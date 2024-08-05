Поскольку витамин B6 содержится во многих продуктах питания, дефицит редко возникает по причине недостаточного потребления, за исключением тяжелого нарушения питания. Однако дефицит может также возникнуть, поскольку при длительной переработке продукты могут потерять витамин B6.

Дефицит витамина В6 часто происходит в результате следующих факторов:

нарушение всасывания пищи (нарушение всасывания);

Расстройство, связанное с употреблением алкоголя

чрезмерная утрата витамина B6 во время гемодиализа;

прием лекарственных препаратов, снижающих запасы витамина В6 в организме.

Эти лекарственные препараты включают противосудорожные препараты, антибиотик изониазид (применяемый для лечения туберкулеза), гидралазин (применяемый для лечения повышенного артериального давления), кортикостероиды и пеницилламин (применяемый для лечения таких заболеваний, как ревматоидный артрит и болезнь Вильсона).

Дефицит витамина В6 часто встречается среди людей, у которых был тяжелый дефицит белка и калорий (белково-энергетическая недостаточность). Люди с белково-энергетической недостаточностью не потребляют достаточного количества витамина B6.