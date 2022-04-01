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Общие сведения о мочевыводящих путях

Авторы:Glenn M. Preminger, MD, Duke Comprehensive Kidney Stone Center
Проверено/пересмотрено апр. 2022 | Изменено сент. 2022
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Основная информация

    В нормальных условиях у человека имеется две почки. Остальные мочевыводящие пути состоят из следующих частей:

    Каждая почка непрерывно вырабатывает мочу, которая затем под низким давлением поступает через мочеточник в мочевой пузырь. Из мочевого пузыря моча выводится по мочеиспускательному каналу, из организма наружу через половой член у мужчин и в области вульвы (женских наружных половых органов) у женщин. Как правило, в моче здорового человека отсутствуют бактерии и другие возбудители инфекции.

    Органы мочевыделительной системы

    Мочевыделительная система состоит из почек, мочеточников (трубок, которые переносят мочу из почек в мочевой пузырь), мочевого пузыря и мочеиспускательного канала (трубки, через которую моча выходит из организма). Травма этих органов может быть тупой (например, при дорожно-транспортном происшествии или падении) или проникающей (например, в результате выстрела или ранения ножом). Травмы могут также быть нанесены непреднамеренно во время операции.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.