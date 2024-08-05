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Избыток витамина B6

(Токсичность витамина В6)

Авторы:Larry E. Johnson, MD, PhD, University of Arkansas for Medical Sciences
Проверено/пересмотрено авг. 2024
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Токсичность витамина B6 встречается редко, но может возникнуть в результате приема добавок с витамином B6 в высоких дозах.

Витамин В6 (пиридоксин) необходим для переработки (метаболизма) углеводов, аминокислот и жиров (липидов), а также для нормальной работы нервной системы и для образования эритроцитов. Он также помогает поддерживать здоровье кожи. (См. также Общие сведения о витаминах).

Хорошие источники витамина В6 включают высушенные дрожжи, печень, другие субпродукты, цельнозерновые крупы, рыбу и бобовые.

Витамин B6 в очень высоких дозах может быть показан для лечения таких нарушений, как синдром запястного канала или предменструальный синдром, хотя данных о пользе такого лечения мало.

Симптомы избытка витамина В6

Прием очень высоких доз витамина В6 может вызвать поражение нервов (называемое невропатией), что приводит к боли и онемению в стопах и ногах. Человек может быть не в состоянии ощущать, где находятся его руки и ноги (чувство положения конечностей), и не в состоянии ощущать вибрации. Следовательно, возникают трудности при ходьбе.

Диагностика избытка витамина В6

Диагноз токсичности витамина В6 ставится на основании имеющихся симптомов и наличия у человека в анамнезе факта приема высоких доз витамина B6.

Лечение избытка витамина В6

Лечение токсичности витамина В6 включает прекращение приема добавок, содержащих витамин B6. Восстановление после этого расстройства может идти медленно, и человек может продолжать испытывать трудности при ходьбе.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.