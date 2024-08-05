Избыток ниацина

Ниацин (никотиновая кислота, но не никотинамид) в высоких дозах может назначаться для улучшения уровня холестерина и триглицеридов (липидов) в крови.

Ниацин, являющийся витамином В, незаменим для переработки (метаболизма) углеводов, жиров и многих других веществ в организме, а также для нормального функционирования клеток. Хорошими источниками ниацина являются высушенные дрожжи, печень, красное мясо, птица, рыба, бобовые, цельнозерновые продукты или обогащенные продукты из злаков и хлеб.

Термин «ниацин» имеет 2 значения: синоним никотиновой кислоты и более широкий термин, включающий никотинамид и никотиновую кислоту, 2 формы этого витамина B.

Никотиновая кислота в больших дозах может обладать следующими полезными эффектами:

снижение уровней триглицеридов;

повышение уровней липопротеинов высокой плотности (ЛПВП, «хорошего» холестерина);

умеренное понижение уровней липопротеинов низкой плотности (ЛПНП, «плохого» холестерина).

Несмотря на то, что никотиновая кислота оказывает такое благоприятное воздействие, неясно, снижает ли ниацин риск ишемической болезни сердца и инсульта.

Такие высокие дозы никотиновой кислоты могут вызывать приливы крови, зуд, подагру и (в редких случаях) повреждение печени, а также повышать уровень сахара (глюкозы) в крови. Приливы крови могут обостряться после употребления алкоголя, физической активности, пребывания на солнце и употребления острой пищи.

Большинство побочных эффектов можно свести к минимуму, если начать с относительно низкой дозы и постоянно ее увеличивать. Также симптомы можно уменьшить, если перед приемом никотиновой кислоты принимать аспирин, и если принимать никотиновую кислоту после еды.

Если побочные эффекты никотиновой кислоты непереносимы, можно уменьшить дозу, попробовать другие лекарственные формы (особенно замедленного высвобождения) или прекратить прием никотиновой кислоты и заменить ее другим лекарственным препаратом, снижающим уровень липидов.