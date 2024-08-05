Дефицит витамина B12 может возникать у веганов, которые не принимают добавки, или в результате нарушения всасывания.

Развивается анемия, вызывающая бледность, слабость, утомляемость и, при тяжелой степени, одышку и головокружение.

Тяжелый дефицит витамина В12 может повреждать нервы, вызывая ощущение покалывания или потерю чувствительности в кистях и стопах, слабость мышц, потерю рефлексов, трудности при ходьбе, спутанное сознание и деменцию.

Диагноз дефицита витамина В12 основан на анализах крови.

При приеме высоких доз витамина B12 симптомы, обусловленные анемией, как правило, исчезают.

Симптомы, обусловленные повреждением нервов и деменцией, у пожилых людей могут быть стойкими.

Витамин B12 (кобаламины) с фолатом необходим для образования и созревания эритроцитов и синтеза ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты), которая является генетическим материалом клеток. Витамин B12 также необходим для нормальной работы нервной системы. Хорошие источники витамина В12 включают мясо (особенно говядину, свинину, печень и другие субпродукты), яйца, обогащенные крупы, молоко, моллюсков, устриц, лосося и тунца. (См. также Общие сведения о витаминах).

В отличие от большинства других витаминов, витамин B12 накапливается в значительных количествах, главным образом в печени, до тех пор, пока он не потребуется организму. Если человек прекратит получать этот витамин, его запасов в организме обычно хватает примерно на 3–5 лет.

Не следует принимать высокие дозы витамина B12 в качестве панацеи, но, с другой стороны, витамин не является токсичным, поэтому прием высоких доз витамина B12 не вызывает проблем.

Витамин B12 содержится в продуктах питания животного происхождения. В нормальных условиях витамин B12 легко всасывается в нижней части тонкого кишечника (подвздошной кишке), которая ведет в толстый кишечник. Однако для всасывания витамин должен вступить в соединение с внутренним фактором — белком, который вырабатывается в желудке. При отсутствии внутреннего фактора витамин B12 проходит через кишечник и выводится со стулом.

Поскольку витамин B12 необходим для образования зрелых клеток крови, дефицит этого витамина может привести к анемии. Для анемии характерны аномально большие эритроциты (макроциты) и аномальные лейкоциты. Анемия может развиться лишь спустя 3–5 лет после возникновения дефицита, благодаря большому количеству витамина B12, накопленному в печени.

Дефицит витамина B12 может вызывать повреждение нервов (невропатию) даже в отсутствие анемии.

Причины дефицита витамина B12 Дефицит витамина В12 может развиться в результате следующего: Люди не потребляют достаточного количества витамина В12.

Организм не всасывает или не сохраняет достаточное количество витамина. Недостаточное потребление Дефицит витамина B12 развивается у людей, которые не употребляют продуктов животного происхождения (строгие вегетарианцы), если они не принимают пищевые добавки. Если мать, придерживающаяся строго вегетарианского питания, кормит ребенка грудью, ребенок подвержен риску развития дефицита витамина B12. У других людей дефицит в связи с недостаточным потреблением является маловероятным. Недостаточное всасывание Наиболее распространенная причина дефицита витамина В12 — его недостаточное всасывание. Недостаточное всасывание может быть связано со следующими обстоятельствами: Чрезмерный рост бактерий в части тонкого кишечника

Нарушение всасывания (расстройства всасывания, такие как целиакия или некоторые заболевания поджелудочной железы)

Воспалительное заболевание кишечника поражает последнюю часть тонкого кишечника

Тениидоз

Продвинутая стадия ВИЧ-инфекции

Хирургическое вмешательство для снижения массы тела (бариатрическая хирургия)

Хирургическое вмешательство по удалению той части тонкого кишечника, где происходит всасывание витамина B12

Лекарственные препараты, такие как антациды и метформин (применяемые для лечения диабета)

Повторяющееся воздействие закиси азота (веселящий газ) в рекреационных целях

Отсутствие внутреннего фактора

Пониженная кислотность желудка (часто бывает у пожилых людей) Внутренний фактор может отсутствовать, поскольку аномальные антитела, вырабатываемые гиперактивной иммунной системой, атакуют и разрушают клетки желудка, которые вырабатывают внутренний фактор — аутоиммунная реакция под названием аутоиммунный метапластический атрофический гастрит. Внутренний фактор также может отсутствовать потому, что часть желудка, где он вырабатывается, была удалена хирургическим путем. Дефицит витамина B12, обусловленный отсутствием внутреннего фактора, вызывает тип анемии под названием пернициозная анемия. У пожилых людей всасывание может быть недостаточным из-за пониженной кислотности желудка. Пониженная кислотность желудка снижает способность организма извлекать витамин B12 из белка, содержащегося в мясе. Однако витамин B12, содержащийся в витаминных добавках, может по-прежнему хорошо всасываться даже у людей с пониженной кислотностью желудка. Недостаточное накопление Заболевания печени могут препятствовать сохранению витамина В12, так как большая часть витамина В12 сохраняется в печени.

