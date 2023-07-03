Дефицит йода, который распространен во всем мире, может привести к увеличению щитовидной железы.

(См. также Общие сведения о минералах).

Йод содержится в морской воде. Небольшое количество йода попадает в атмосферу из морской воды и с дождем поступает в грунтовые воды и почву вблизи моря.

Во многих регионах, включая Соединенные Штаты Америки, столовую соль обогащают йодом (в виде комбинированной формы йода), чтобы обеспечить достаточное его потребление.

В районах, где йод добавляется к столовой соли, дефицит йода встречается редко. Тем не менее, этот дефицит широко распространен в мире. Люди, живущие далеко от моря и на более высоких широтах, подвержены особому риску дефицита йода, потому что их окружающая среда, в отличие от приморских районов, содержат мало или вообще не содержат йода.

Симптомы дефицита йода При дефиците йода щитовидная железа увеличивается, образуя зоб, чтобы захватить как можно больше йода для выработки гормонов щитовидной железы. Функция щитовидной железы снижается, вырабатывая слишком мало гормонов щитовидной железы (гипотиреоз). Снижается детородная функция. У взрослых гипотиреоз может вызывать отечность кожи, хриплость голоса, нарушение психической деятельности, сухость и шелушение кожи, сделать волосы редкими и жесткими, вызвать непереносимость холода и увеличение массы тела. У беременных женщин с дефицитом йода возрастает риск выкидыша и мертворождения. Плод может расти медленно, а головной мозг может развиваться неправильно. Если не начать лечение вскоре после рождения, то у детей с таким нарушением может развиться умственная отсталость и задержка роста. Младенцы с кретинизмом могут быть глухими или немыми. Они могут иметь врожденные пороки и/или гипотиреоз. Знаете ли Вы, что...

Диагностика дефицита йода Анализы крови

Наличие зоба (у взрослых) Дефицит йода устанавливается на основании анализов крови, которые показывают низкий уровень гормонов щитовидной железы или высокий уровень тиреотропного гормона (ТТГ), или на основании наличия зоба (только у взрослых). Всем новорожденным врачи проводят анализ крови на наличие гипотиреоза, в том числе связанного с дефицитом йода. Для измерения щитовидной железы и выявления каких-либо отклонений может быть выполнена диагностическая визуализация, например, ультразвуковое исследование или сканирование щитовидной железы.