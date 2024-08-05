Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Избыток ниацина

(Токсичность ниацина; токсичность никотиновой кислоты)

Авторы:Larry E. Johnson, MD, PhD, University of Arkansas for Medical Sciences
Проверено/пересмотрено авг. 2024
Просмотреть профессиональную версию

Ниацин (никотиновая кислота, но не никотинамид) в высоких дозах может назначаться для улучшения уровня холестерина и триглицеридов (липидов) в крови.

    Ниацин, являющийся витамином В, незаменим для переработки (метаболизма) углеводов, жиров и многих других веществ в организме, а также для нормального функционирования клеток. Хорошими источниками ниацина являются высушенные дрожжи, печень, красное мясо, птица, рыба, бобовые, цельнозерновые продукты или обогащенные продукты из злаков и хлеб.

    Термин «ниацин» имеет 2 значения: синоним никотиновой кислоты и более широкий термин, включающий никотинамид и никотиновую кислоту, 2 формы этого витамина B.

    Никотиновая кислота в больших дозах может обладать следующими полезными эффектами:

    • снижение уровней триглицеридов;

    • повышение уровней липопротеинов высокой плотности (ЛПВП, «хорошего» холестерина);

    • умеренное понижение уровней липопротеинов низкой плотности (ЛПНП, «плохого» холестерина).

    Несмотря на то, что никотиновая кислота оказывает такое благоприятное воздействие, неясно, снижает ли ниацин риск ишемической болезни сердца и инсульта.

    Такие высокие дозы никотиновой кислоты могут вызывать приливы крови, зуд, подагру и (в редких случаях) повреждение печени, а также повышать уровень сахара (глюкозы) в крови. Приливы крови могут обостряться после употребления алкоголя, физической активности, пребывания на солнце и употребления острой пищи.

    Большинство побочных эффектов можно свести к минимуму, если начать с относительно низкой дозы и постоянно ее увеличивать. Также симптомы можно уменьшить, если перед приемом никотиновой кислоты принимать аспирин, и если принимать никотиновую кислоту после еды.

    Если побочные эффекты никотиновой кислоты непереносимы, можно уменьшить дозу, попробовать другие лекарственные формы (особенно замедленного высвобождения) или прекратить прием никотиновой кислоты и заменить ее другим лекарственным препаратом, снижающим уровень липидов.

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS

    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.