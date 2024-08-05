Дефицит витамина А

Причиной дефицита витамина А может быть рацион питания с низким содержанием витамина А, нарушение всасывания или заболевание печени.
Ранним признаком является куриная слепота.
Впоследствии может развиться слепота.
Глаза, кожа и другие ткани становятся сухими и поврежденными, чаще возникают инфекции.
Диагноз ставится на основании имеющихся симптомов и результатов анализов крови.
Дефицит можно устранить, принимая высокие дозы витамина А в течение нескольких дней.
Витамин А (ретинол) необходим для функционирования светочувствительных нервных клеток (фоторецепторов) в сетчатке глаза и таким образом способствует возможности видеть ночью. Он также помогает сохранять здоровье кожи и внутренних оболочек легких, кишечника и мочевыводящих путей, а также защищает от инфекций. К лучшим источникам витамина А относятся жир печени рыб, печень, яичный желток, сливочное масло, сливки и обогащенное молоко. (См. также Общие сведения о витаминах).
Каротиноиды (в том числе бета-каротин) — это пигменты, содержащиеся в овощах и фруктах, которые придают им желтый, оранжевый или красный цвет. При попадании в организм каротиноиды медленно преобразуются в витамин А. Каротиноиды лучше всего усваиваются из термически обработанных овощей, превращенных в однородную массу, которые подаются с небольшим количеством жира или растительного масла. Хорошими источниками каротиноидов являются темно-зеленые, желтые и оранжевые овощи, а также желтые и оранжевые фрукты.
Лекарственные препараты, связанные с витамином А (ретиноиды), применяются для лечения тяжелой угревой сыпи и псориаза. Изучается вопрос о том, помогает ли прием витамина А, бета-каротина или ретиноидов снизить риск развития определенных типов рака кожи, но бета-каротин и ретиноиды в настоящее время не рекомендуются для профилактики рака или заболеваний сердца. Однако после приема добавок, содержащих высокие дозы бета-каротина, риск развития некоторых видов рака (таких как рак легких) может возрастать.
Причины дефицита витамина А
Дефицит витамина А обычно вызван
рационом, который в течение длительного времени не содержал достаточного количества витамина А.
Этот дефицит часто встречается в тех регионах мира, где люди не употребляют в пищу в достаточном количестве продукты, богатые витамином А, такие как
Печень животных и рыб
Оранжевые, желтые и темно-зеленые овощи и желтые и оранжевые фрукты
Яйца
Витаминизированные молочные продукты
Например, дефицит витамина А имеет место в Южной и Восточной Азии, где основной пищей является обычный рис, который не содержит витамин А. Золотистый рис содержит большее количество бета-каротина и может предупреждать дефицит витамина А.
Заболевания, нарушающие всасывание жиров в кишечнике, снижают всасывание жирорастворимого витамина А и повышают риск дефицита витамина А. К таким заболеваниям относятся хроническая диарея, целиакия, кистозный фиброз, некоторые заболевания поджелудочной железы и закупорка желчных протоков. Такой же эффект может оказать хирургическое вмешательство на кишечнике или поджелудочной железе.
Заболевания печени могут мешать хранению витамина А. (Большая часть витамина А в организме сохраняется в печени).
Дефицит витамина А часто встречается среди людей, у которых наблюдается тяжелый дефицит белка и калорий (белково-энергетическая недостаточность) в течение длительного времени. Люди с этим расстройством не потребляют достаточного количества витамина А, при этом хранение и использование витамина А нарушается.
Симптомы дефицита витамина А
Ранним симптомом дефицита витамина А является куриная слепота, которая обусловлена поражением сетчатки. Вскоре после этого белки (конъюнктива) и роговица глаз могут потемнеть и уплотниться — это состояние называется ксерофтальмией. Ксерофтальмия особенно часто встречается у детей с тяжелым дефицитом калорий и белка, который включает недостаточное потребление витамина А. На белках глаз могут появиться пенистые отложения (бляшки Искерского-Бито). Сухая роговица может размягчиться и разрушиться, и в результате может наступить слепота. Дефицит витамина А является распространенной причиной слепоты в странах с нехваткой продовольствия.
Кожа становится сухой и шелушащейся, а внутренние оболочки легких, кишечника и мочевыводящих путей утолщаются и теряют эластичность.
Нарушается работа иммунной системы, что повышает вероятность инфекций, в особенности у новорожденных и детей. Дефицит витамина А повышает восприимчивость к осложнениям кори.
У детей может замедлиться рост и развитие. Более половины детей с тяжелым дефицитом витамина А могут умереть.
Диагностика дефицита витамина А
Обследование врачом;
Анализы крови
Облегчение симптомов при приеме добавок с витамином А
Врачи подозревают дефицит витамина А на основании симптомов, таких как куриная слепота.
Врачи измеряют уровень витамина А в крови. Тем не менее, уровни не уменьшаются до тех пор, пока дефицит не станет тяжелым, поскольку организм накапливает большое количество витамина А.
Если человек плохо видит в темное время суток, можно провести обследования глаз, например, электроретинографию, чтобы установить, является ли причиной этого дефицит витамина А.
Чтобы подтвердить дефицит витамина А, врачи могут назначить пациентам добавки с витамином А, чтобы посмотреть, помогут ли они устранить симптомы.
Лечение дефицита витамина А
Пищевые добавки с витамином А
Людям с дефицитом витамина А дают высокие дозы витамина А, обычно для приема внутрь, в течение нескольких дней, затем дозы снижают и дают до тех пор, пока зрение и состояние кожи не улучшатся. Новорожденным нельзя давать многократные высокие дозы, потому что такие дозы могут быть токсичны.
Людям с корью и симптомами дефицита витамина А назначают высокие дозы витамина А, даже если у них нет симптомов дефицита витамина А. Люди с дефицитом витамина А подвержены более высокому риску тяжелого течения заболевания и развития осложнений кори.
Профилактика дефицита витамина А
Для профилактики дефицита витамина А людям следует употреблять темно-зеленые листовые овощи, желтые и оранжевые фрукты (такие как папайя и апельсины), морковь и желтые овощи (такие как сквош и тыква). Кроме того, к лучшим источникам относятся молоко и злаки, обогащенные витамином А, печень, желтки яиц и жиры печени рыбы. Каротиноиды, придающие фруктам и овощам желтый, оранжевый или красный цвет и преобразующиеся в организме в витамин А, лучше всего усваиваются из вареных или гомогенизированных овощей, поданных с небольшим количеством жира или масла.
Детям, проживающим в странах с нехваткой продовольствия и подверженным риску дефицита витамина А, следует принимать добавки с витамином А.