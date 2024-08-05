Избыток витамина D

Прием добавок витамина D в очень высоких дозах может вызвать токсичность витамина D.

Токсичность витамина D вызывает высокие уровни кальция в крови.

Люди с токсичностью витамина D могут терять аппетит, чувствовать тошноту, испытывать рвоту, а также слабость и нервозность.

Врачи ставят диагноз токсичности, измеряя уровни кальция и витамина D в крови.

Лечение включает прекращение приема добавок витамина D и назначение жидкостей и иногда лекарственных препаратов.

(См. также Общие сведения о витаминах).

Прием высоких суточных доз витамина D, например, в 60–100 или более раз выше рекомендуемой нормы потребления (РНП) в течение нескольких месяцев может вызвать токсичность и высокий уровень кальция в крови (гиперкальциемия). Уровни кальция повышаются, поскольку при высоких уровнях витамина D происходит следующее:

Кости больше разлагаются, чем восстанавливаются. (Обычно кости непрерывно разлагаются и восстанавливаются в процессе, который называется ремоделированием, чтобы адаптироваться к изменению нагрузки на них). В результате кальций высвобождается из кости в кровоток.

Больше кальция всасывается из пищи в кишечник.

Витамин D может использоваться для лечения псориаза, гипопаратиреоза и почечной остеодистрофии. Не доказано, что он увеличивает продолжительность жизни или предотвращает лейкоз, рак молочной железы, простаты, толстой кишки или другие виды рака. Добавки с витамином D неэффективны в лечении или профилактике депрессии или заболеваний сердца и малоэффективны в профилактике острых респираторных инфекций (таких как пневмония или простуда). Прием рекомендуемой нормы потребления витамина D в сочетании с кальцием может немного снизить риск падений у людей с дефицитом витамина D, особенно у тех, кто находится в специализированных учреждениях. Однако большие дозы витамина D могут повышать риск переломов.

Симптомы избытка витамина D К ранним симптомам токсичности витамина D относятся потеря аппетита, тошнота и рвота, впоследствии слабость, нервозность и повышенное артериальное давление. Так как уровень кальция высок, кальций может откладываться по всему организму, в основном в почках, кровеносных сосудах легких и сердце. Почки могут быть постоянно повреждены и работать с перебоями, приводя к почечной недостаточности.

Диагностика избытка витамина D Анализы крови Избыток витамина D обычно диагностируется, когда анализы крови обнаруживают высокий уровень кальция у человека, принимающего высокие дозы витамина D. Врачи также измеряют уровень витамина D в крови.