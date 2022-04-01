Общие сведения о мочевыводящих путях

В нормальных условиях у человека имеется две почки. Остальные мочевыводящие пути состоят из следующих частей:
двух мочеточников (трубчатые органы, соединяющие каждую почку с мочевым пузырем);
мочевого пузыря (эластичный мышечный мешок, который накапливает мочу до вывода ее из организма);
мочеиспускательного канала (трубчатый орган, соединяющий мочевой пузырь с внешней средой).
Каждая почка непрерывно вырабатывает мочу, которая затем под низким давлением поступает через мочеточник в мочевой пузырь. Из мочевого пузыря моча выводится по мочеиспускательному каналу, из организма наружу через половой член у мужчин и в области вульвы (женских наружных половых органов) у женщин. Как правило, в моче здорового человека отсутствуют бактерии и другие возбудители инфекции.
Органы мочевыделительной системы
Мочевыделительная система состоит из почек, мочеточников (трубок, которые переносят мочу из почек в мочевой пузырь), мочевого пузыря и мочеиспускательного канала (трубки, через которую моча выходит из организма). Травма этих органов может быть тупой (например, при дорожно-транспортном происшествии или падении) или проникающей (например, в результате выстрела или ранения ножом). Травмы могут также быть нанесены непреднамеренно во время операции.