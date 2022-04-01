Влияние возраста на мочевыводящие пути

По мере старения происходит медленное, но неизменное уменьшение массы почек. В возрасте 30–40 лет примерно у двух третей людей (даже у тех, у кого нет заболевания почек) происходит постепенное снижение скорости фильтрации крови почками. Однако эта скорость не меняется у одной трети пожилых людей, что свидетельствует о том, что, помимо возрастных факторов, на функцию почек могут влиять другие факторы.

По мере старения происходит сужение артерий, поставляющих кровь почкам. Поскольку по суженным артериям поступает недостаточный объем крови для почек нормального размера, то размер почек может уменьшаться. Кроме того, утолщаются стенки мелких артерий, по которым кровь попадает в клубочки, что снижает функцию оставшихся клубочков. Вместе с этими потерями происходит снижение способности нефронов выводить продукты жизнедеятельности и многие лекарственные препараты, а также снижается способность концентрировать или разбавлять мочу и выводить кислоту.

Тем не менее, несмотря на возрастные изменения, функция почек сохраняется на достаточном уровне для удовлетворения потребностей организма. Изменения, которые происходят с возрастом, сами по себе не являются заболеванием, но эти изменения уменьшают резерв почек. Другими словами, обеим почкам может потребоваться функционировать почти на полную мощность, чтобы обеспечить все обычные функции почек. Таким образом, даже незначительное поражение одной или обеих почек может привести к утрате их функции.