Дефицит железа является распространенной причиной анемии, состояния, характеризующегося низкими уровнями эритроцитов.
У взрослых дефицит железа развивается, как правило, вследствие кровопотери (включая кровотечение во время менструации), но у детей и беременных женщин он может быть обусловлен недостаточным поступлением с пищей.
Развивается анемия, в результате которой люди выглядят бледными, чувствуют слабость и усталость.
Врачи ставят диагноз на основании симптомов и результатов анализа крови.
Врачи стараются установить источник кровотечения и после этого проводят соответствующее лечение.
Часто требуется принимать железосодержащие добавки, обычно внутрь.
(См. также Общие сведения о минералах).
Дефицит железа — один из наиболее распространенных в мире дефицита минералов. Он вызывает анемию у мужчин, женщин и детей.
Большая часть железа в организме содержится в гемоглобине. Гемоглобин — это компонент эритроцитов (красных кровяных клеток), который позволяет им переносить кислород и снабжать им ткани организма. Железо также является важным компонентом мышечных клеток и необходимо для образования многих ферментов в организме.
Организм повторно использует железо: Когда эритроциты умирают, содержащееся в них железо возвращается в костный мозг и повторно используется в новых эритроцитах. Ежедневно небольшое количество железа теряется, в основном в клетках, слущивающихся из выстилки кишечника. Это количество обычно замещается 1–2 миллиграммами железа, которое ежедневно всасывается из пищи. Женщины теряют больше железа во время менструаций, и иногда количество утраченного железа не полностью замещается железом, которое поступает с пищей.
В пище содержится два вида железа.
Гемовое железо: Продукты животного происхождения содержат гемовое железо. Оно усваивается лучше, чем негемовое железо.
Негемовое железо: Большинство пищевых продуктов и железосодержащих добавок содержат негемовое железо. На него приходится более 85 % железа в среднем рационе питания. Однако организм усваивает менее 20 % потребляемого негемового железа. Негемовое железо лучше усваивается, если оно поступает в организм с животным белком и витамином С.
Причины дефицита железа
У взрослых дефицит железа обычно связан с
потерей крови
У женщин в предменопаузе дефицит железа могут вызвать менструальные кровотечения. У мужчин и женщин в постменопаузе дефицит железа обычно указывает на кровотечение, чаще в пищеварительном тракте, например, кровоточащая язва или полип в ободочной кишке. У людей среднего и пожилого возраста серьезной причиной дефицита железа является хроническое кровотечение в связи с раком толстой кишки.
Причиной дефицита железа также могут быть нарушения, препятствующие всасыванию из кишечника (нарушения всасывания), например, глютеновая болезнь. У взрослых дефицит железа может быть первым признаком целиакии.
Дефицит железа может возникать в результате недостаточного рациона питания, в основном у новорожденных и маленьких детей, которым требуется больше железа, потому что они растут. У девочек-подростков, которые не едят мяса, риск развития дефицита железа обусловлен потребностями растущего организма и началом менструаций.
Беременные женщины подвергаются риску развития дефицита железа потому, что растущему плоду требуется большое количество железа.
Дефицит железа и железодефицитная анемия широко распространены среди высококлассных бегунов и спортсменов в троеборье. Люди, проходящие гемодиализ по поводу почечной недостаточности, регулярно контролируются на наличие дефицита железа, и им может потребоваться внутривенное введение железа.
Симптомы дефицита железа
Когда запасы железа в организме истощаются, развивается железодефицитная анемия. Анемия вызывает бледность, слабость и утомляемость. Люди обычно не замечают, что они бледно выглядят, потому что это происходит постепенно. Может нарушиться концентрация внимания и способность к обучению. В тяжелой форме анемия может вызывать одышку, головокружение и учащенное сердцебиение. Иногда тяжелая анемия может вызывать или усугублять боль в груди (стенокардия) и сердечную недостаточность. Могут прекратиться менструации.
Кроме анемии, из-за дефицита железа могут возникнуть парорексия (потребность то, что не предназначено для еды, например, лед, грязь или чистый крахмал), ложкообразные ногти (тонкие вогнутые ногти на пальцах рук) и синдром беспокойных ног (непреодолимое стремление двигать ногами, когда человек сидит или лежит).
В редких случаях дефицит железа вызывает зарастание части пищевода тонкой перегородкой, что затрудняет глотание.
