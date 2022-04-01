Мочеиспускательный канал представляет собой трубчатый орган, по которому моча из мочевого пузыря выводится из организма. У мужчин длина мочеиспускательного канала составляет около 20 сантиметров и заканчивается на конце полового члена. У женщин длина мочеиспускательного канала составляет около 4 сантиметров и заканчивается в области вульвы (область наружных женских половых органов).

Мочеиспускательный канал у мужчин

Мочеиспускательный канал у женщины Изображение

(См. также Общие сведения о мочевыводящих путях).