Избыток витамина B6

Токсичность витамина B6 встречается редко, но может возникнуть в результате приема добавок с витамином B6 в высоких дозах.

Витамин В6 (пиридоксин) необходим для переработки (метаболизма) углеводов, аминокислот и жиров (липидов), а также для нормальной работы нервной системы и для образования эритроцитов. Он также помогает поддерживать здоровье кожи. (См. также Общие сведения о витаминах).

Хорошие источники витамина В6 включают высушенные дрожжи, печень, другие субпродукты, цельнозерновые крупы, рыбу и бобовые.

Витамин B6 в очень высоких дозах может быть показан для лечения таких нарушений, как синдром запястного канала или предменструальный синдром, хотя данных о пользе такого лечения мало.

Симптомы избытка витамина В6 Прием очень высоких доз витамина В6 может вызвать поражение нервов (называемое невропатией), что приводит к боли и онемению в стопах и ногах. Человек может быть не в состоянии ощущать, где находятся его руки и ноги (чувство положения конечностей), и не в состоянии ощущать вибрации. Следовательно, возникают трудности при ходьбе.

Диагностика избытка витамина В6 Диагноз токсичности витамина В6 ставится на основании имеющихся симптомов и наличия у человека в анамнезе факта приема высоких доз витамина B6.