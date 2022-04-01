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Мочевой пузырь

Авторы:Glenn M. Preminger, MD, Duke Comprehensive Kidney Stone Center
Проверено/пересмотрено апр. 2022 | Изменено сент. 2022
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    Мочевой пузырь — это эластичный мышечный мешок. Моча накапливается в мочевом пузыре по мере поступления из мочеточников.

    Мочевой пузырь постепенно увеличивается в размерах, чтобы в нем поместился возрастающий объем мочи. После наполнения мочевого пузыря в мозг передаются нервные сигналы о необходимости мочеиспускания. Во время мочеиспускания сфинктер мочевого пузыря, расположенный на выходе из мочевого пузыря (там, где из мочевого пузыря выходит мочеиспускательный канал), открывается, чтобы обеспечить отток мочи. Одновременно стенки мочевого пузыря рефлекторно сокращаются, что создает давление, которое проталкивает мочу по мочеиспускательному каналу. Произвольное сокращение мышц брюшной стенки создает дополнительное давление. Концы мочеточников в стенке мочевого пузыря остаются плотно закрытыми при сокращении мочевого пузыря, чтобы не допустить обратный отток мочи к почкам через мочеточники.

    (См. также Общие сведения о мочевыводящих путях).

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.