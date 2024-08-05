Дефицит рибофлавина обычно возникает при недостатках других витаминов группы В из-за рациона с низким содержанием витаминов или нарушения всасывания.
У человека образуются болезненные трещины в уголках рта и на губах, появляются шелушащиеся участки на голове, язык и ротовая полость становятся ярко-красными.
Диагноз ставится на основании имеющихся симптомов, результатов анализа мочи и реакции на добавки, содержащие рибофлавин.
Дефицит можно устранить, применяя высокие дозы добавок, содержащих рибофлавин, которые обычно принимают внутрь.
Витаминрибофлавин (витамин В2) незаменим для переработки (метаболизма) углеводов (для производства энергии) и аминокислот (строительных элементов белков). Он также помогает поддерживать здоровье слизистых оболочек (например, слизистой оболочки полости рта). Рибофлавин не токсичен, поэтому прием избыточного количества рибофлавина не вызывает проблем. К лучшим источникам рибофлавина относятся молоко, сыр, печень, мясо, рыба, яйца и обогащенные крупы.
Причины дефицита рибофлавина
Дефицит рибофлавина обычно обусловлен следующим фактором:
недостаточное потребление мяса, обогащенных зерновых и молочных продуктов.
Риск дефицита рибофлавина увеличивается в результате следующих факторов:
некоторые хронические заболевания (такие как рецидивирующая диарея, расстройства печени и хроническое расстройство, связанное с употреблением алкоголя);
нарушение всасывания пищи (нарушение всасывания);
гемодиализ и перитонеальный диализ — процедуры, фильтрующие кровь;
длительный прием барбитуратов.
Симптомы дефицита рибофлавина
Симптомы дефицита рибофлавина могут проявляться по-разному. Чаще всего люди выглядят бледными, у них появляются болезненные трещины в уголках рта и на губах. Рот и язык воспалены, язык может стать ярко-красным.
Могут возникать красные, жирные, шелушащиеся (себорейные) участки вокруг носа, над верхней губой, на ушах и веках, а также в области половых органов.
Диагностика дефицита рибофлавина
Физикальное обследование
Анализы мочи
Облегчение симптомов при приеме добавок с рибофлавином
Врачи могут подозревать дефицит рибофлавина у людей с типичными симптомами и дефицитом других витаминов группы В. Диагноз дефицита рибофлавина ставится на основании имеющихся симптомов и данных об общей недостаточности питания.
Диагноз подтверждается измерением уровня рибофлавина, выделяемого с мочой, или применением добавок с рибофлавином, которые снимают симптомы, если их причиной является дефицит рибофлавина.
Профилактика и лечение дефицита рибофлавина
Пищевые добавки с рибофлавином или поливитаминами
Иногда рибофлавин вводится посредством инъекций
В качестве профилактики люди, которые находятся на гемодиализе или перитонеальном диализе, или имеют заболевание, связанное с нарушением всасывания, должны принимать добавки, содержащие рибофлавин.
Людям с дефицитом рибофлавина назначают высокие дозы рибофлавина для приема внутрь до исчезновения симптомов. Также принимают добавки, содержащие другие витамины группы В.
Иногда рибофлавин вводят в вену или в виде инъекции в мышцу в составе поливитаминного препарата.