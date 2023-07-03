Дефицит меди редко наблюдается у здоровых людей и встречается чаще всего у младенцев, у которых есть другие проблемы со здоровьем или наследственные нарушения.

(См. также Общие сведения о минералах).

Медь в организме в основном сосредоточена в печени, костной и мышечной ткани, но незначительное количество меди присутствует во всех тканях организма. Печень выделяет избыточную медь в желчь, и далее она выводится из организма. Медь входит в состав многих ферментов, в том числе ферментов, которые необходимы для:

Выработки энергии

Образования эритроцитов (красных кровяных клеток), костной и соединительной ткани (которая соединяет вместе другие ткани и органы)

Антиокислительного действия (для защиты клеток от повреждения свободными радикалами, которые являются активными побочными продуктами нормальной деятельности клеток)

Дефицит меди может быть приобретенным или наследственным заболеванием. Он редко случается у здоровых людей и встречается чаще всего у младенцев, которые

недоношены;

восстанавливаются после тяжелой недостаточности питания;

страдают устойчивой диареей.

Некоторые младенцы мужского пола имеют наследственную генетическую аномалию, которая вызывает дефицит меди. Это нарушение называют синдромом Менкеса.

У взрослых дефицит меди может быть вызван:

заболеваниями, которые нарушают всасывание питательных веществ (нарушения всасывания, такими как глютеновая болезнь, болезнь Крона, кистозный фиброз или тропическая спру);

хирургическим вмешательством для снижения массы тела (бариатрической хирургией);

потреблением слишком большого количества цинка, что снижает усвоение меди.

Симптомы дефицита меди Симптомы дефицита меди включают утомляемость и слабость из-за снижения количества эритроцитов (анемия) и иногда повышенный риск инфекций из-за снижения количества лейкоцитов. Иногда возникает остеопороз или поражение нервов. Поражение нервов может вызывать покалывание и потерю чувствительности в ступнях и кистях. Может возникнуть ощущение слабости в мышцах. У некоторых людей возникает спутанность сознания, раздражительность и депрессия. Нарушается координация. Синдром Менкеса, генетическое нарушение, вызывает тяжелую умственную отсталость, рвоту и диарею. Кожа лишена пигментации, волосы редкие, стальные или курчавые. Возможны осложнения в виде слабости и деформации костей, хрупкости или разрыва артерий.

Диагностика дефицита меди Анализы крови Дефицит меди обычно диагностируют на основании симптомов и анализов крови, которые выявляют низкий уровень меди и церулоплазмина (белка, переносящего медь). Вероятно, ранняя диагностика и лечение дефицита меди позволяют достичь лучшего результата.