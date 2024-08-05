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Дефицит ниацина

(Пеллагра)

Авторы:Larry E. Johnson, MD, PhD, University of Arkansas for Medical Sciences
Проверено/пересмотрено авг. 2024
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Дефицит ниацина (вызывающий пеллагру) редко встречается в странах, где нет дефицита продуктов питания. Многие люди, страдающие дефицитом ниацина, также страдают дефицитом белка, рибофлавина (витамина В) и витамина B6.

  • Кисти, стопы, икры ног, шея и лицо покрываются характерной темно-красной сыпью, а язык и рот становятся темно-красными.

  • У людей возникают нарушения пищеварения, появляются утомляемость, бессонница, апатия, а затем спутанное сознание и потеря памяти.

  • Диагноз основывается на анамнезе рациона питания, имеющихся симптомах и иногда данных анализа мочи.

  • Высокие дозы никотинамида и никотиновой кислоты, принимаемые внутрь, могут помочь устранить этот дефицит.

Ниацин, являющийся витамином В, незаменим для переработки (метаболизма) углеводов, жиров и многих других веществ в организме, а также для нормального функционирования клеток.

Хорошими источниками ниацина являются высушенные дрожжи, печень, красное мясо, птица, рыба, бобовые, цельнозерновые продукты или обогащенные продукты из злаков и хлеб. Пища, богатая триптофаном (аминокислотой), например, молочные продукты, может восполнить недостаточное содержание ниацина в рационе питания, потому что организм может превращать триптофан в ниацин.

Термин «ниацин» имеет два значения: синоним никотиновой кислоты и более широкий термин, включающий никотинамид и никотиновую кислоту, две формы этого витамина B.

Причины дефицита ниацина

Одна из разновидностей дефицита ниацина объясняется недостатком ниацина и триптофана (аминокислота). Эта разновидность вызывает заболевание под названием пеллагра, которое поражает кожу, пищеварительный тракт и головной мозг. Пеллагра развивается только в том случае, если в рационе питания не хватает ниацина и триптофана, поскольку организм может преобразовывать триптофан в ниацин. Люди, проживающие в областях, где главным продуктом питания является кукуруза, подвержены риску развития пеллагры, потому что кукуруза содержит мало ниацина и триптофана. Кроме того, цианин, содержащийся в кукурузе, может всасываться в кишечнике, только если кукуруза обработана щелочью (как это бывает, когда готовят тортильи). Пеллагра может быть сезонным нарушением, которое возникает каждую весну и длится все лето, когда рацион питания в основном включает продукты из кукурузы.

Пеллагра также развивается у людей с одним из следующих заболеваний:

  • Болезнь Хартнупа — редкое наследственное заболевание, при котором нарушается всасывание триптофана

  • Карциноидный синдром — редкое заболевание, при котором триптофан не преобразуется в ниацин.

К недостатку ниацина может приводить следующее:

Симптомы дефицита ниацина

Обычно у людей с пеллагрой появляется асимметричная темно-красная сыпь, похожая на солнечный ожог, которая усиливается под воздействием солнечного света (состояние, называемое фоточувствительностью). Сыпь появляется в областях воздействия солнца, и ее местоположение имеет особенности:

  • На руках и кистях рук (как перчатки);

  • На ступнях и лодыжках (как ботинки);

  • Вокруг шеи (как ожерелье);

  • На лице, образуя форму бабочки.

Кожные нарушения имеют устойчивый характер, а пораженные участки могут шелушиться и приобретать коричневый цвет.

Поражается весь пищеварительный тракт. Язык и рот могут воспалиться и стать темно-красного цвета. Может отекать язык, может появляться жжение во рту, могут образоваться язвы во рту и на языке. Может также возникать жжение в горле и пищеводе. Образование слюны может увеличиться. Другие симптомы включают тошноту, рвоту, неприятное ощущение в желудке, запор и диарею (может быть кровавый понос).

Впоследствии появляются утомляемость, бессонница и апатия. Обычно наступает нарушение работы головного мозга (энцефалопатия). Оно характеризуется спутанным сознанием, потерей ориентации, галлюцинациями и потерей памяти. Люди могут быть перевозбуждены, страдать депрессией, иметь чрезвычайно приподнятое настроение (маниакальное), бред или быть чрезвычайно подозрительными (думая, что люди намереваются причинить им вред).

Диагностика дефицита ниацина

  • Физикальное обследование

  • Анализы мочи

  • Облегчение симптомов при приеме добавок с ниацином

Диагноз дефицита ниацина основывается на анамнезе питания и симптомах. Определить диагноз помогает измерение уровня промежуточного продукта метаболизма ниацина в моче, но этот анализ не всегда доступен.

Диагноз подтверждается, если ниацин снимает симптомы.

Лечение дефицита ниацина

  • Пищевые добавки с ниацином

  • Другие пищевые добавки с витамином В

Имеется два вида добавок с ниацином: никотинамид и никотиновая кислота. Для лечения пеллагры необходимо ежедневно принимать пероральные дозы никотинамида. Никотинамид, в отличии от никотиновой кислоты, не вызывает покраснение, зуд, ощущения жжения или покалывания.

Так как у людей с дефицитом ниацина часто имеется дефицит других питательных веществ, важен сбалансированный рацион питания. Также принимают добавки, содержащие другие витамины группы В.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.