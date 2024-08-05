Избыток витамина С

Токсичность витамина С встречается очень редко. Некоторые люди принимают высокие дозы витамина С, потому что он является антиоксидантом.

Витамин С (аскорбиновая кислота) является незаменимым для образования, роста и восстановления костной ткани, кожи и соединительной ткани (которая связывает другие ткани и органы и включает сухожилия, связки и кровеносные сосуды). Это также важно для обеспечения нормальной функции кровеносных сосудов. Витамин С помогает сохранять здоровье зубов и десен. Он помогает организму всасывать железо, которое необходимо для образования эритроцитов. Витамин С также помогает заживлению ожогов и ран. Хорошие источники витамина С включают цитрусовые, томаты, картофель, брокколи, клубнику и сладкий перец. (См. также Общие сведения о витаминах).

Как и витамин Е, витамин С является антиоксидантом. Он защищает клетки от повреждения свободными радикалами, которые являются активными побочными продуктами нормальной деятельности клеток и участвуют в химических реакциях внутри клеток. Некоторые из этих реакций могут причинять вред в течение всей жизни человека.

Некоторые люди принимают высокие дозы витамина С, потому что он является антиоксидантом, защищающим клетки от повреждения свободными радикалами. Считается, что свободные радикалы обусловливают многие заболевания, в том числе атеросклероз, онкологические заболевания, заболевания легких, простуду, катаракту глаз и потерю памяти. Неясно, защищает ли прием высоких доз витамина С от этих заболеваний и имеет ли он позитивное влияние на эти нарушения. Свидетельства о защитном действии против катаракты являются самыми убедительными.

Высокие дозы (до безопасного верхнего предела 2000 миллиграммов в сутки) витамина С обычно не токсичны для здоровых взрослых. Иногда повышенные дозы вызывают тошноту или диарею и нарушают баланс антиокислительной активности в организме.