Рак предстательной железы начинается в предстательной железе — органе, который есть только у мужчин.
Риск развития рака предстательной железы увеличивается с возрастом.
Чаще всего симптомы (затрудненное мочеиспускание, позывы к срочному и частому мочеиспусканию, кровь в моче) появляются только после того, как рак распространится.
Рак может распространяться, чаще всего на кости и лимфатические узлы.
При отсутствии симптомов врачи могут провести пальцевое ректальное обследование для исследования предстательной железы с помощью введенного в прямую кишку пальца, защищенного перчаткой, и назначить анализ крови (ПСА) для выявления рака предстательной железы.
Если есть подозрения на онкологическое заболевание, проводится визуализирующее исследование и биопсия ткани предстательной железы.
Лечение может включать постоянное наблюдение, удаление предстательной железы, лучевую терапию или же современные гормональные препараты для замедления роста опухоли.
В Соединенных Штатах рак предстательной железы — самый распространенный тип рака среди мужчин и одна из основных причин смертности от рака. Каждый год диагностируется более 288 300 новых случаев рака предстательной железы, при этом 34 700 человек умирает (согласно данным за 2023 год). Риск развития рака предстательной железы увеличивается с возрастом. Ему больше подвержены:
мужчины негроидной расы, особенно из Карибских островов;
мужчины, близкие родственники которых страдали от этого заболевания;
мужчины, родственники которых страдают другими видами рака, например, раком молочной железы или яичников.
Рак предстательной железы обычно разрастается очень медленно, а симптомы могут проявиться спустя несколько десятков лет. По этой причине и с учетом того, что рак предстательной железы возникает чаще у пожилых мужчин, смертность именно от этого заболевания невысока. Многие мужчины с раком предстательной железы умирают по другим причинам, даже не зная о наличии у них рака предстательной железы. Но некоторые типы опухоли предстательной железы растут быстро и метастазируют за пределы предстательной железы.
Причина возникновения рака предстательной железы неизвестна.
Симптомы рака предстательной железы
Обычно рак предстательной железы никак не проявляется, пока не перейдет в позднюю стадию. Иногда симптомы схожи с симптомами доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ), включая затрудненное мочеиспускание, частую или срочную необходимость в мочеиспускании. Однако эти симптомы не проявляются, пока опухоль не увеличится настолько, что начинает сжимать мочеиспускательный канал и частично блокировать поток мочи. На более поздних стадиях рак предстательной железы может вызывать появление крови в моче или внезапную неспособность мочиться.
У некоторых мужчин симптомы рака предстательной железы развиваются только после его распространения (метастазирования). Наиболее часто метастазы образуются в костной ткани (обычно в тазу, ребрах или позвонках). Метастазы в костную ткань могут быть очень болезненными и могут ослабить кости настолько, что они становятся очень хрупкими. Метастазы в кости позвоночника (позвонки) затрагивают спинной мозг и могут вызывать боль, онемение, слабость или недержание мочи. После распространения рака часто присутствует анемия.
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Диагностика рака предстательной железы
Скрининговые анализы крови (с пальцевым исследованием прямой кишки [ПИПК] или без него)
Биопсия
Визуализирующие исследования
Подозрение на рак предстательной железы возникает на основании симптомов, результатов пальцевого исследования прямой кишки или скрининговых анализов крови. Наиболее распространенный скрининговый анализ крови — это измерение уровня простатспецифического антигена (ПСА). ПСА — это вещество, которое вырабатывает только предстательная железа.
Некоторым мужчинам врачи рекомендуют пройти целевую МРТ предстательной железы, чтобы получить подробные изображения, которые могут помочь обнаружить более агрессивный рак. Радиолог, проводящий МРТ, выявляет аномальные участки, которые могут помочь врачам выбрать области для биопсии (МРТ не отменяет необходимость биопсии).
Если по результатам этих тестов можно предположить онкологическое заболевание, проводится ультразвуковое исследование. Ультразвуковое исследование у мужчин с раком предстательной железы может и не выявить рак, но широко применяется при проведении биопсии предстательной железы.