Диагностика дефицита железа
Анализы крови
Иногда обследование костного мозга
Дефицит железа диагностируется на основании симптомов и результатов анализа крови. Результаты показывают низкий уровень гемоглобина (который содержит железо), низкий гематокрит (процентная доля эритроцитов в объеме крови) и низкое содержание эритроцитов. Эти результаты свидетельствуют об анемии. Однако врачам требуется дополнительная информация, чтобы отличить анемию, обусловленную дефицитом железа, от анемии, вызванной другими причинами и требующей совершенно другого лечения. При анемии, обусловленной дефицитом железа, эритроциты имеют аномально малый размер.
Анализы крови могут включать измерение следующих показателей:
Трансферрин. Трансферрин — это белок, который переносит железо в крови, когда железо не находится в эритроцитах. Если процентная доля железа в трансферрине менее 10 %, то может возникнуть дефицит железа.
Ферритин. Ферритин — это белок, накапливающий железо. Низкий уровень ферритина подтверждает дефицит железа.
Однако уровень ферритина может быть в норме или высоким при наличии дефицита железа, если у человека имеется воспаление, инфекция, злокачественная опухоль или повреждение печени.
Иногда для постановки диагноза требуется исследование костного мозга. С помощью иглы производится взятие образца клеток костного мозга, обычно из бедренной кости. Образец исследуется под микроскопом для определения содержания железа.
Лечение дефицита железа
Контроль кровотечения
Добавки железа для приема внутрь
В редких случаях железо вводится инъекционно
Поскольку наиболее распространенной причиной дефицита железа у взрослых является обильное кровотечение, врачи сначала ищут источник кровотечения. Если источником является обильное менструальное кровотечение, для того чтобы его купировать, могут потребоваться медицинские препараты, например, оральные контрацептивы (противозачаточные таблетки). Хирургическое вмешательство может потребоваться для лечения кровоточащей язвы или удаления полипа в толстой кишке. В случае тяжелой анемии может потребоваться переливание крови.
Поступление нормального количества железа с пищей может быть недостаточно для восполнения потерь железа (потому что организмом усваивается менее 20 % железа, содержащегося в обычном рационе питания). Поэтому большинству людей, страдающих дефицитом железа, необходимы пероральные железосодержащие добавки, обычно один–два раза в сутки. Железо, содержащееся в добавках, усваивается лучше всего, если его принимать натощак, за 30 минут до еды или через 2 часа после еды, в особенности если еда включает продукты, снижающие усвоение железа, к которым относятся растительная клетчатка, продукты, содержащие фитаты (в том числе цельнозерновой хлеб, отруби, бобы, сою и орехи), кофе и чай. Однако прием железосодержащих добавок натощак может вызвать несварение желудка и запор. Поэтому некоторым лучше принимать добавки во время еды. Антациды и добавки, содержащие кальций, также могут снижать всасывание железа. Лучшему всасыванию железа способствует употребление витамина С в соках или его прием в виде добавки, а также употребление небольшого количества мяса, которое содержит легче усваиваемую форму железа (гемовое железо). Железосодержащие добавки могут окрашивать кал в черный цвет — это безвредный побочный эффект.
В редких случаях железо вводится инъекционно. Инъекции необходимы людям, которые не переносят таблетки, или немногим людям, у которых железо не может усвоиться из пищеварительного тракта в достаточном количестве.
Лечение анемии, связанной с дефицитом железа, обычно длится от нескольких недель до 2 месяцев, даже после остановки кровотечения. После излечения анемии необходимо принимать железосодержащие добавки в течение 6 месяцев для пополнения запасов организма. Как правило, периодически выполняют анализы крови для определения того, получает ли человек достаточно железа и нет ли у него продолжительного кровотечения.
Женщины, у которых нет менструаций, и мужчины не должны принимать железосодержащие добавки или поливитамины с железом без особых указаний врача. Прием таких добавок может затруднить диагностирование кровотечения из кишечника. Такое кровотечение может быть вызвано серьезными нарушениями, включая рак толстой кишки.
Поскольку развивающемуся плоду требуется железо, большинству беременных женщин рекомендуется принимать железосодержащие добавки. Большинству новорожденных, особенно тем, которые родились недоношенными или с малой массой тела, требуются железосодержащие добавки. Их дают в виде детского питания, обогащенного железом, а при грудном вскармливании — в качестве отдельной жидкой добавки.