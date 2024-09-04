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Общие сведения об искусственном питании

Авторы:Kris M. Mogensen, MS, RD-AP, Department of Nutrition, Brigham and Women's Hospital;
Malcolm K. Robinson, MD, Harvard Medical School
Проверено/пересмотрено сент. 2024
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Многие люди, страдающие истощением, или тяжело больные люди нуждаются в дополнительном (искусственном) питании. Искусственное питание с использованием коммерческих питательных смесей, а не пищевых продуктов, является распространенной формой нутритивной поддержки. Искусственное питание предназначено для поддержания или увеличения мышечной массы тела. Оно обычно обеспечивает калории, а также витамины и минералы.

Питательные вещества по возможности вводятся внутрь, в идеале, как обычная пища. Когда человек неохотно принимает пищу, ему иногда могут помочь следующие стратегии более регулярного питания:

  • активно убеждать его принимать пищу;

  • предлагать ему есть понемногу и часто;

  • подогревать или приправлять пищу;

  • давать его любимую пищу или пищу с сильным ароматом;

  • планируя день, ставить прием пищи приоритетным пунктом;

  • помогать ему есть, если необходимо.

  • есть с семьей и/или друзьями так, чтобы приемы пищи приносили удовольствие.

Однако для некоторых людей этих приемов недостаточно. Например, эти приемы не помогают людям, которые не могут есть из-за травм или других физических проблем (например, затрудненное глотание) или которым трудно усваивать питательные вещества. Этим людям может требоваться искусственное питание.

Искусственное питание включает следующее:

При питании через зонд питательные вещества поступают непосредственно в желудок или тонкую кишку. При внутривенном питании питательные вещества попадают непосредственно в кровоток.

Умирающим и людям с тяжелой деменцией искусственное питание, как правило, не рекомендуется.

Определение потребностей в питании

(См. также Пищевые потребности).

Перед началом искусственного питания врачи сначала должны определить количество и состав питательных веществ, необходимых человеку. Людям нужно определенное количество питательных веществ для энергии, которая измеряется в калориях. Количество калорий, необходимых людям, варьируется в зависимости от следующего:

  • Их веса, роста, возраста и пола

  • Уровня их активности

  • Требований, обусловленных заболеванием, травмой или другой физической проблемой

Состав питательных веществ обычно включает углеводы, белок, жир, витамины, минералы, клетчатку и жидкости.

Как правило, врачи или специалисты по питанию (например, диетологи), которые тесно сотрудничают с врачами, оценивают потребности человека с помощью уравнений, учитывающих вес, рост, возраст, пол и уровень активности человека. Врачи корректируют требования, если человек находится в состоянии, в котором увеличивается потребность в калориях и белке. Это может быть тяжелое заболевание, почечная недостаточность, которая требует проведения диализа, инфекция, травма или недавно перенесенное хирургическое вмешательство, или возраст старше 70 лет.

В некоторых учреждениях используется специальный метод для получения более точных данных. Этот метод, называемый калориметрией, предусматривает измерение количества вдыхаемого кислорода и количества выдыхаемого углекислого газа, что показывает, сколько энергии расходует организм.

Знаете ли Вы, что...

  • При некоторых обстоятельствах, например, тяжелая болезнь, почечная недостаточность, инфекции, травмы, хирургическое вмешательство и пожилой возраст, потребность в искусственных питательных веществах может повышаться.

Наблюдение за искусственным питанием

Медицинские работники должны тщательно контролировать применение методов искусственного питания, чтобы обеспечить людям получение необходимых им питательных веществ и предотвратить проблемы, например, инфекции. Чтобы определить, является ли искусственное питание подходящим и эффективным, врачи регулярно отслеживают следующие параметры человека:

  • индекс массы тела (ИМТ — масса тела в килограммах, деленная на рост в метрах в квадрате);

  • состав тела (показатели, оценивающие долю жира и мышечной ткани);

  • степень заживления ран;

  • вещества в крови, моче и кале, которые указывают на состояние питания;

  • мышечная сила (например, измеряя силу сжатия кисти).

  • улучшение показателей выносливости (например, как долго люди способны поддерживать физическую активность).

Повышение мышечной силы указывает на повышение мышечной массы и, таким образом, на улучшение состояния питания

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.