Если по результатам пальцевого ректального обследования или анализа на ПСА есть подозрения на рак предстательной железы, берутся и изучаются образцы ткани предстательной железы (биопсия). При проведении биопсии для получения изображения предстательной железы сначала проводится трансректальное УЗИ, для чего ультразвуковой зонд (преобразователь) вставляется в прямую кишку (трансректальное ультразвуковое исследование). Биоптат можно получить через ректальный зонд или через кожу между прямой кишкой и мошонкой (трансперинеально). Обычно из предстательной железы берется 10 или 12 образцов. Взятие большого количества образцов увеличивает вероятность обнаружения небольшой опухоли. Эта процедура занимает примерно 20 минут и проводится под местной анестезией.
Если в биоптате обнаруживают рак, дифференцировка и определение стадии рака помогает врачам спрогнозировать вероятный ход заболевания и назначить лечение.
Дифференцировка
Система прогностических групп Глисона является наиболее распространенным способом классификации рака предстательной железы (ранее использовалась система оценки по шкале Глисона). На основании гистологического анализа тканей, полученных при биопсии, им присваивается балл в зависимости от реакции разрушенных клеток. Согласно действующей версии этой системы оценки каждую злокачественную опухоль относят к прогностической группе от 1 до 5, тогда как применявшаяся ранее система оценки по шкале Глисона присваивала балл от 6 до 10. Чем выше балл, тем более агрессивным является рак и выше вероятность его метастазирования.
Прогностическая группа Глиссона 1 = 6 баллов по шкале Глисона (3 + 3)
Прогностическая группа Глиссона 2 = 7 баллов по шкале Глисона (3 + 4)
Прогностическая группа Глиссона 3 = 7 баллов по шкале Глисона (4 + 3)
Прогностическая группа Глиссона 4 = 8 баллов по шкале Глисона
Прогностическая группа Глиссона 5 = 9 и 10 баллов по шкале Глисона
Степень тяжести по шкале Глисона, уровень ПСА и клиническая стадия позволяют формулировать прогноз лучше, чем любой из этих методов в отдельности, и помогают принимать правильные решения о лечении.
Определение стадии
Стадия рака определяется по следующим трем критериям:
степень распространения рака в пределах предстательной железы;
распространился ли рак на лимфоузлы в областях около предстательной железы;
распространился ли рак на кости или другие органы, расположенные на расстоянии от предстательной железы (метастатический рак).
Анализы для определения стадии рака часто выполняются после постановки диагноза. Однако такие анализы могут не потребоваться, если вероятность распространения рака за пределы предстательной железы очень низкая. Вероятность распространения низкая, если рак отнесен к прогностической группе 2 и ниже, уровень ПСА менее 10 нг/мл (10 мкг/л), и если рак не проник на поверхность железы. Результаты пальцевого ректального обследования, ультразвукового исследования и биопсии показывают степень распространенности рака в пределах предстательной железы.
Если вероятность распространения не является низкой, врачи проводят компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ) органов брюшной полости и малого таза. Иногда МРТ предстательной железы проводится с использованием специальной спирали, вставленной в прямую кишку. Радиоизотопная (РИ) сцинтиграфия костей может проводиться людям с болью в костях или с очень высоким уровнем простатспецифического антигена (ПСА) или отнесенных к высокой прогностической группе Глисона.
При подозрении на то, что рак затронул головной или спинной мозг, проводится КТ или МРТ этих органов.
Скрининг на рак предстательной железы
Из-за широкого распространения рака предстательной железы, возможной смертности от этого заболевания и его бессимптомного протекания до перехода в тяжелую стадию, многие врачи предлагают своим пациентам, которых ничего не беспокоит, пройти скрининговый анализ.
При скрининге на рак предстательной железы врачи проводят пальцевое исследование прямой кишки (ПИПК) и анализ крови для определения уровня простатспецифического антигена (ПСА). Если предстательная железа уплотнена, аномально увеличена, имеет бугорки, или же если уровень ПСА увеличивается, можно с большой вероятностью подозревать рак предстательной железы. Однако уровень ПСА не является показательным. Уровень ПСА может быть нормальным даже при наличии рака и может быть повышен по другим причинам, помимо рака простаты. Обычно уровень ПСА увеличивается с возрастом, а также при таких расстройствах, как доброкачественная гиперплазия предстательной железы и простатит.
