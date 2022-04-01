Почки — это органы, по форме напоминающие бобы, которые занимают важное место в мочевыводящих путях. Длина каждой почки составляет примерно 12 сантиметров, а вес — около 150 граммов. Почки расположены по обе стороны от позвоночника, непосредственно за брюшной полостью, где находятся органы пищеварения.

Кровоснабжение каждой почки обеспечивается почечными артериями, отходящими от брюшной аорты. Кровь из почечной артерии распределяется в более мелкие сосуды, наименьшие из которых — артериолы. Из артериол кровь попадает в клубочки, которые представляют собой скопления микроскопических кровеносных сосудов, называемых капиллярами. Кровь отводится от каждого клубочка по отводящей артериоле, которая соединяется с мелкой веной. Мелкие вены, соединяясь, образуют одну большую почечную вену, по которой происходит отток крови от каждой почки.

Обзор мочевыводящих путей

Нефроны представляют собой микроскопические образования, в которых фильтруется кровь и образуется моча. В каждой почке содержится около одного миллиона нефронов. Каждый нефрон состоит из капиллярного клубочка, окруженного тонкостенной, чашеобразной структурой (капсулой Шумлянского-Боумена). Кроме того, в нефроне имеется крошечная трубочка (каналец), отводящая жидкость (которая быстро превращается в мочу) из пространства между листками капсулы Шумлянского-Боумена (пространство Шумлянского-Боумена). В каждой трубочке имеется три взаимосвязанных отдела: проксимальный извитой каналец, петля Генле и дистальный извитой каналец. Третья часть нефрона — собирательный проток, по которому жидкость отводится из канальца. После того, как жидкость покидает собирательный проток, она считается мочой.

Почки состоят из наружного (коркового) и внутреннего (мозгового) слоя. Все клубочки расположены в корковом слое, тогда как канальцы расположены как в корковом, так и в мозговом слое. Моча стекает из собирательных протоков многих тысяч нефронов в чашевидную структуру (почечная чашечка). В каждой почке содержатся несколько почечных чашечек, из которых моча собирается в одну воронковидную полость (почечную лоханку). Из почечной лоханки каждой почки моча перемещается в мочеточник.