Общие сведения об искусственном питании

Многие люди, страдающие истощением, или тяжело больные люди нуждаются в дополнительном (искусственном) питании. Искусственное питание с использованием коммерческих питательных смесей, а не пищевых продуктов, является распространенной формой нутритивной поддержки. Искусственное питание предназначено для поддержания или увеличения мышечной массы тела. Оно обычно обеспечивает калории, а также витамины и минералы.

Питательные вещества по возможности вводятся внутрь, в идеале, как обычная пища. Когда человек неохотно принимает пищу, ему иногда могут помочь следующие стратегии более регулярного питания:

активно убеждать его принимать пищу;

предлагать ему есть понемногу и часто;

подогревать или приправлять пищу;

давать его любимую пищу или пищу с сильным ароматом;

планируя день, ставить прием пищи приоритетным пунктом;

помогать ему есть, если необходимо.

есть с семьей и/или друзьями так, чтобы приемы пищи приносили удовольствие.

Однако для некоторых людей этих приемов недостаточно. Например, эти приемы не помогают людям, которые не могут есть из-за травм или других физических проблем (например, затрудненное глотание) или которым трудно усваивать питательные вещества. Этим людям может требоваться искусственное питание.

Искусственное питание включает следующее:

Трубка вводится через нос, рот или через кожу в желудок или кишечник (зондовое кормление).

Катетер, введенный в вену (внутривенное питание)

При питании через зонд питательные вещества поступают непосредственно в желудок или тонкую кишку. При внутривенном питании питательные вещества попадают непосредственно в кровоток.

Умирающим и людям с тяжелой деменцией искусственное питание, как правило, не рекомендуется.

Определение потребностей в питании (См. также Пищевые потребности). Перед началом искусственного питания врачи сначала должны определить количество и состав питательных веществ, необходимых человеку. Людям нужно определенное количество питательных веществ для энергии, которая измеряется в калориях. Количество калорий, необходимых людям, варьируется в зависимости от следующего: Их веса, роста, возраста и пола

Уровня их активности

Требований, обусловленных заболеванием, травмой или другой физической проблемой Состав питательных веществ обычно включает углеводы, белок, жир, витамины, минералы, клетчатку и жидкости. Как правило, врачи или специалисты по питанию (например, диетологи), которые тесно сотрудничают с врачами, оценивают потребности человека с помощью уравнений, учитывающих вес, рост, возраст, пол и уровень активности человека. Врачи корректируют требования, если человек находится в состоянии, в котором увеличивается потребность в калориях и белке. Это может быть тяжелое заболевание, почечная недостаточность, которая требует проведения диализа, инфекция, травма или недавно перенесенное хирургическое вмешательство, или возраст старше 70 лет. В некоторых учреждениях используется специальный метод для получения более точных данных. Этот метод, называемый калориметрией, предусматривает измерение количества вдыхаемого кислорода и количества выдыхаемого углекислого газа, что показывает, сколько энергии расходует организм. Знаете ли Вы, что...