Скрининг может выявить агрессивные формы рака на ранней стадии, когда он поддается лечению. Тем не менее, эксперты расходятся во мнениях относительно того, полезен ли скрининг в принципе, и когда он полезен, по целому ряду причин:
Результаты скрининговых исследований могут быть положительными у многих мужчин, у которых нет рака.
Иногда опухоль предстательной железы растет настолько медленно, что лечения может не требоваться.
В редких случаях некоторые более агрессивные виды рака могут не обнаруживаться при стандартном анализе на ПСА.
Скрининг с помощью анализа крови на ПСА считается целесообразным у всех мужчин старше 50 лет, а также у некоторых мужчин более младшего возраста, которые входят в группу риска (например, представители негроидной расы или лица с семейным анамнезом рака предстательной железы). Польза скрининга может уменьшиться с возрастом. Рекомендации Рабочей группы США по профилактическим мероприятиям говорят о том, что мужчинам в возрасте от 55 до 69 лет (но не в возрасте 70 лет и старше) следует обсудить со своими врачами пользу и риски скрининга с использованием анализа крови на ПСА.
Скрининг может выявить рак, который никак не будет проявляться и не будет причиной смерти. В таких случаях побочные эффекты лечения (например, эректильная дисфункция или недержание мочи) могут представлять большую опасность, чем сам рак. Так как на ранних этапах не всегда ясно, будет ли рак предстательной железы агрессивным (например, при опухолях из низкой прогностической группы Глисона и поражением небольшого участка предстательной железы), врачи ранее рекомендовали лечение всем мужчинам, у которых он был выявлен при биопсии. Таким образом, от рака простаты лечилось гораздо больше мужчин, чем могло бы умереть или иметь серьезные осложнения от рака. В результате этого много прошедших лечение мужчин не получили от него никакой пользы, но при этом подвергались риску возникновения побочных эффектов. Однако в последнее время, по мере улучшения понимания рака предстательной железы, врачи предлагают некоторым мужчинам с положительным результатом биопсии вариант тщательного мониторинга (активного наблюдения), откладывая лечение до тех пор, пока результаты периодических осмотров и анализов не покажут необходимость в лечении (например, когда опухоль растет или становится более агрессивной).
Лучший алгоритм действий до сих пор неясен. У мужчин также могут быть свои ценности и предпочтения. Поэтому следует обсудить с врачом соотношение вреда и пользы от проведения скрининга, биопсии и лечения. Например, мужчины, которые скорее предпочтут побочные эффекты от лечения, чем будут знать, что есть риск (пусть и небольшой) умереть от рака предстательной железы, могут решить проходить скрининговое обследование. Мужчины, которые не хотят подвергаться опасным побочным эффектам лечения, если в этом нет острой необходимости, могут отказаться от прохождения скрининга.
Лечение рака предстательной железы
Хирургическое вмешательство
Лучевая терапия
Гормональная терапия
Активное наблюдение без лечения (например, у мужчин с раком низкого риска)
Выбрать подходящий способ лечения бывает сложно. Так как в клинических исследованиях различные виды лечения не сравниваются напрямую между собой, врачам может быть сложно определить, какое лечение будет наиболее эффективным. Более того, в некоторых случаях врачам сложно определить, сможет ли лечение продлить жизнь пациенту. К таким случаям относятся ситуации, когда пациент из-за пожилого возраста или из-за других проблем со здоровьем скорее всего не проживет долго, а также ситуации, когда у пациента низкий уровень простатспецифического антигена (ПСА) и низкодифференцированная опухоль ограничивается только предстательной железой. Мужчины, ожидаемая продолжительность жизни которых невелика, часто принимают решение, сопоставляя возможные неудобства жизни с раком простаты с возможными побочными эффектами лечения. Мужчинам с низким ПСА, у которых рак низкой степени злокачественности ограничен предстательной железой, также необходимо сопоставлять пользу от лечения рака, который может не причинить им вреда, с возможными побочными эффектами лечения. Хирургическое вмешательство, лучевая и гормональная терапия могут вызывать недержание мочи, эректильную дисфункцию (импотенцию) и другие проблемы. По всем этим причинам при раке предстательной железы во время выбора лечения мнение пациента учитывается в большей степени, чем при других заболеваниях.
