Общие сведения о мочевыводящих путях

Общие сведения о почках и моче... Видео

В нормальных условиях у человека имеется две почки. Остальные мочевыводящие пути состоят из следующих частей:

двух мочеточников (трубчатые органы, соединяющие каждую почку с мочевым пузырем);

мочевого пузыря (эластичный мышечный мешок, который накапливает мочу до вывода ее из организма);

мочеиспускательного канала (трубчатый орган, соединяющий мочевой пузырь с внешней средой).

Каждая почка непрерывно вырабатывает мочу, которая затем под низким давлением поступает через мочеточник в мочевой пузырь. Из мочевого пузыря моча выводится по мочеиспускательному каналу, из организма наружу через половой член у мужчин и в области вульвы (женских наружных половых органов) у женщин. Как правило, в моче здорового человека отсутствуют бактерии и другие возбудители инфекции.

Органы мочевыделительной системы