Дефицит рибофлавина

Симптомы дефицита рибофлавина могут проявляться по-разному. Чаще всего люди выглядят бледными, у них появляются болезненные трещины в уголках рта и на губах. Рот и язык воспалены, язык может стать ярко-красным.

Могут возникать красные, жирные, шелушащиеся (себорейные) участки вокруг носа, над верхней губой, на ушах и веках, а также в области половых органов.