Стратегии лечения
Лечение рака предстательной железы обычно включает одну из трех стратегий, основанных на агрессивности рака и степени его распространения:
Активное наблюдение
Радикальное лечение
Паллиативное лечение
Активное наблюдение означает, что врачи не проводят лечение до тех пор, пока рак не начнет прогрессировать или изменяться. Преимущества этой стратегии заключаются в возможности избежать или временно отложить побочные эффекты лечения. Стратегия активного наблюдения может рассматриваться у мужчин с малой вероятностью того, что рак распространится или проявится в виде симптомов. Например, большинство видов рака, которые ограничиваются небольшим участком в предстательной железе и относятся к низкой прогностической группе Глисона, развиваются очень медленно. Таким образом, пожилые мужчины, имеющие другие серьезные проблемы со здоровьем, с большой долей вероятности умрут по другим причинам до того, как это онкологическое заболевание проявится в виде симптомов или приведет к летальному исходу. У более молодых мужчин, особенно у мужчин с хорошим здоровьем, даже медленнорастущая опухоль может со временем причинить много проблем. У таких мужчин стратегия активного наблюдения может быть менее предпочтительной, но ее все же следует рассматривать. При активном наблюдении врачи регулярно спрашивают пациента о симптомах, проверяют уровень ПСА, проводят пальцевое ректальное обследование и повторные биопсии (под контролем МРТ или без него) для проверки того, проявляется ли рак в виде симптомов, насколько быстро разрастается опухоль и есть ли метастазы. Если по результатам обследования выявляют рост или распространение опухоли, пациенту предлагается радикальное или паллиативное лечение.
Радикальное лечение направлено на удаление или уничтожение всей опухоли и включает:
Хирургическое вмешательство
Лучевая терапия
Реже криотерапию (замораживание), разрушение высокочастотным ультразвуком.
Радикальное лечение — это распространенная стратегия лечения пациентов, опухоль которых ограничивается предстательной железой, если есть вероятность проявления рака в виде симптомов или смертельного исхода. Такой вид рака включает быстрорастущие опухоли, а также некоторые медленнорастущие опухоли у пациентов, которые имеют все шансы прожить еще очень долго (по меньшей мере 10 или 15 лет). Обычно эти пациенты здоровы и/или молоды (в частности, сюда относятся мужчины моложе 60 лет). Радикальное лечение не показано, если рак широко распространился, но оно может помочь некоторым мужчинам, если опухоль у них только недавно вышла за пределы простаты. Вероятно, что такой вид рака вскоре проявится в виде симптомов. Однако радикальное лечение наиболее успешно в отношении опухолей, которые ограничены участком возле простаты. Радикальное лечение может продлить жизнь и уменьшить или полностью устранить тяжелые симптомы, сопутствующие некоторым раковым заболеваниям. Хотя с появлением современных лекарств побочные эффекты стали менее распространенными, они все же могут развиться и ухудшить качество жизни. К таким побочным эффектам относится, например, эректильная дисфункция, реже недержание мочи (чаще всего как результат хирургического вмешательства), боль или кровотечение при дефекации, а также болезненные ощущения или кровотечение при мочеиспускании (вследствие лучевой терапии).
Паллиативное лечение направлено скорее на устранение и облегчение симптомов, а не на лечение рака. Паллиативное лечение включает:
Гормональная терапия
Химиотерапия
Лучевая терапия
Паллиативное лечение показано пациентам, у которых опухоль уже распространилась и не поддается лечению. Рост или распространение этого вида рака обычно можно замедлить или временно обратить, снимая симптомы. Кроме попыток замедлить развитие и распространение рака, врачи могут также пытаться устранить симптомы заболевания, которые развиваются вследствие того, что рак поразил различные органы и ткани (например, костную ткань). Однако со временем симптомы обостряются, так как этот рак не поддается лечению. В конечном итоге болезнь приводит к смерти.
