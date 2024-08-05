Дефицит витамина К чаще всего встречается у младенцев, особенно получающих кормление грудью. Этот дефицит может вызвать кровотечение, поэтому все новорожденные должны получать инъекцию витамина К.

Кровотечение, основной симптом, может представлять угрозу для жизни у новорожденных.

Для подтверждения диагноза могут быть сделаны анализы крови, показывающие, как быстро свертывается кровь.

Все новорожденные должны получить инъекцию витамина К.

Добавки витамина К, принимаемые внутрь или в виде подкожной инъекции, позволяют устранить дефицит.

(См. также Общие сведения о витаминах).

Витамин К имеет две формы:

Филлохинон: Эта форма содержится в растениях и потребляется с пищей. Она лучше всасывается, если потребляется с жиром. Филлохинон не токсичен.

Менахинон: Эта форма производится бактериями в кишечнике, но производится лишь малое количество. В некоторых странах эта форма используется в пищевых добавках.

Витамин К, как и витамины A, D и Е, — это жирорастворимый витамин, который растворяется в жире и лучше всего всасывается при употреблении с некоторым количеством жира. Хорошие источники витамина К включают зеленые листовые овощи (браунколь, шпинат и капуста кале), соевое масло и каноловое масло.

Витамин К необходим для синтеза белков, помогающих контролировать кровотечение (факторов свертывания) и, следовательно, для нормального свертывания крови. Он также необходим для здоровья костей и других тканей.

Дефицит витамина К может вызвать геморрагическую болезнь у новорожденного, характеризующуюся склонностью к кровотечению. Новорожденным обычно делают инъекцию витамина К, чтобы защитить их от этого заболевания. Дети на грудном вскармливании, которым не была сделана эта инъекция при рождении, особенно восприимчивы к дефициту витамина К, потому что в грудном молоке содержится лишь малое количество витамина К. Геморрагическая болезнь также более вероятна у новорожденных, которые страдают заболеванием, нарушающим всасывание жира, или заболеванием печени. Детское питание для младенцев содержит витамин K. Риск также повышается, если мать принимала противосудорожные препараты (например, фенитоин), антикоагулянты (предотвращающие образование тромбов в крови) или определенные антибиотики.

У здоровых взрослых дефицит витамина К встречается нечасто, так как витамин К содержат многие зеленые овощи, и он также вырабатывается бактериями в кишечнике.

Если у человека есть дефицит витамина К, прием варфарина или родственных антикоагулянтов также нарушает синтез факторов коагуляции (которые способствуют свертыванию крови) и может увеличить вероятность кровотечения или усилить его. Антикоагулянты назначают людям с заболеваниями, повышающими риск образования тромбов. К таким состояниям относятся необходимость лежать в постели (например, из-за травмы или болезни), период восстановления после хирургического вмешательства и наличие фибрилляции предсердий (аномального, нерегулярного сердечного ритма). Люди, которые принимают варфарин, должны периодически делать анализы крови для поверки скорости свертывания крови.

Причины дефицита витамина К Дефицит витамина К может развиться в результате: Отсутствия витамина К в диете;

Диеты с очень низким содержанием жира, так как витамин К лучше всего всасывается при употреблении с небольшим количеством жира;

Болезней, которые нарушают всасывание жира и таким образом снижают всасывание витамина К (такие как закупорка желчных протоков или кистозный фиброз);

Некоторые лекарственные препараты, включая противосудорожные препараты и некоторые антибиотики

Употребления большого количества минерального масла, которое может уменьшать всасывание витамина К. Новорожденные предрасположены к дефициту витамина К по следующим причинам: Во время беременности из организма матери плоду поступает лишь малое количество витамина К.

В течение первых нескольких дней после рождения кишечник новорожденного еще не получил бактерии для выработки витамина К. Знаете ли Вы, что...

Симптомы дефицита витамина К Основной симптом дефицита витамина К — кровоизлияние (геморрагия) под кожу (вызывает гематомы), кровотечение из носа, из раны, в желудке или кишечнике. Иногда кровотечение в желудке вызывает кровавую рвоту. Кровь может обнаруживаться в моче или кале, или кал может быть черным. У новорожденных может возникать угрожающее жизни кровоизлияние в головной мозг или вокруг головного мозга. Наличие у человека заболевания печени повышает риск кровотечения, потому что в печени образуются факторы коагуляции. Дефицит витамина К также может ослаблять кости.

Диагностика дефицита витамина К Анализы крови Врачи подозревают дефицит витамина К, когда аномальное кровотечение возникает у людей, у которых имеются заболевания, подвергающие их риску. Для подтверждения диагноза выполняют анализы крови, показывающие, как быстро свертывается кровь. Зная, сколько витамина К потребляет человек, врачи могут лучше интерпретировать результаты этих анализов крови. Иногда измеряют уровень витамина K в крови.