно лечить медью, вводимой в вену (внутривенно).
Детям с синдромом Менкеса медь вводят путем инъекции под кожу (подкожно). Несмотря на лечение, дети с синдромом Менкеса обычно умирают до достижения 10 лет.