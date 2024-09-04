Искусственное питание для умирающих или людей с тяжелой деменцией

Со временем умирающие теряют аппетит, а люди с тяжелой деменцией теряют способность принимать пищу. Члены семьи часто обеспокоены тем, как обеспечить питание таким людям, и могут обращаться к врачу за консультацией в связи с использованием питания через зонд или внутривенного питания (искусственного питания). Есть много причин, почему члены семьи склоняются к применению искусственного питания. Например, пища исторически ассоциируется с любовью, заботой, радушием и поддержкой во всех культурах. Кроме того, прием пищи всей семьей может быть совместной деятельностью, от которой члены семьи не хотят оказываться.

Однако кажется, что искусственное питание не дает преимуществ. Оно, по-видимому, не продлевает жизнь и не улучшает качество жизни. Многие врачи и медсестры, ухаживающие за умирающими, считают, что дни перед смертью могут вызывать дискомфорт, если людям давать дополнительную пищу или поощрять их есть больше, чем они хотят.

Люди с тяжелой деменцией и умирающие люди не испытывают страданий от голода. Они обычно чувствуют себя комфортнее, если едят и пьют, что хотят. В процессе умирания организм начинает выключаться, и человек может утратить желание есть и пить. Кроме того, до недавнего времени в истории человечества умирающим не давали искусственное питание и не заставляли их есть больше, чем они хотят. Поэтому врачи обычно не рекомендуют искусственное питание.

Знаете ли Вы, что...

Если наступление смерти не ожидается в течение часов или дней, можно попробовать давать искусственное питание в течение ограниченного времени, чтобы определить, повышается ли комфорт, ясность сознания или энергия. Часто улучшение не наступает. Умирающий и члены его семьи должны ясно договориться с командой нутрициологов о том, когда применять и когда прекращать искусственное питание, особенно если оно не помогает (см. Предварительные медицинские указания).

Несмотря на это, члены семьи и люди, осуществляющие уход, могут предлагать еду, подбадривая человека и мягко убеждая его поесть.

Давайте пищу медленно.

Давайте небольшие порции пищи, предлагая запивать маленькими глотками воды.

Давайте любимую пищу, пищу с сильным ароматом или такую, которую легло проглатывать.

Главное, позвольте человеку выбирать, что и когда ему есть и пить.

Можно использовать стимуляторы аппетита, например, некоторые антидепрессанты, мегестрол или дронабинол.

Другие проявления заботы, например, расчесывание, чистка зубов, при необходимости увлажнение рта влажными тампонами, предложение ледяной крошки и нанесение гигиенической губной помады, дают физическое и психологическое утешение умирающему человеку и членам семьи, которые ухаживают за ним. Персонал, обеспечивающий хосписный уход, может предоставить необходимую поддержку.

Членам семьи, которые беспокоятся о том, надо ли применять искусственное питание, могут помочь консультации специалистов.