Дефицит ниацина (вызывающий пеллагру) редко встречается в странах, где нет дефицита продуктов питания. Многие люди, страдающие дефицитом ниацина, также страдают дефицитом белка, рибофлавина (витамина В) и витамина B6.

Кисти, стопы, икры ног, шея и лицо покрываются характерной темно-красной сыпью, а язык и рот становятся темно-красными.

У людей возникают нарушения пищеварения, появляются утомляемость, бессонница, апатия, а затем спутанное сознание и потеря памяти.

Диагноз основывается на анамнезе рациона питания, имеющихся симптомах и иногда данных анализа мочи.

Высокие дозы никотинамида и никотиновой кислоты, принимаемые внутрь, могут помочь устранить этот дефицит.

Ниацин, являющийся витамином В, незаменим для переработки (метаболизма) углеводов, жиров и многих других веществ в организме, а также для нормального функционирования клеток.

Хорошими источниками ниацина являются высушенные дрожжи, печень, красное мясо, птица, рыба, бобовые, цельнозерновые продукты или обогащенные продукты из злаков и хлеб. Пища, богатая триптофаном (аминокислотой), например, молочные продукты, может восполнить недостаточное содержание ниацина в рационе питания, потому что организм может превращать триптофан в ниацин.

Термин «ниацин» имеет два значения: синоним никотиновой кислоты и более широкий термин, включающий никотинамид и никотиновую кислоту, две формы этого витамина B.

Причины дефицита ниацина Одна из разновидностей дефицита ниацина объясняется недостатком ниацина и триптофана (аминокислота). Эта разновидность вызывает заболевание под названием пеллагра, которое поражает кожу, пищеварительный тракт и головной мозг. Пеллагра развивается только в том случае, если в рационе питания не хватает ниацина и триптофана, поскольку организм может преобразовывать триптофан в ниацин. Люди, проживающие в областях, где главным продуктом питания является кукуруза, подвержены риску развития пеллагры, потому что кукуруза содержит мало ниацина и триптофана. Кроме того, цианин, содержащийся в кукурузе, может всасываться в кишечнике, только если кукуруза обработана щелочью (как это бывает, когда готовят тортильи). Пеллагра может быть сезонным нарушением, которое возникает каждую весну и длится все лето, когда рацион питания в основном включает продукты из кукурузы. Пеллагра также развивается у людей с одним из следующих заболеваний: Болезнь Хартнупа — редкое наследственное заболевание, при котором нарушается всасывание триптофана

Карциноидный синдром — редкое заболевание, при котором триптофан не преобразуется в ниацин. К недостатку ниацина может приводить следующее: Расстройство, связанное с употреблением алкоголя

диарея;

Цирроз

Длительный прием антибиотика изониазида

Симптомы дефицита ниацина Обычно у людей с пеллагрой появляется асимметричная темно-красная сыпь, похожая на солнечный ожог, которая усиливается под воздействием солнечного света (состояние, называемое фоточувствительностью). Сыпь появляется в областях воздействия солнца, и ее местоположение имеет особенности: На руках и кистях рук (как перчатки);

На ступнях и лодыжках (как ботинки);

Вокруг шеи (как ожерелье);

На лице, образуя форму бабочки. Кожные нарушения имеют устойчивый характер, а пораженные участки могут шелушиться и приобретать коричневый цвет. Сыпь на кистях рук вследствие пеллагры Изображение © Springer Science+Business Media Сыпь вокруг шеи вследствие пеллагры Изображение Изображение любезно предоставлено библиотекой изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний (Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention). Поражается весь пищеварительный тракт. Язык и рот могут воспалиться и стать темно-красного цвета. Может отекать язык, может появляться жжение во рту, могут образоваться язвы во рту и на языке. Может также возникать жжение в горле и пищеводе. Образование слюны может увеличиться. Другие симптомы включают тошноту, рвоту, неприятное ощущение в желудке, запор и диарею (может быть кровавый понос). Впоследствии появляются утомляемость, бессонница и апатия. Обычно наступает нарушение работы головного мозга (энцефалопатия). Оно характеризуется спутанным сознанием, потерей ориентации, галлюцинациями и потерей памяти. Люди могут быть перевозбуждены, страдать депрессией, иметь чрезвычайно приподнятое настроение (маниакальное), бред или быть чрезвычайно подозрительными (думая, что люди намереваются причинить им вред).

Диагностика дефицита ниацина Физикальное обследование

Анализы мочи

Облегчение симптомов при приеме добавок с ниацином Диагноз дефицита ниацина основывается на анамнезе питания и симптомах. Определить диагноз помогает измерение уровня промежуточного продукта метаболизма ниацина в моче, но этот анализ не всегда доступен. Диагноз подтверждается, если ниацин снимает симптомы.