Хирургическое вмешательство
Хирургическое удаление предстательной железы (простатэктомия) показано для опухоли, которая ограничена пределами простаты. Простатэктомия обычно не производится, если обследование на определение стадии рака выявило, что рак распространился за пределы простаты. Простатэктомия достаточно эффективна при лечении низкодифференцированной медленнорастущей опухоли. В случае высокодифференцированной быстрорастущей опухоли лечение менее эффективно. Высока вероятность того, что этот вид рака уже успел распространиться на другие органы, а также того, что его нельзя выявить при проведении тестирования на определение стадии рака.
Простатэктомия проводится под общей или спинальной анестезией. Выполняется хирургический разрез. Пациенту необходимо будет остаться в больнице на одну ночь. После хирургического вмешательства мужчинам вставляют катетер в пенис на одну-две недели, пока не заживет соединение между мочевым пузырем и мочеиспускательным каналом. Врачи обычно не назначают химиотерапию или гормональную терапию до или после хирургического вмешательства. У мужчин, у которых во время хирургического вмешательства обнаруживается агрессивный рак предстательной железы (высокой степени злокачественности, быстрорастущий) и уровень ПСА увеличивается, после хирургического вмешательства рассматривается возможность назначения лучевой терапии (с гормональной терапией).
Простатэктомия может привести к постоянной эректильной дисфункции и недержанию мочи. Эректильная дисфункция может возникнуть вследствие того, что через простату проходят нервные окончания, обеспечивающие эрекцию, и они могут быть повреждены во время хирургического вмешательства. Недержание мочи может развиться вследствие того, что при хирургическом вмешательстве приходится удалять часть сфинктера, который контролирует отверстие на дне мочевого пузыря. Тем не менее, у большинства мужчин недержание проходит в течение 6 месяцев после простатэктомии. Восстановление эректильной функции более вариабельно, отчасти в зависимости от эректильной функции мужчины до хирургического вмешательства, агрессивности рака предстательной железы и хирургической методики.
Методы проведения простатэктомии включают открытую радикальную простатэктомию и лапароскопическую или роботизированную радикальную простатэктомию. При открытой радикальной простатэктомии вся предстательная железа, семенные везикулы, а также часть семявыносящих протоков удаляются через разрез в нижней части брюшной полости, реже через участок между мошонкой и анальным отверстием. Также могут быть удалены лимфоузлы, чтобы проверить их на наличие раковой опухоли. При лапароскопической или роботизированной лапароскопической радикальной простатэктомии удаляются те же структуры, но процедура выполняется через гораздо меньшие надрезы, что позволяет уменьшить боль после операции и снизить кровопотерю, а также, как правило, ускорить выздоровление.
Радикальная простатэктомия, независимо от метода выполнения, представляет собой хирургическое вмешательство, направленное на лечение рака предстательной железы. Более 90 % мужчин, рак которых не вышел за пределы простаты, после проведения радикальной простатэктомии живут по меньшей мере 10 лет. Молодые мужчины, которые в противном случае могут рассчитывать прожить по крайней мере 10–15 и более лет, скорее всего, проживут дольше после радикальной простатэктомии. Однако из-за этой процедуры примерно у 10 % мужчин может возникнуть недержание мочи. У большинства мужчин развивается временное недержание продолжительностью несколько месяцев. У молодых мужчин риск возникновения недержания меньше.
У большинства мужчин после радикальной простатэктомии в определенной степени наступает эректильная дисфункция (особенно у тех мужчин, которые страдали от этого расстройства до хирургического вмешательства). Обычно простатэктомия может быть выполнена таким образом, что некоторые нервы, необходимые для эрекции, сохраняются (в этом случае процедура носит название нервосберегающей радикальной простатэктомии). Данную процедуру невозможно использовать при лечении рака, который поразил нервы и кровеносные сосуды предстательной железы. После нервосберегающей радикальной простатэктомии наступление эректильной дисфункции менее вероятно. Многим мужчинам диагноз ставят достаточно рано, и можно провести нервосберегающую радикальную простатэктомию.
