Общие сведения о симптомах заболеваний мочевыводящих путей

Заболевания почек и мочевыводящих путей могут поражать одну или обе почки, один или оба мочеточника, мочевой пузырь или мочеиспускательный канал. У мужчин они могут поражать предстательную железу, одно или оба яичка или придаток яичка. Проблемы с мужской репродуктивной системой часто проявляются в виде боли в мошонке, отека мошонки, крови в семенной жидкости или патологической эрекции.

Некоторые заболевания мочевыводящих путей редко вызывают симптомы до значительного прогрессирования болезни. Среди них:

Иногда симптомы возникают, но носят очень общий или неопределенный характер и не всегда явно связаны с почками. Например, плохое самочувствие в целом (недомогание), потеря аппетита и тошнота могут быть единственными симптомами прогрессирующей почечной недостаточности. У пожилых людей спутанность сознания может быть первым распознаваемым симптомом инфекции или почечной недостаточности.

К симптомам, которые более характерны для заболеваний почек или мочевыводящих путей, относятся:

Недержание мочи — это неконтролируемое выделение мочи, которое может иметь различные причины.

(См. также Строение и функции почек и мочевыводящих путей).