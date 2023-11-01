Интерстициальный цистит

Изменения в рационе питания

Снижение стресса и упражнения для мышц таза

Тренировка мочевого пузыря

Лекарственные препараты

В некоторых случаях, при неэффективности других методов лечения — хирургическое вмешательство

Врачи могут оказать помощь 90 % пациентов с интерстициальным циститом, но полное исчезновение симптомов происходит редко. Врачи рекомендуют пациентам быть в курсе всех факторов, которые могут спровоцировать приступ симптомов интерстициального цистита.

Изменение режима питания — это первый шаг в лечении. Необходимо избегать приема острой пищи и продуктов с высоким содержанием калия, потому что эти продукты могут дополнительно раздражать мочевой пузырь. Следует также избегать употребления табака и алкоголя.

Могут помочь снижение стресса и упражнения для мышц таза (например, упражнения Кегеля) с обратной биологической связью.

Больным также следует изменить порядок мочеиспускания. Тренировка мочевого пузыря — это метод, который подразумевает фиксированный график мочеиспускания во время бодрствования. Врач совместно с пациентом устанавливает график мочеиспускания каждые 2–3 часа, подавляя позывы к мочеиспусканию в другое время (например, путем расслабления и глубокого дыхания). По мере того, как пациент научится подавлять позывы к мочеиспусканию, интервал постепенно удлиняется.

Часто требуются лекарственные препараты. Возможно, что для смягчения боли пациентам придется принимать анальгетики. Антидепрессанты также могут уменьшить боль и помочь расслабить мочевой пузырь. Антигистаминные препараты могут уменьшить позывы к мочеиспусканию. Возможно назначить пентозан для приема внутрь с целью восстановления слизистой оболочки мочевого пузыря. Если пероральный прием пентозана не даст нужного эффекта, врачи могут ввести раствор пентозана непосредственно в мочевой пузырь через катетер. Врачи также могут ввести в мочевой пузырь раствор диметилсульфоксида. Пациент удерживает раствор в мочевом пузыре в течение 15 минут и затем мочится, чтобы удалить раствор. Такие растворы могут на некоторое время облегчить боль и неотложный позыв к мочеиспусканию, но, как правило, процедуры нужно повторять.

Врачи иногда пытаются облегчить боль и неотложный позыв к мочеиспусканию путем стимулирования нервов спинного мозга (так называемые корешки нервов), которые контролируют мочевой пузырь. Другим возможным вариантом является растяжение мочевого пузыря жидкостью или газом. Облегчить симптомы можно с помощью лечения, которое называется гидродистенцией мочевого пузыря.

Врачи часто комбинируют лечение для достижения большего эффекта. Однако если комбинированное лечение неэффективно, то может потребоваться хирургическое вмешательство.