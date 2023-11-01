Интерстициальный цистит — это неинфекционное воспаление мочевого пузыря.
Интерстициальный цистит вызывает боль над мочевым пузырем, в области таза или в нижней части живота; часто возникают неотложные позывы к мочеиспусканию, иногда с недержанием мочи.
Врачи проводят исследование внутренней части мочевого пузыря с помощью гибкой трубки (цистоскопия) и иногда биопсию мочевого пузыря.
Лечение не проводится, но симптомы могут быть уменьшены путем внесения изменений в диету и схему мочеиспускания, приема болеутоляющих препаратов и пентозана.
(См. также Контроль мочеиспускания)
Когда-то считалось, что интерстициальный цистит встречается сравнительно редко. Однако сейчас врачи думают, что это заболевание может быть более распространено, чем первоначально предполагалось, и что оно может привести к другим проблемам, например, к хронической боли в малом тазу. Хотя этому заболеванию подвержены и мужчины, и дети, около 90 % случаев интерстициального цистита встречается у женщин.
Причина неизвестна. Но врачи считают, что повреждение клеток, выстилающих мочевой пузырь, может спровоцировать раздражение мочевого пузыря веществами, содержащимися в моче. Клетки, обычно вовлеченные в аллергические реакции (тучные клетки), могут быть вовлечены в изменения в мочевом пузыре, но их точная роль остается неясной.
Симптомы интерстициального цистита
Изначально симптомы интерстициального цистита могут не проявляться. Обычно они появляются постепенно и с течением времени становятся более серьезными из-за повреждения стенки мочевого пузыря. У пациентов возникает боль или давление над мочевым пузырем, в малом тазу или в нижней части живота. Пациенты также чувствуют потребность в мочеиспускании чаще и неотложно, зачастую несколько раз в час. Симптомы усиливаются при заполнении мочевого пузыря и уменьшаются после мочеиспускания. В очень тяжелых случаях пациенты могут находиться в туалете в течение нескольких часов, поскольку моча истекает непрерывно.
Симптомы могут ухудшаться во время овуляции или менструации, сезонной аллергии, физического или эмоционального стресса или полового акта. Продукты с высоким содержанием калия (например, цитрусовые, шоколад, напитки, содержащие кофеин, и томаты), острая пища, табак и алкоголь могут привести к ухудшению симптомов.
Диагностика интерстициального цистита
Обследование врачом;
Цистоскопия с возможным проведением биопсии
Диагноз интерстициального цистита ставится на основании симптомов. Врачи проводят полное обследование, включая обследование органов малого таза у женщин и пальцевое ректальное исследование. Обследования необходимы, чтобы определить, может ли другое заболевание быть причиной симптомов. Например, врачи выполняют общий анализ мочи и посев мочи для выявления инфекций мочевыводящих путей.
Осмотр мочевого пузыря с помощью гибкой трубки (цистоскопия) проводится для исследования слизистой оболочки мочевого пузыря. Иногда одновременно врачи выполняют биопсию мочевого пузыря, чтобы исключить онкологические заболевания.
В некоторых случаях врачи вводят раствор, содержащий калий, непосредственно в мочевой пузырь, чтобы определить, как слизистая мочевого пузыря реагирует на калий и другие потенциальные раздражители.
Лечение интерстициального цистита
Изменения в рационе питания
Снижение стресса и упражнения для мышц таза
Тренировка мочевого пузыря
Лекарственные препараты
В некоторых случаях, при неэффективности других методов лечения — хирургическое вмешательство
Врачи могут оказать помощь 90 % пациентов с интерстициальным циститом, но полное исчезновение симптомов происходит редко. Врачи рекомендуют пациентам быть в курсе всех факторов, которые могут спровоцировать приступ симптомов интерстициального цистита.
Изменение режима питания — это первый шаг в лечении. Необходимо избегать приема острой пищи и продуктов с высоким содержанием калия, потому что эти продукты могут дополнительно раздражать мочевой пузырь. Следует также избегать употребления табака и алкоголя.
Могут помочь снижение стресса и упражнения для мышц таза (например, упражнения Кегеля) с обратной биологической связью.
Больным также следует изменить порядок мочеиспускания. Тренировка мочевого пузыря — это метод, который подразумевает фиксированный график мочеиспускания во время бодрствования. Врач совместно с пациентом устанавливает график мочеиспускания каждые 2–3 часа, подавляя позывы к мочеиспусканию в другое время (например, путем расслабления и глубокого дыхания). По мере того, как пациент научится подавлять позывы к мочеиспусканию, интервал постепенно удлиняется.
Часто требуются лекарственные препараты. Возможно, что для смягчения боли пациентам придется принимать анальгетики. Антидепрессанты также могут уменьшить боль и помочь расслабить мочевой пузырь. Антигистаминные препараты могут уменьшить позывы к мочеиспусканию. Возможно назначить пентозан для приема внутрь с целью восстановления слизистой оболочки мочевого пузыря. Если пероральный прием пентозана не даст нужного эффекта, врачи могут ввести раствор пентозана непосредственно в мочевой пузырь через катетер. Врачи также могут ввести в мочевой пузырь раствор диметилсульфоксида. Пациент удерживает раствор в мочевом пузыре в течение 15 минут и затем мочится, чтобы удалить раствор. Такие растворы могут на некоторое время облегчить боль и неотложный позыв к мочеиспусканию, но, как правило, процедуры нужно повторять.
Врачи иногда пытаются облегчить боль и неотложный позыв к мочеиспусканию путем стимулирования нервов спинного мозга (так называемые корешки нервов), которые контролируют мочевой пузырь. Другим возможным вариантом является растяжение мочевого пузыря жидкостью или газом. Облегчить симптомы можно с помощью лечения, которое называется гидродистенцией мочевого пузыря.
Врачи часто комбинируют лечение для достижения большего эффекта. Однако если комбинированное лечение неэффективно, то может потребоваться хирургическое вмешательство.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Фонд урологии: актуальная, исчерпывающая медицинская информация в области урологии, включая журнал для пациентов (Urology Health extra®) и обновленную информацию об исследованиях