Избыток витамина E

Токсичность витамина E встречается редко, но иногда высокие дозы вызывают риск развития кровотечения, а также мышечную слабость, утомляемость, тошноту и диарею.

Наибольший риск токсичности витамина Е — это кровотечение.

Диагноз основывается на симптомах.

Прекращение приема добавок витамина Е и прием витамина К, при необходимости, приводит к прекращению симптомов.

Витамин Е (токоферол) является антиоксидантом. Он защищает клетки от повреждения свободными радикалами, которые являются активными побочными продуктами нормальной деятельности клеток и участвуют в химических реакциях внутри клеток. Некоторые из этих реакций могут быть вредны. (См. также Общие сведения о витаминах).

Многие люди принимают добавки с витамином Е для предупреждения некоторых нарушений. Добавки, содержащие витамин Е, не защищают от онкологических заболеваний или заболеваний сердечно-сосудистой системы. Убедительных доказательств того, что витамин Е, даже в больших дозах, замедляет прогрессирование болезни Альцгеймера, не существует. Спорным остается вопрос о том, защищают ли добавки с витамином Е от поздней дискинезии (повторяющихся непроизвольных движений рта, языка, рук или ног, побочный эффект антипсихотических препаратов). Неясно, увеличивают или уменьшают добавки витамина Е риск инсульта.

Витамин E, как и витамины A, D и K, — это жирорастворимый витамин, который растворяется в жире и лучше всего всасывается при употреблении с некоторым количеством жира. К лучшим источникам витамина Е относятся растительные масла, орехи, семечки, зеленые листовые овощи и ростки пшеницы.

Симптомы избытка витамина Е Многие взрослые получают относительно большое количество витамина Е в течение нескольких месяцев или нескольких лет без видимого вреда. Однако высокие дозы витамина Е могут повысить риск кровотечения, в особенности у взрослых, которые также принимают антикоагулянты (особенно варфарин), предотвращающие образование тромбов в крови. Иногда у взрослых, принимающих очень высокие дозы, развивается мышечная слабость, утомляемость, тошнота и диарея.

Диагностика избытка витамина Е Диагноз токсичности витамина Е ставится на основании анамнеза применения добавок с витамином Е и имеющихся симптомов.