Общие сведения о витаминах

Витамины — это важнейшая составляющая здорового питания. Для большинства витаминов определена рекомендуемая норма потребления (РНП), количество, которое ежедневно необходимо большинству здоровых людей, чтобы оставаться здоровыми. Для некоторых витаминов был установлен безопасный верхний предел (максимально переносимый верхний предел потребления). Потребление сверх этого предела повышает риск вредного воздействия (токсичности).

Знаете ли Вы, что...

Потребление какого-либо витамина в слишком малом количестве может вызвать нарушение питания. Однако у людей, которые питаются разнообразно, дефицит большинства витаминов маловероятен. Исключение составляет дефицит витамина D. Дефицит витамина D часто встречается у определенных групп людей (например, у пожилых людей), даже если они едят разнообразную пищу. Что касается других витаминов, дефицит может возникнуть, если человек соблюдает ограничительную диету, которая не содержит определенный витамин в достаточном количестве. Например, строгие вегетарианцы, не употребляющие пищу животного происхождения, могут испытывать дефицит витамина В12, который содержится в продуктах животного происхождения. Дефицит витаминов группы В, биотина или пантотеновой кислоты не возникает практически никогда. Пациенты с высоким риском дефицита витаминов (например, пациенты, перенесшие бариатрическую операцию, находящиеся на гемодиализе или страдающие расстройством, связанным с употребление алкоголя) могут получить пользу от ежедневного приема поливитаминов.

Потребление некоторых витаминов (обычно в виде добавок) в больших количествах (мегадозах) без наблюдения врача также может оказывать вредное воздействие.

Витамины называются незаменимыми микроэлементами, потому что организму они требуются лишь в малых количествах.

Большинство витаминов не накапливаются в организме. Дефицит этих витаминов обычно развивается в течение от нескольких недель до нескольких месяцев. Поэтому их надо потреблять регулярно.

Витамины A, B12 и D накапливаются в значительных количествах, в основном в печени. Витамины А и D также хранятся в жировых клетках. Формирование дефицита этих витаминов занимает больше года.

Поскольку многие люди питаются нерегулярно или неразнообразно, они могут не получать некоторые витамины в достаточном количестве только из пищи. Не получая их в достаточном количестве, люди могут быть подвержены повышенному риску развития некоторых видов рака или других заболеваний. В таком случае люди могут принимать поливитамины. Однако у большинства людей при приеме поливитаминов риск развития рака или расстройств сердечной деятельности или кровеносных сосудов (сердечно-сосудистых заболеваний), по-видимому, не снижается.

Таблица Витамины Таблица

Некоторые витамины являются жирорастворимыми. Другие витамины являются водорастворимыми. Разница между жирорастворимыми и водорастворимыми витаминами сказывается на питании в нескольких аспектах.

Жирорастворимые витамины Жирорастворимые витамины растворяются в жирах (липидах) и включают Витамин А

Витамин D

Витамин E

Витамин К Жирорастворимые витамины накапливаются в печени и жировых тканях. Если человек употребляет слишком много жирорастворимых витаминов А или D, они могут накапливаться и оказывать вредное воздействие на организм. Поскольку содержащиеся в пище жиры помогают организму всасывать жирорастворимые витамины, рацион питания с низким содержанием жира может привести к дефициту. Некоторые заболевания, которые называются нарушением всасывания, нарушают всасывание жиров и, таким образом, жирорастворимых витаминов. Такое же воздействие оказывают и некоторые препараты, например, минеральное масло. Жирорастворимые витамины растворяются в минеральном масле, которое организм не всасывает. Поэтому, когда человек принимает минеральное масло (например, в форме слабительного), эти витамины выводятся вместе с ним из организма, не всасываясь. Жирорастворимые витамины не разрушаются при термической обработке.

Водорастворимые витамины Водорастворимые витамины растворяются в воде и включают Витамины группы В

Витамин С Витамины группы В включают биотин, фолат (фолиевую кислоту), ниацин, пантотеновую кислоту, рибофлавин (витамин B2), тиамин (витамин B1), витамин B6 (пиридоксин) и витамин B12 (кобаламины). Водорастворимые витамины удаляются с мочой и выводятся из организма быстрее, чем жирорастворимые витамины. Водорастворимые витамины разрушаются с большей вероятностью при хранении и приготовлении пищи. Следующие меры могут помочь предотвратить потерю этих витаминов: Хранение свежих продуктов в холодильнике

Хранение молока и зерновых, не допуская попадания яркого света

Использование отвара овощей для приготовления супов