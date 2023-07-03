Дефицит железа является распространенной причиной анемии, состояния, характеризующегося низкими уровнями эритроцитов.

У взрослых дефицит железа развивается, как правило, вследствие кровопотери (включая кровотечение во время менструации), но у детей и беременных женщин он может быть обусловлен недостаточным поступлением с пищей.

Развивается анемия, в результате которой люди выглядят бледными, чувствуют слабость и усталость.

Врачи ставят диагноз на основании симптомов и результатов анализа крови.

Врачи стараются установить источник кровотечения и после этого проводят соответствующее лечение.

Часто требуется принимать железосодержащие добавки, обычно внутрь.

(См. также Общие сведения о минералах).

Дефицит железа — один из наиболее распространенных в мире дефицита минералов. Он вызывает анемию у мужчин, женщин и детей.

Большая часть железа в организме содержится в гемоглобине. Гемоглобин — это компонент эритроцитов (красных кровяных клеток), который позволяет им переносить кислород и снабжать им ткани организма. Железо также является важным компонентом мышечных клеток и необходимо для образования многих ферментов в организме.

Организм повторно использует железо: Когда эритроциты умирают, содержащееся в них железо возвращается в костный мозг и повторно используется в новых эритроцитах. Ежедневно небольшое количество железа теряется, в основном в клетках, слущивающихся из выстилки кишечника. Это количество обычно замещается 1–2 миллиграммами железа, которое ежедневно всасывается из пищи. Женщины теряют больше железа во время менструаций, и иногда количество утраченного железа не полностью замещается железом, которое поступает с пищей.

В пище содержится два вида железа.

Гемовое железо: Продукты животного происхождения содержат гемовое железо. Оно усваивается лучше, чем негемовое железо.

Негемовое железо: Большинство пищевых продуктов и железосодержащих добавок содержат негемовое железо. На него приходится более 85 % железа в среднем рационе питания. Однако организм усваивает менее 20 % потребляемого негемового железа. Негемовое железо лучше усваивается, если оно поступает в организм с животным белком и витамином С.

Причины дефицита железа У взрослых дефицит железа обычно связан с потерей крови У женщин в предменопаузе дефицит железа могут вызвать менструальные кровотечения. У мужчин и женщин в постменопаузе дефицит железа обычно указывает на кровотечение, чаще в пищеварительном тракте, например, кровоточащая язва или полип в ободочной кишке. У людей среднего и пожилого возраста серьезной причиной дефицита железа является хроническое кровотечение в связи с раком толстой кишки. Причиной дефицита железа также могут быть нарушения, препятствующие всасыванию из кишечника (нарушения всасывания), например, глютеновая болезнь. У взрослых дефицит железа может быть первым признаком целиакии. Дефицит железа может возникать в результате недостаточного рациона питания, в основном у новорожденных и маленьких детей, которым требуется больше железа, потому что они растут. У девочек-подростков, которые не едят мяса, риск развития дефицита железа обусловлен потребностями растущего организма и началом менструаций. Беременные женщины подвергаются риску развития дефицита железа потому, что растущему плоду требуется большое количество железа. Дефицит железа и железодефицитная анемия широко распространены среди высококлассных бегунов и спортсменов в троеборье. Люди, проходящие гемодиализ по поводу почечной недостаточности, регулярно контролируются на наличие дефицита железа, и им может потребоваться внутривенное введение железа.

Симптомы дефицита железа Когда запасы железа в организме истощаются, развивается железодефицитная анемия. Анемия вызывает бледность, слабость и утомляемость. Люди обычно не замечают, что они бледно выглядят, потому что это происходит постепенно. Может нарушиться концентрация внимания и способность к обучению. В тяжелой форме анемия может вызывать одышку, головокружение и учащенное сердцебиение. Иногда тяжелая анемия может вызывать или усугублять боль в груди (стенокардия) и сердечную недостаточность. Могут прекратиться менструации. Кроме анемии, из-за дефицита железа могут возникнуть парорексия (потребность то, что не предназначено для еды, например, лед, грязь или чистый крахмал), ложкообразные ногти (тонкие вогнутые ногти на пальцах рук) и синдром беспокойных ног (непреодолимое стремление двигать ногами, когда человек сидит или лежит). В редких случаях дефицит железа вызывает зарастание части пищевода тонкой перегородкой, что затрудняет глотание.

Диагностика дефицита железа Анализы крови

Иногда обследование костного мозга Дефицит железа диагностируется на основании симптомов и результатов анализа крови. Результаты показывают низкий уровень гемоглобина (который содержит железо), низкий гематокрит (процентная доля эритроцитов в объеме крови) и низкое содержание эритроцитов. Эти результаты свидетельствуют об анемии. Однако врачам требуется дополнительная информация, чтобы отличить анемию, обусловленную дефицитом железа, от анемии, вызванной другими причинами и требующей совершенно другого лечения. При анемии, обусловленной дефицитом железа, эритроциты имеют аномально малый размер. Анализы крови могут включать измерение следующих показателей: Трансферрин. Трансферрин — это белок, который переносит железо в крови, когда железо не находится в эритроцитах. Если процентная доля железа в трансферрине менее 10 %, то может возникнуть дефицит железа.

Ферритин. Ферритин — это белок, накапливающий железо. Низкий уровень ферритина подтверждает дефицит железа. Однако уровень ферритина может быть в норме или высоким при наличии дефицита железа, если у человека имеется воспаление, инфекция, злокачественная опухоль или повреждение печени. Иногда для постановки диагноза требуется исследование костного мозга. С помощью иглы производится взятие образца клеток костного мозга, обычно из бедренной кости. Образец исследуется под микроскопом для определения содержания железа.