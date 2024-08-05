Дефицит витамина Е, вызванный рационом питания с низким содержанием витамина E, часто встречается в странах с нехваткой продовольствия. В странах, где нет нехватки продовольствия, причиной обычно является нарушение всасывания. Некоторые младенцы рождаются с дефицитом витамина Е, который обычно уменьшается с возрастом.

Дефицит витамина Е может вызывать нарушение реакции и координации, трудности при ходьбе и слабость мышц.

У недоношенных новорожденных с дефицитом этого витамина может развиться тяжелая форма анемии.

Диагноз основывается на симптомах и результатах физикального обследования.

Дефицит можно устранить, принимая добавки с витамином Е.

Витамин Е (токоферол) является антиоксидантом. Он защищает клетки от повреждения свободными радикалами, которые являются активными побочными продуктами нормальной деятельности клеток и участвуют в химических реакциях внутри клеток. Некоторые из этих реакций могут быть вредны. (См. также Общие сведения о витаминах).

Витамин E, как и витамины A, D и K, — это жирорастворимый витамин, который растворяется в жире и лучше всего всасывается при употреблении с некоторым количеством жира. К лучшим источникам витамина Е относятся растительные масла, орехи, семечки, зеленые листовые овощи и ростки пшеницы.

Новорожденные имеют относительно низкий запас витамина Е, потому что через плаценту проникает лишь небольшое количество витамина Е. Поэтому новорожденные, особенно недоношенные новорожденные, подвержены повышенному риску дефицита витамина Е. Однако с возрастом риск снижается, потому что грудные дети обычно получают достаточно витамина Е с грудным молоком или с имеющимися в продаже молочными смесями. Взрослые могут накапливать большое количество витамина Е в жировой ткани, что делает дефицит маловероятным.

Многие люди принимают добавки с витамином Е для предупреждения некоторых нарушений. Добавки, содержащие витамин Е, не защищают от онкологических заболеваний или заболеваний сердечно-сосудистой системы. Убедительных доказательств того, что витамин Е, даже в больших дозах, замедляет прогрессирование болезни Альцгеймера, не существует. Спорным остается вопрос о том, защищают ли добавки с витамином Е от поздней дискинезии (повторяющихся непроизвольных движений рта, языка, рук или ног, побочный эффект антипсихотических препаратов).

Причины дефицита витамина Е В рационе питания с очень низким содержанием жира витамин Е отсутствует, так как основным источником этого витамина являются растительные масла, а также потому, что витамин Е лучше всего всасывается при употреблении с некоторым количеством жира. Заболевания, которые нарушают всасывание жира (например, некоторые заболевания печени или заболевания желчного пузыря, панкреатит и кистозный фиброз), могут также снижать всасывание витамина Е и повышать риск развития дефицита витамина Е. В Соединенных Штатах Америки и в других странах без нехватки продовольствия дефицит витамина Е редко встречается у детей старшего возраста и взрослых и обычно связан с Заболеванием, которое нарушает всасывание жира (нарушение всасывания) В странах с нехваткой продовольствия наиболее распространенной причиной дефицита витамина Е является недостаточное потребление витамина Е. Знаете ли Вы, что...

Симптомы дефицита витамина Е У детей симптомы могут включать замедленную реакцию, трудности при ходьбе, потерю координации, потерю чувства положения (знание, где находятся конечности, не глядя на них) и мышечную слабость. У взрослых с дефицитом витамина Е в связи с нарушением всасывания эти симптомы развиваются редко, так как у взрослых большие запасы витамина Е сохраняются в жировой ткани (гиподерме). Дефицит витамина Е может вызвать форму анемии, при которой эритроциты разрываются (гемолитическая анемия). Недоношенные дети с дефицитом витамина Е подвержены риску развития этого серьезного заболевания. У недоношенных детей может наблюдаться внутримозговое кровоизлияние, и может быть аномальный рост кровеносных сосудов в глазах (нарушение, называемое ретинопатией недоношенных). У новорожденных, страдающих дефицитом витамина А, может также отмечаться слабость мышц.

Диагностика дефицита витамина Е Физикальное обследование

иногда анализы крови. Диагноз дефицита витамина Е ставится на основании имеющихся симптомов, наличия заболеваний, которые повышают риск, и результатов физикального обследования. Могут быть проведены анализы крови для определения уровня витамина Е с целью подтверждения диагноза.