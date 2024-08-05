Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Дефицит рибофлавина

(Дефицит витамина В2)

Авторы:Larry E. Johnson, MD, PhD, University of Arkansas for Medical Sciences
Проверено/пересмотрено авг. 2024
Просмотреть профессиональную версию

Дефицит рибофлавина обычно возникает при недостатках других витаминов группы В из-за рациона с низким содержанием витаминов или нарушения всасывания.

  • У человека образуются болезненные трещины в уголках рта и на губах, появляются шелушащиеся участки на голове, язык и ротовая полость становятся ярко-красными.

  • Диагноз ставится на основании имеющихся симптомов, результатов анализа мочи и реакции на добавки, содержащие рибофлавин.

  • Дефицит можно устранить, применяя высокие дозы добавок, содержащих рибофлавин, которые обычно принимают внутрь.

Витаминрибофлавин (витамин В2) незаменим для переработки (метаболизма) углеводов (для производства энергии) и аминокислот (строительных элементов белков). Он также помогает поддерживать здоровье слизистых оболочек (например, слизистой оболочки полости рта). Рибофлавин не токсичен, поэтому прием избыточного количества рибофлавина не вызывает проблем. К лучшим источникам рибофлавина относятся молоко, сыр, печень, мясо, рыба, яйца и обогащенные крупы.

Причины дефицита рибофлавина

Дефицит рибофлавина обычно обусловлен следующим фактором:

  • недостаточное потребление мяса, обогащенных зерновых и молочных продуктов.

Риск дефицита рибофлавина увеличивается в результате следующих факторов:

Симптомы дефицита рибофлавина

Симптомы дефицита рибофлавина могут проявляться по-разному. Чаще всего люди выглядят бледными, у них появляются болезненные трещины в уголках рта и на губах. Рот и язык воспалены, язык может стать ярко-красным.

Могут возникать красные, жирные, шелушащиеся (себорейные) участки вокруг носа, над верхней губой, на ушах и веках, а также в области половых органов.

Диагностика дефицита рибофлавина

  • Физикальное обследование

  • Анализы мочи

  • Облегчение симптомов при приеме добавок с рибофлавином

Врачи могут подозревать дефицит рибофлавина у людей с типичными симптомами и дефицитом других витаминов группы В. Диагноз дефицита рибофлавина ставится на основании имеющихся симптомов и данных об общей недостаточности питания.

Диагноз подтверждается измерением уровня рибофлавина, выделяемого с мочой, или применением добавок с рибофлавином, которые снимают симптомы, если их причиной является дефицит рибофлавина.

Профилактика и лечение дефицита рибофлавина

  • Пищевые добавки с рибофлавином или поливитаминами

  • Иногда рибофлавин вводится посредством инъекций

В качестве профилактики люди, которые находятся на гемодиализе или перитонеальном диализе, или имеют заболевание, связанное с нарушением всасывания, должны принимать добавки, содержащие рибофлавин.

Людям с дефицитом рибофлавина назначают высокие дозы рибофлавина для приема внутрь до исчезновения симптомов. Также принимают добавки, содержащие другие витамины группы В.

Иногда рибофлавин вводят в вену или в виде инъекции в мышцу в составе поливитаминного препарата.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.