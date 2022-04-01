Влияние возраста на мочевыводящие пути

По мере старения человека в мочеполовых путях происходит ряд изменений.
Возрастные изменения почек
По мере старения происходит медленное, но неизменное уменьшение массы почек. В возрасте 30–40 лет примерно у двух третей людей (даже у тех, у кого нет заболевания почек) происходит постепенное снижение скорости фильтрации крови почками. Однако эта скорость не меняется у одной трети пожилых людей, что свидетельствует о том, что, помимо возрастных факторов, на функцию почек могут влиять другие факторы.
По мере старения происходит сужение артерий, поставляющих кровь почкам. Поскольку по суженным артериям поступает недостаточный объем крови для почек нормального размера, то размер почек может уменьшаться. Кроме того, утолщаются стенки мелких артерий, по которым кровь попадает в клубочки, что снижает функцию оставшихся клубочков. Вместе с этими потерями происходит снижение способности нефронов выводить продукты жизнедеятельности и многие лекарственные препараты, а также снижается способность концентрировать или разбавлять мочу и выводить кислоту.
Тем не менее, несмотря на возрастные изменения, функция почек сохраняется на достаточном уровне для удовлетворения потребностей организма. Изменения, которые происходят с возрастом, сами по себе не являются заболеванием, но эти изменения уменьшают резерв почек. Другими словами, обеим почкам может потребоваться функционировать почти на полную мощность, чтобы обеспечить все обычные функции почек. Таким образом, даже незначительное поражение одной или обеих почек может привести к утрате их функции.
Возрастные изменения мочеточников
Мочеточники с возрастом сильно не изменяются, но с мочевым пузырем и мочеиспускательным каналом происходят некоторые изменения. Уменьшается максимальное количество мочи, которое может вместить мочевой пузырь. Кроме того, ослабевает способность человека задерживать мочеиспускание после первого ощущения потребности к мочеиспусканию. Замедляется скорость оттока мочи из мочевого пузыря, а также в мочеиспускательный канал.
На протяжении всей жизни происходят нерегулярные сокращения мышечных стенок мочевого пузыря, независимо от потребности или подходящей возможности для мочеиспускания. У молодых людей большинство этих сокращений блокируются сигналами спинного и головного мозга, но с возрастом повышается количество внезапных сокращений, которые не блокируются, что иногда приводит к возникновению случаев недержания мочи. Повышается количество мочи, которая остается в мочевом пузыре после окончания мочеиспускания (остаточная моча). В результате людям может потребоваться мочиться чаще, и у них может быть более высокий риск инфекций мочевыводящих путей.
Возрастные изменения мочеиспускательного канала
У женщин мочеиспускательный канал укорачивается, а его оболочка становится тоньше. Эти изменения в мочеиспускательном канале уменьшают способность сфинктера мочевого пузыря плотно закрываться, что увеличивает риск недержания мочи. Поводом для этих изменений в мочеиспускательном канале женщины, возможно, является снижающийся уровень эстрогена во время менопаузы.
Возрастные изменения предстательной железы
У мужчин с возрастом предстательная железа склонна увеличиваться, постепенно блокируя отток мочи (см. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы). При отсутствии лечения может наступить полное или почти полное блокирование оттока, в результате чего произойдет задержка мочи и, возможно, поражение почек.