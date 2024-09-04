Общие сведения об искусственном питании

Многие люди, страдающие истощением, или тяжело больные люди нуждаются в дополнительном (искусственном) питании. Искусственное питание с использованием коммерческих питательных смесей, а не пищевых продуктов, является распространенной формой нутритивной поддержки. Искусственное питание предназначено для поддержания или увеличения мышечной массы тела. Оно обычно обеспечивает калории, а также витамины и минералы.
Питательные вещества по возможности вводятся внутрь, в идеале, как обычная пища. Когда человек неохотно принимает пищу, ему иногда могут помочь следующие стратегии более регулярного питания:
активно убеждать его принимать пищу;
предлагать ему есть понемногу и часто;
подогревать или приправлять пищу;
давать его любимую пищу или пищу с сильным ароматом;
планируя день, ставить прием пищи приоритетным пунктом;
помогать ему есть, если необходимо.
есть с семьей и/или друзьями так, чтобы приемы пищи приносили удовольствие.
Однако для некоторых людей этих приемов недостаточно. Например, эти приемы не помогают людям, которые не могут есть из-за травм или других физических проблем (например, затрудненное глотание) или которым трудно усваивать питательные вещества. Этим людям может требоваться искусственное питание.
Искусственное питание включает следующее:
Трубка вводится через нос, рот или через кожу в желудок или кишечник (зондовое кормление).
Катетер, введенный в вену (внутривенное питание)
При питании через зонд питательные вещества поступают непосредственно в желудок или тонкую кишку. При внутривенном питании питательные вещества попадают непосредственно в кровоток.
Умирающим и людям с тяжелой деменцией искусственное питание, как правило, не рекомендуется.
Определение потребностей в питании
(См. также Пищевые потребности).
Перед началом искусственного питания врачи сначала должны определить количество и состав питательных веществ, необходимых человеку. Людям нужно определенное количество питательных веществ для энергии, которая измеряется в калориях. Количество калорий, необходимых людям, варьируется в зависимости от следующего:
Их веса, роста, возраста и пола
Уровня их активности
Требований, обусловленных заболеванием, травмой или другой физической проблемой
Состав питательных веществ обычно включает углеводы, белок, жир, витамины, минералы, клетчатку и жидкости.
Как правило, врачи или специалисты по питанию (например, диетологи), которые тесно сотрудничают с врачами, оценивают потребности человека с помощью уравнений, учитывающих вес, рост, возраст, пол и уровень активности человека. Врачи корректируют требования, если человек находится в состоянии, в котором увеличивается потребность в калориях и белке. Это может быть тяжелое заболевание, почечная недостаточность, которая требует проведения диализа, инфекция, травма или недавно перенесенное хирургическое вмешательство, или возраст старше 70 лет.
В некоторых учреждениях используется специальный метод для получения более точных данных. Этот метод, называемый калориметрией, предусматривает измерение количества вдыхаемого кислорода и количества выдыхаемого углекислого газа, что показывает, сколько энергии расходует организм.
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Наблюдение за искусственным питанием
Медицинские работники должны тщательно контролировать применение методов искусственного питания, чтобы обеспечить людям получение необходимых им питательных веществ и предотвратить проблемы, например, инфекции. Чтобы определить, является ли искусственное питание подходящим и эффективным, врачи регулярно отслеживают следующие параметры человека:
индекс массы тела (ИМТ — масса тела в килограммах, деленная на рост в метрах в квадрате);
состав тела (показатели, оценивающие долю жира и мышечной ткани);
степень заживления ран;
вещества в крови, моче и кале, которые указывают на состояние питания;
мышечная сила (например, измеряя силу сжатия кисти).
улучшение показателей выносливости (например, как долго люди способны поддерживать физическую активность).
Повышение мышечной силы указывает на повышение мышечной массы и, таким образом, на улучшение состояния питания