Рак яичка возникает в яичках, двух небольших органах у мужчин, которые производят сперматозоиды.

Рак яичка наиболее распространен среди молодых людей. Обычно он поддается лечению.

Как правило, на яичке образовывается безболезненное уплотнение.

Проводится ультразвуковое исследование и анализ крови.

Яичко удаляется; может быть назначена лучевая терапия или химиотерапия или же проведено дополнительное хирургическое вмешательство.

В большинстве случаев рак яичка развивается у мужчин моложе 40 лет. Это один из наиболее распространенных видов рака у молодых мужчин. По оценкам Американского общества по борьбе с онкологическими заболеваниями, в 2023 г. рак яичек будет диагностирован примерно у 9190 мужчин, при этом ожидается около 470 случаев смерти. Среди типов рака, которые обычно развиваются в яичках — семинома и различные несеминомные герминогенные опухоли (НСГО), такие как тератома, эмбриональная карцинома, хориокарцинома и опухоль желточного мешка.

Причина развития рака яичка неизвестна, но у мужчин, у которых яички не опустились в мошонку (крипторхизм) к 3 годам, вероятность развития рака яичка выше по сравнению с мужчинами, у которых яички опустились к этому возрасту. Крипторхизм лучше всего лечить хирургическим путем в детстве. Лечение крипторхизма снижает риск развития рака яичка. Однако даже если крипторхизм устранен, риск возникновения рака все же остается более высоким по сравнению с теми мужчинами, которые никогда не имели крипторхизма. Рак может поразить даже то яичко, которое опустилось нормально. Иногда взрослым пациентам рекомендуют удалить одно неопустившееся яичко, чтобы снизить риск развития рака.

Симптомы рака яичка Рак яичка Изображение Д-Р П. МАРАЦЦИ (P. MARAZZI)/SCIENCE PHOTO LIBRARY Самообследование яичек Изображение Из-за рака яичко может увеличиться, или в нем может образоваться уплотнение. Яичко обычно представляет собой гладкий овал с придатками, прикрепленными сзади и сверху. Из-за рака яичка образуется твердое растущее уплотнение в яичке или рядом с ним. При раке яичко теряет свою обычную форму, становится большим, неоднородным или бугристым. Хотя рак яичка обычно протекает безболезненно, бывает, что яички или уплотнения болят даже при легком надавливании. Иногда боль может появиться, даже если к ним не притрагиваться. При образовании уплотнения на яичке следует немедленно обратиться к врачу. Иногда в опухоли разрываются кровеносные сосуды, из-за чего возникает быстро увеличивающаяся болезненная припухлость. В редких случаях первыми симптомами рака яичка, который широко распространился (метастатический рак), являются боль в животе, боль в пояснице, спутанность сознания или головные боли, одышка и/или боль в груди.

Диагностика рака яичка Ультразвуковое исследование

Анализы крови (альфа-фетопротеин, хорионический гонадотропин человека) При помощи физикального обследования и ультразвукового исследования можно определить, является ли уплотнение частью яичка, насколько оно плотное (чем оно плотнее, тем больше вероятность, что это рак) и наполнено ли оно жидкостью (киста). При постановке диагноза может потребоваться определить уровень двух белков в крови, а именно альфа-фетопротеина и хорионического гонадотропина человека (при этом диагноз не будет окончательным). Уровень этих белков у мужчин увеличивается только при раке яичка. Может быть проведено дополнительное исследование (включая рентгенологическое исследование органов грудной клетки и компьютерную томографию) для выявления возможного метастазирования рака. Большинство врачей рекомендует молодым мужчинам раз в месяц проверять, есть ли у них какие-либо уплотнения на яичках. Знаете ли Вы, что...

Лечение рака яичка Хирургическое вмешательство Начальный этап лечения рака яичка заключается в хирургическом удалении всего пораженного яичка (радикальная орхиэктомия). По желанию мужчины вместо удаленного яичка может быть вставлено искусственное (протез). Второе яичко не удаляется, поэтому у мужчины сохраняется необходимый уровень мужских гормонов, и он может оставаться фертильным. Иногда у мужчин с раком яичка развивается бесплодие, но фертильность может вернуться после лечения. Перед лечением можно рекомендовать поместить сперму в банк спермы. Последующее лечение зависит от типа рака яичка и распространенности заболевания; эти моменты проясняются после хирургического вмешательства. У большинства мужчин рак является локализованным и обнаруживается на ранних стадиях. Чтобы проверить, распространился (метастазировал) ли рак, проводится компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки, брюшной полости и малого таза, а также физикальное обследование и анализ крови (опухолевые маркеры). Если он не распространился, рекомендуемым лечением является активное наблюдение (тщательный мониторинг с периодическими анализами крови и КТ). Некоторым мужчинам без признаков метастазов, но с признаками высокой степени риска для снижения риска рецидива может быть рекомендовано хирургическое вмешательство по удалению лимфатических узлов в брюшной полости (забрюшинная лимфодиссекция) или 1–2 дозы химиотерапии. У мужчин с метастатическим заболеванием на момент постановки диагноза или у тех, у кого позже развивается рецидив, варианты лечения включают химиотерапию, забрюшинную лимфодиссекцию или лучевую терапию (только при семиноме). Сочетание методов лечения часто излечивает рак яичка.