В странах, где нет нехватки продовольствия, дефицит витамина С может возникать из-за рациона питания с низким содержанием витамина С, но тяжелый дефицит (вызывающий цингу) встречается редко.

Дефицит вызывается недостаточным потреблением фруктов и овощей.

Человек чувствует усталость, слабость и раздражительность.

Тяжелый дефицит, называемый цингой, вызывает гематомы, проблемы с деснами и зубами, сухость волос и кожи, анемию.

Диагноз ставится на основании имеющихся симптомов и иногда результатов анализов крови.

Дефицит обычно устраняется при увеличении потребления свежих фруктов и овощей или при приеме пероральных добавок витамина С.

Витамин С (аскорбиновая кислота) является незаменимым для образования, роста и восстановления костной ткани, кожи и соединительной ткани (которая связывает другие ткани и органы и включает сухожилия, связки и кровеносные сосуды). Это также важно для обеспечения нормальной функции кровеносных сосудов. Витамин С помогает сохранять здоровье зубов и десен. Он помогает организму всасывать железо, которое необходимо для образования эритроцитов. Витамин С также помогает заживлению ожогов и ран. Хорошие источники витамина С включают цитрусовые, томаты, картофель, брокколи, клубнику и сладкий перец. (См. также Общие сведения о витаминах).

Как и витамин Е, витамин С является антиоксидантом. Он защищает клетки от повреждения свободными радикалами, которые являются активными побочными продуктами нормальной деятельности клеток и участвуют в химических реакциях внутри клеток. Некоторые из этих реакций могут причинять вред в течение всей жизни человека.

Причины дефицита витамина C У взрослых дефицит витамина С обычно развивается в результате Диеты с низким содержанием витамина С Например, дефицит витамина С может развиться в результате диеты с недостаточным содержанием фруктов и овощей. Кроме того, термическая обработка разрушает витамин С в пище. Следующие состояния могут значительно повышать потребность организма в витамине С и риск дефицита витамина С: Беременность

Грудное вскармливание

Расстройства, вызывающие сильный жар или воспаление

гиперактивность щитовидной железы (гипертиреоз);

Диарея, продолжающаяся в течение длительного времени

Хирургическое вмешательство

ожоги;

Курение, которое повышает потребность в витамине С на 30 % Знаете ли Вы, что... Цинга Тяжелый дефицит витамина С вызывает цингу. Цинга у младенцев бывает редко, потому что молоко обычно содержит достаточно витамина С, а детские смеси обогащены витаминами. В Соединенных Штатах Америки цинга бывает редко, но может возникать у людей с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, и у других людей с недостаточным питанием.

Симптомы дефицита витамина С Взрослые чувствуют усталость, слабость, раздражительность, если в их рационе питания мало витамина С. Они могут терять массу тела и иметь неясную боль в мышцах и суставах. Симптомы цинги появляются спустя несколько месяцев после возникновения дефицита. Может произойти подкожное кровотечение (в основном вокруг волосяных фолликулов или в виде гематом), кровотечение вокруг десен и в суставы. Десны напухают, становятся фиолетовыми и губчатыми. Постепенно могут расшатываться зубы. Волосы становятся сухими, ломкими и закрученными (как спираль), а кожа становится сухой, шершавой и чешуйчатой. Жидкость может накапливаться в ногах. Может развиться анемия. Могут развиться инфекции, раны могут не заживляться. Новорожденные могут быть раздражительны, испытывать боль при движении и терять аппетит. Новорожденные не набирают массу тела, как это происходит в нормальных условиях. У новорожденных и детей нарушается рост костной ткани, могут иметь место кровотечения и анемия. Swollen Gums in Scurvy Изображение BIOPHOTO ASSOCIATES/SCIENCE PHOTO LIBRARY Bruising in Scurvy Изображение ST. MARY'S HOSPITAL MEDICAL SCHOOL/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Диагностика дефицита витамина С Физикальное обследование

иногда анализы крови.

У детей — рентгенография костей Диагноз цинга ставится на основании имеющихся симптомов. Поставить диагноз помогает измерение уровня витамина С в крови, но этот анализ не всегда доступен. Для выявления анемии могут быть сделаны анализы крови. Детям проводят рентгенологическое исследование, чтобы обнаружить потенциальное нарушение роста костной ткани.

Лечение дефицита витамина С Пищевые добавки с витамином С

Полноценное питание с повышенным употреблением свежих фруктов и овощей

При цинге высокие дозы добавок с витамином С Цинга лечится ежедневным приемом высоких доз добавок с витамином С (аскорбиновой кислотой) вместе с полноценным питанием, содержащим в 1 или 2 раза больше рекомендуемой ежедневной дозы витамина С. Рацион должен включать повышенное количество свежих фруктов и овощей. Большинство симптомов исчезают через 1–2 недели. Проблемы с деснами могут продолжаться дольше.