Симптомы дефицита витамина B12 Анемия, обусловленная дефицитом витамина B12, развивается постепенно, давая возможность организму в какой-то мере адаптироваться. Следовательно, симптомы могут быть слабо выражены даже в случае тяжелой анемии. Симптомы анемии: Бледность

Слабость

Утомляемость В тяжелой форме анемия вызывает одышку, головокружение и учащенное сердцебиение. Иногда увеличиваются селезенка и печень. Молодые люди с пернициозной анемией (обусловленной отсутствием внутреннего фактора) более подвержены риску развития рака желудка и других злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта. У людей с повреждением нервов ноги (особенно стопы) поражаются раньше и чаще, чем руки. Возникает ощущение покалывания в стопах и кистях или потеря чувствительности ног, стоп и кистей. В руках и ногах они могут чувствовать слабость. Человек в меньшей степени способен ощущать, где находятся его руки и ноги (чувство положения конечностей), и ощущать вибрации. Появляется мышечная слабость от легкой до умеренной степени, и могут быть утрачены рефлексы. Возникают трудности при ходьбе. У некоторых людей возникает спутанность сознания, раздражительность и депрессия. Тяжелый дефицит витамина B12 может вызывать делирий, паранойю (мысли о том, что люди хотят причинить им вред) и нарушение психической функции, включая деменцию.

Диагностика дефицита витамина B12 Анализы крови

Иногда эндоскопия Обычно дефицит витамина B12 подозревают, когда плановые анализы крови обнаруживают большие эритроциты. Врачи иногда подозревают этот дефицит, когда у человека имеются типичные симптомы повреждения нервов, в частности, ощущение покалывания или потеря чувствительности. При подозрении на дефицит витамина B12 определяют его уровень в крови. Обычно врачи также определяют уровень фолата в крови, чтобы исключить дефицит фолата, который тоже может быть причиной появления эритроцитов большого размера. Если у человека подтверждается дефицит витамина B12, никакие другие анализы не проводятся, потому что причина, например, низкая кислотность желудка, как правило, не является серьезной. У более молодых людей могут быть сделаны другие анализы крови, чтобы установить причину. Может быть выполнена эндоскопия (прямой осмотр внутренних структур с использованием гибкого зонда с оптической системой), чтобы обнаружить разрушение клеток желудка, которые вырабатывают внутренний фактор.

Лечение дефицита витамина B12 Пищевые добавки с витамином В12;

люди с симптомами, связанными с повреждением нервов, обычно получают витамин B12 в виде инъекции. Пожилым людям с дефицитом витамина B12 полезно принимать добавки, содержащие витамин B12, потому что дефицит обычно появляется в результате затруднения всасывания витамина из мяса. Они могут легче всасывать витамин из добавок, чем из мяса. Лечение дефицита витамина B12 или пернициозной анемии заключается в приеме высоких доз добавок с витамином B12. Если у человека имеет место дефицит, но нет симптомов, витамин можно принимать внутрь. Периодически выполняют анализы крови, чтобы удостовериться, что уровень витамина B12 нормализуется и остается в норме. Люди с очень низкими уровнями витамина B12 или симптомами, связанными с повреждением нервов, обычно получают витамин B12 внутримышечно. Инъекции, которые человек может делать себе сам, выполняются ежедневно или еженедельно в течение нескольких недель, до тех пор, пока уровень витамина B12 не нормализуется. Затем инъекции делают один раз в месяц бессрочно, кроме случаев, когда нарушение, вызывающее дефицит, может быть устранено. Анемия обычно проходит примерно через 6 недель. Но если тяжелые симптомы, связанные с поражением нервов, продолжаются несколько месяцев или лет, они могут стать необратимыми. У большинства пожилых людей с дефицитом витамина B12 и деменцией психическая функция после лечения не улучшается.