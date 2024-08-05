Витамин B6 присутствует в большинстве пищевых продуктов, но у людей может возникнуть дефицит витамина B6, если они не усваивают его должным образом.
Витамин В6 содержится во многих пищевых продуктах, но при длительной обработке они могут утратить этот витамин.
Могут возникать судороги, шелушащаяся сыпь, покраснение языка, трещины в уголках рта или ощущения покалывания в кистях и стопах.
Диагноз определяется на основании имеющихся симптомов, наличия возможных причин и реакции на добавки, содержащие витамин B6.
Дефицит можно устранить, принимая внутрь добавки, содержащие витамин B6.
Витамин В6 (пиридоксин) необходим для переработки (метаболизма) углеводов, аминокислот и жиров (липидов), а также для нормальной работы нервной системы и для образования эритроцитов. Он также помогает поддерживать здоровье кожи. (См. также Общие сведения о витаминах).
Хорошие источники витамина В6 включают высушенные дрожжи, печень, другие субпродукты, цельнозерновые крупы, рыбу и бобовые.
Причины дефицита витамина B6
Поскольку витамин B6 содержится во многих продуктах питания, дефицит редко возникает по причине недостаточного потребления, за исключением тяжелого нарушения питания. Однако дефицит может также возникнуть, поскольку при длительной переработке продукты могут потерять витамин B6.
Дефицит витамина В6 часто происходит в результате следующих факторов:
нарушение всасывания пищи (нарушение всасывания);
чрезмерная утрата витамина B6 во время гемодиализа;
прием лекарственных препаратов, снижающих запасы витамина В6 в организме.
Эти лекарственные препараты включают противосудорожные препараты, антибиотик изониазид (применяемый для лечения туберкулеза), гидралазин (применяемый для лечения повышенного артериального давления), кортикостероиды и пеницилламин (применяемый для лечения таких заболеваний, как ревматоидный артрит и болезнь Вильсона).
Дефицит витамина В6 часто встречается среди людей, у которых был тяжелый дефицит белка и калорий (белково-энергетическая недостаточность). Люди с белково-энергетической недостаточностью не потребляют достаточного количества витамина B6.
Симптомы дефицита витамина B6
У взрослых дефицит витамина В6 может вызывать воспаление кожи (дерматит) и красную, жирную, отрубевидную сыпь. Может возникать онемение кистей и стоп, а также ощущение покалывания, подобно уколам булавками или иголками. Язык может воспалиться и покраснеть, в уголках рта могут образоваться трещины. У людей может возникать спутанность сознания или раздражительность. У них могут возникнуть судороги.
Редко дефицит витамина B6 вызывает судороги у новорожденных. Противосудорожные препараты могут быть неэффективны при лечении таких судорог у новорожденных.
Так как витамин B6 необходим для образования эритроцитов, его дефицит может вызвать анемию.
Диагностика дефицита витамина B6
Анамнез и физикальное обследование
Реакция на добавки с витамином В6
Диагноз дефицита витамина В6 основан на имеющихся симптомах, наличии возможных заболеваний, которые могут вызвать дефицит, и реакции на добавки, содержащие витамин B6.
Могут быть сделаны анализы крови, но ни один анализ крови не может четко подтвердить диагноз.
Лечение дефицита витамина B6
Устранение причины
Пищевые добавки с витамином В6
По возможности, причины дефицита витамина В6 корректируются.
Если у человека имеется дефицит и он принимает лекарственный препарат, который истощает запасы витамина B6 в организме, он должен принимать добавки с витамином B6 внутрь. Дефицит у взрослых обычно можно устранить, принимая добавки с витамином В6 (пиридоксином).