Блокада оттока мочи, вызванная сужением части мочевого пузыря или рубцами мочеиспускательного канала (стриктура уретры), развивается у 7–20 % мужчин. Блокада обычно легко поддается лечению (см. Непроходимость мочевыводящих путей: лечение).
Лучевая терапия
Лучевая терапия может применяться для лечения рака, который ограничен простатой, а также рака, который успел поразить ткани вокруг простаты. Хотя лучевая терапия не может лечить рак, который распространился на другие органы, она может помочь снять боль от проникновения метастазов из простаты в костную ткань.
Иногда врачи назначают лучевую терапию после хирургического вмешательства для лечения участков вокруг простаты или в случае, когда в крови после операции обнаружен ПСА. ПСА в крови после хирургического вмешательства указывает на то, что при хирургическом вмешательстве раковую опухоль удалили не полностью.
Для большинства стадий рака простаты 10-летняя выживаемость после лучевой терапии примерно такая же, как и после хирургического вмешательства. Более 90 % мужчин, рак у которых не распространился за пределы простаты, после проведения лучевой терапии живут по меньшей мере 10 лет. Лучевая терапия может проводиться в виде:
внешней лучевой терапии (используется для лечения рака, ограниченного пределами предстательной железы, и рака простаты, который распространился на костную ткань);
радиоактивных имплантатов (используются для лечения рака с низкой степенью риска, ограниченного пределами предстательной железы, но не для лечения рака предстательной железы, который распространился на костную ткань);
радия-223 (препарата для внутривенного применения, который используется при лечении рака простаты, распространившегося на костную ткань, но не используется при раке, ограниченном пределами предстательной железы).
При внешней лучевой терапии используется аппарат, который направляет пучки излучения на простату и прилегающие ткани. Часто для более точной фокусировки пучков излучения на пораженной раком области используется компьютерная томография (КТ), так как она позволяет более точно определить пораженные участки. Этот подход называется «конформная лучевая терапия в трех измерениях». Курс лечения: обычно 5 дней в неделю в течение 7–8 недель. Хотя у некоторого процента мужчин (до 40 %) в определенной степени наступит эректильная дисфункция, вероятность того, что она возникнет вскоре после лучевой терапии, меньше, чем вероятность ее возникновения вскоре после простатэктомии. Тем не менее, через несколько месяцев или лет вероятность эректильной дисфункции для пациентов, перенесших лучевую терапию, и для пациентов, перенесших простатэктомию, одинакова. При проведении конформной лучевой терапии в трех измерениях редко развивается недержание мочи. ЛТМИ (лучевая терапия с модулированной интенсивностью) и СКЛТ (стереотаксическая корпоральная лучевая терапия) являются модификациями стандартной лучевой терапии. В некоторых случаях, для лечения более агрессивных видов рака врачи в дополнение к лучевой терапии также назначают гормональную терапию на протяжении вплоть до 2–3 лет.
Рубцы, которые сужают мочеиспускательный канал и препятствуют прохождению мочи (стриктура мочеиспускательного канала), возникают примерно у 5–10 % мужчин, получавших внешнюю лучевую терапию. К другим неприятным, но, как правило, временным побочным эффектам относятся жжение при мочеиспускании, потребность часто мочиться, появление крови в моче, диарея (иногда с кровью), лучевой проктит (обычно вызывающий раздражение прямой кишки и диарею), а также внезапные сильные позывы к дефекации. В редких случаях у мужчин развивается рак окружающих органов (мочевой пузырь, прямая кишка), вызванный лучевой терапией.
Еще одной формой внешней лучевой терапии является протонная лучевая терапия, при которой используют другую форму излучения, которая позволяет более точно направлять излучение на раковые клетки, избегая при этом здоровых клеток. Было показано, что протонная лучевая терапия эффективна при других видах рака, но не понятно, имеет ли она меньше побочных эффектов при раке предстательной железы, чем стандартная внешняя лучевая терапия.
