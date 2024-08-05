Дефицит витамина А

Причиной дефицита витамина А может быть рацион питания с низким содержанием витамина А, нарушение всасывания или заболевание печени.

Ранним признаком является куриная слепота.

Впоследствии может развиться слепота.

Глаза, кожа и другие ткани становятся сухими и поврежденными, чаще возникают инфекции.

Диагноз ставится на основании имеющихся симптомов и результатов анализов крови.

Дефицит можно устранить, принимая высокие дозы витамина А в течение нескольких дней.

Витамин А (ретинол) необходим для функционирования светочувствительных нервных клеток (фоторецепторов) в сетчатке глаза и таким образом способствует возможности видеть ночью. Он также помогает сохранять здоровье кожи и внутренних оболочек легких, кишечника и мочевыводящих путей, а также защищает от инфекций. К лучшим источникам витамина А относятся жир печени рыб, печень, яичный желток, сливочное масло, сливки и обогащенное молоко. (См. также Общие сведения о витаминах).

Каротиноиды (в том числе бета-каротин) — это пигменты, содержащиеся в овощах и фруктах, которые придают им желтый, оранжевый или красный цвет. При попадании в организм каротиноиды медленно преобразуются в витамин А. Каротиноиды лучше всего усваиваются из термически обработанных овощей, превращенных в однородную массу, которые подаются с небольшим количеством жира или растительного масла. Хорошими источниками каротиноидов являются темно-зеленые, желтые и оранжевые овощи, а также желтые и оранжевые фрукты.

Лекарственные препараты, связанные с витамином А (ретиноиды), применяются для лечения тяжелой угревой сыпи и псориаза. Изучается вопрос о том, помогает ли прием витамина А, бета-каротина или ретиноидов снизить риск развития определенных типов рака кожи, но бета-каротин и ретиноиды в настоящее время не рекомендуются для профилактики рака или заболеваний сердца. Однако после приема добавок, содержащих высокие дозы бета-каротина, риск развития некоторых видов рака (таких как рак легких) может возрастать.

Причины дефицита витамина А Дефицит витамина А обычно вызван рационом, который в течение длительного времени не содержал достаточного количества витамина А. Этот дефицит часто встречается в тех регионах мира, где люди не употребляют в пищу в достаточном количестве продукты, богатые витамином А, такие как Печень животных и рыб

Оранжевые, желтые и темно-зеленые овощи и желтые и оранжевые фрукты

Яйца

Витаминизированные молочные продукты Например, дефицит витамина А имеет место в Южной и Восточной Азии, где основной пищей является обычный рис, который не содержит витамин А. Золотистый рис содержит большее количество бета-каротина и может предупреждать дефицит витамина А. Заболевания, нарушающие всасывание жиров в кишечнике, снижают всасывание жирорастворимого витамина А и повышают риск дефицита витамина А. К таким заболеваниям относятся хроническая диарея, целиакия, кистозный фиброз, некоторые заболевания поджелудочной железы и закупорка желчных протоков. Такой же эффект может оказать хирургическое вмешательство на кишечнике или поджелудочной железе. Заболевания печени могут мешать хранению витамина А. (Большая часть витамина А в организме сохраняется в печени). Дефицит витамина А часто встречается среди людей, у которых наблюдается тяжелый дефицит белка и калорий (белково-энергетическая недостаточность) в течение длительного времени. Люди с этим расстройством не потребляют достаточного количества витамина А, при этом хранение и использование витамина А нарушается.

Симптомы дефицита витамина А Ранним симптомом дефицита витамина А является куриная слепота, которая обусловлена поражением сетчатки. Вскоре после этого белки (конъюнктива) и роговица глаз могут потемнеть и уплотниться — это состояние называется ксерофтальмией. Ксерофтальмия особенно часто встречается у детей с тяжелым дефицитом калорий и белка, который включает недостаточное потребление витамина А. На белках глаз могут появиться пенистые отложения (бляшки Искерского-Бито). Сухая роговица может размягчиться и разрушиться, и в результате может наступить слепота. Дефицит витамина А является распространенной причиной слепоты в странах с нехваткой продовольствия. Кожа становится сухой и шелушащейся, а внутренние оболочки легких, кишечника и мочевыводящих путей утолщаются и теряют эластичность. Нарушается работа иммунной системы, что повышает вероятность инфекций, в особенности у новорожденных и детей. Дефицит витамина А повышает восприимчивость к осложнениям кори. У детей может замедлиться рост и развитие. Более половины детей с тяжелым дефицитом витамина А могут умереть.

Диагностика дефицита витамина А Обследование врачом;

Анализы крови

Облегчение симптомов при приеме добавок с витамином А Врачи подозревают дефицит витамина А на основании симптомов, таких как куриная слепота. Врачи измеряют уровень витамина А в крови. Тем не менее, уровни не уменьшаются до тех пор, пока дефицит не станет тяжелым, поскольку организм накапливает большое количество витамина А. Если человек плохо видит в темное время суток, можно провести обследования глаз, например, электроретинографию, чтобы установить, является ли причиной этого дефицит витамина А. Чтобы подтвердить дефицит витамина А, врачи могут назначить пациентам добавки с витамином А, чтобы посмотреть, помогут ли они устранить симптомы.

Лечение дефицита витамина А Пищевые добавки с витамином А Людям с дефицитом витамина А дают высокие дозы витамина А, обычно для приема внутрь, в течение нескольких дней, затем дозы снижают и дают до тех пор, пока зрение и состояние кожи не улучшатся. Новорожденным нельзя давать многократные высокие дозы, потому что такие дозы могут быть токсичны. Людям с корью и симптомами дефицита витамина А назначают высокие дозы витамина А, даже если у них нет симптомов дефицита витамина А. Люди с дефицитом витамина А подвержены более высокому риску тяжелого течения заболевания и развития осложнений кори.