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Мочеиспускательный канал представляет собой трубчатый орган, по которому моча из мочевого пузыря выводится из организма. У мужчин длина мочеиспускательного канала составляет около 20 сантиметров и заканчивается на конце полового члена. У женщин длина мочеиспускательного канала составляет около 4 сантиметров и заканчивается в области вульвы (область наружных женских половых органов).
Мочеиспускательный канал у мужчин
Мочеиспускательный канал у женщины
Изображение
(См. также Общие сведения о мочевыводящих путях).