Последние достижения в лучевой терапии рака предстательной железы включают:
Размещение маркеров вокруг предстательной железы для улучшения прицеливания
Размещение в прямой кишке гидрогелевых прокладок с помощью трансректальной иглы для уменьшения токсических эффектов радиации (эти гидрогелевые прокладки в конечном итоге разрушаются и всасываются в ткани)
Разделение высоких доз облучения по времени и их применение в течение более короткого периода времени (меньшего количества дней или недель) по сравнению с традиционным облучением
Также в простату могут быть введены радиоактивные имплантаты (брахитерапия). Имплантаты представляют собой маленькие похожие на зерна кусочки радиоактивного материала. Врачи вставляют имплантат в предстательную железу через участок между мошонкой и задним проходом, используя ультразвуковое исследование или КТ для контроля его расположения. Брахитерапия может быть проведена менее чем за 2 часа, не требует проведения многократных процедур и может проводиться под спинальной анестезией. При брахитерапии простата облучается высокими дозами радиации, редко затрагивая здоровые свободные ткани и не вызывая побочных эффектов. Однако брахитерапия может вызвать стриктуру мочеиспускательного канала (до 10 % пациентов). Радиоактивность зерен со временем снижается. Со временем зерна могут попасть в мочу. Мужчины, проходящие такое лечение, должны некоторое время избегать тесных контактов с беременными женщинами и маленькими детьми, поскольку радиация может нанести вред плоду или ребенку. Показатель эффективности лечения в течение 10–15 лет после брахитерапии такой же, как и при других видах лечения. Иногда при более агрессивном виде рака рекомендуется сочетание брахитерапии и внешней лучевой терапии. Временные брахитерапевтические имплантаты (при использовании которых необходимо оставаться на ночь в больнице) доступны в некоторых центрах.
Радий-223 — это препарат, вводимый внутривенно, который испускает определенный тип радиации (альфа-лучи). В отличие от лучевой терапии и брахитерапии этот тип лечения не направлен на определенную мишень. Радий-223 используется для лечения метастазов в кости, которые образовались вследствие рака простаты, а не для лечения опухоли в предстательной железе. Попав в кровоток, радий-223 отыскивает участки костной ткани, пораженные раком, и помогает разрушить раковые клетки. Поскольку его мишень — это костная ткань, и поскольку он не рассеивает излучение (подобно лучевой терапии или зернам), прилегающие ткани не подвергаются воздействию радиации.
При терапии высокоинтенсивным сфокусированным ультразвуком (ВИСУ) для разрушения ткани предстательной железы используют интенсивную ультразвуковую энергию, которая проводится по датчику, помещенному в прямую кишку. Ее много лет используют в Европе и Канаде, а недавно она стала более широкодоступна в Соединенных Штатах Америки. Роль этой технологии в лечении рака предстательной железы все еще развивается. ВИСУ лучше всего подходит для лечения рака предстательной железы, который рецидивирует после хирургического вмешательства, и рака с низким риском, при котором отдельные опухоли можно лечить с помощью фокальной терапии (метод прямого разрушения раковой ткани под контролем визуализации с помощью лазера или электричества).
Криотерапия
Криотерапия — это разрушение клеток рака предстательной железы путем замораживания, которое осуществляется с помощью криозонда для доставки газа аргона в злокачественную ткань с последующим размораживанием. Криотерапия не является предпочтительным методом лечения в Соединенных Штатах Америки, но она может использоваться, если лучевая терапия не дает желаемого результата. Побочные эффекты процедуры включают блокаду оттока мочи из мочевого пузыря (непроходимость выходного отверстия мочевого пузыря), недержание мочи, эректильную дисфункцию и боль или повреждение прямой кишки.
Гормональная терапия
Большинству видов рака предстательной железы для роста и распространения требуется тестостерон, поэтому лечение, направленное на блокирование влияния этого гормона (гормональная терапия), может замедлить прогрессирование опухоли. Обычно гормональная терапия используется с целью замедления распространения рака, который рецидивировал после хирургического вмешательства или лучевой терапии, или для лечения распространившегося (метастатического) рака предстательной железы. Иногда гормональную терапию назначают в сочетании с другими видами лечения, такими как лучевая терапия. Гормональная терапия сама по себе не приводит к излечению, но может продлить жизнь и уменьшить симптомы. Однако со временем гормональная терапия становится неэффективной, и болезнь прогрессирует.
