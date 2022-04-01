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Мочеиспускательный канал

Авторы:Glenn M. Preminger, MD, Duke Comprehensive Kidney Stone Center
Проверено/пересмотрено апр. 2022 | Изменено сент. 2022
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    Мочеиспускательный канал представляет собой трубчатый орган, по которому моча из мочевого пузыря выводится из организма. У мужчин длина мочеиспускательного канала составляет около 20 сантиметров и заканчивается на конце полового члена. У женщин длина мочеиспускательного канала составляет около 4 сантиметров и заканчивается в области вульвы (область наружных женских половых органов).

    Мочеиспускательный канал у мужчин

    (См. также Общие сведения о мочевыводящих путях).

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.