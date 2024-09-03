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Общие сведения о симптомах заболеваний мочевыводящих путей

Авторы:Geetha Maddukuri, MD, Saint Louis University
Проверено/пересмотрено сент. 2024
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    Заболевания почек и мочевыводящих путей могут поражать одну или обе почки, один или оба мочеточника, мочевой пузырь или мочеиспускательный канал. У мужчин они могут поражать предстательную железу, одно или оба яичка или придаток яичка. Проблемы с мужской репродуктивной системой часто проявляются в виде боли в мошонке, отека мошонки, крови в семенной жидкости или патологической эрекции.

    Некоторые заболевания мочевыводящих путей редко вызывают симптомы до значительного прогрессирования болезни. Среди них:

    Иногда симптомы возникают, но носят очень общий или неопределенный характер и не всегда явно связаны с почками. Например, плохое самочувствие в целом (недомогание), потеря аппетита и тошнота могут быть единственными симптомами прогрессирующей почечной недостаточности. У пожилых людей спутанность сознания может быть первым распознаваемым симптомом инфекции или почечной недостаточности.

    К симптомам, которые более характерны для заболеваний почек или мочевыводящих путей, относятся:

    Недержание мочи — это неконтролируемое выделение мочи, которое может иметь различные причины.

    (См. также Строение и функции почек и мочевыводящих путей).

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.