Гормональные препараты, применяемые при лечении рака предстательной железы в США, включают лейпролид, гозерелин, трипторелин, бусерелин, гистрелин, дегареликс и релуголикс. Они препятствуют выработке в яичках тестостерона под воздействием гипофиза. Кроме релуголикса (который принимают внутрь), эти лекарственные препараты вводятся врачом в виде инъекции каждые 1, 3, 4 или 12 месяцев (обычно до конца жизни). Некоторым больным лечение может быть назначено на один или два года. Оно может быть возобновлено позднее.
Также могут применяться лекарственные препараты, блокирующие эффекты тестостерона (например, флутамид, бикалутамид, нилутамид). Эти лекарственные препараты принимают внутрь ежедневно.
К побочным эффектам гормональной терапии относятся приливы, остеопороз, упадок сил, сокращение мышечной массы, увеличение массы тела за счет жидкости, снижение либидо, уменьшение количества волос на теле, эректильная дисфункция и увеличение молочных желез (гинекомастия).
Самая старая форма гормональной терапии представляла собой удаление обоих яичек (двусторонняя орхиэктомия). Влияние двусторонней орхиэктомии на уровень тестостерона эквивалентно влиянию лейпролида, гозерелина, бусерелина и подобных лекарственных препаратов. Некоторым пациентам сложно согласиться на двустороннюю орхиэктомию и гормональную терапию по физическим и психологическим причинам.
Чтобы помочь свести к минимуму симптомы, мужчинам, применяющим гормональную терапию, рекомендуют выполнять физические упражнения, принимать витамин Д и кальциевые добавки, бросить курить и избегать избыточного употребления алкоголя.
Для пациентов с метастатическим раком предстательной железы гормональная терапия может через несколько лет стать неэффективной. Если рак прогрессирует, несмотря на гормональную терапию, пациент может прожить всего несколько лет.
Другие лекарственные препараты
Рак, не отвечающий на гормональную терапию, которая успешно снижает уровень тестостерона, называется кастрационно-резистентный рак предстательной железы (КРРПЖ).
В последнее время стали доступны многие другие методы лечения, продлевающие жизнь, которые раньше применялись для лечения метастатического рака предстательной железы, либо при первоначальном лечении с использованием гормональной терапии, либо при неэффективности гормональной терапии. Эти препараты включают сипулейцел-Т (вакцина, мишенью которой являются раковые клетки предстательной железы), абиратерон, энзалутамид, апалутамид, даролутамид (препараты пероральной гормональной терапии), доцетаксел и кабазитаксел (препараты химиотерапии), а также ингибиторы поли(АДФ-рибоза)-полимеразы (poly [ADP-ribose] polymerase, PARP) у пациентов с КРРПЖ с дефектами репарации ДНК или мутациями генов BRCA1/2. Радий-223, вводимый внутривенно, может продлевать жизнь и предотвращать некоторые осложнения, связанные с распространением рака в костную ткань (такие как повреждения спинного мозга). Также исследуются новые методы лечения низкомолекулярными радиолигандами, мишенью которых является простатспецифический мембранный антиген (ПСМА).
Для поддержания костной ткани, которая была ослаблена вследствие рака или гормональной терапии (из-за которой кости могут стать хрупкими), могут использоваться лекарственные препараты, борющиеся с остеопорозом (такие как золедроновая кислота и деносумаб). Эти лекарственные препараты помогают лечить и предотвращать боль в костях и их хрупкость.
Основные методы и стратегии лечения рака предстательной железы
Характеристики рака
Стратегия лечения
Метод лечения
Рак, ограниченный предстательной железой у мужчин
Активное наблюдение (для мониторинга и наблюдения за симптомами или изменениями опухоли; лечение применяется тогда, когда в нем появляется необходимость)
Радикальное лечение (для удаления всех следов рака)
Хирургическое вмешательство или лучевая терапия
Небольшая медленнорастущая раковая опухоль, ограниченная предстательной железой у мужчин
Активное наблюдение (для мониторинга и наблюдения за симптомами или изменениями опухоли; лечение применяется тогда, когда в нем появляется необходимость)
Отсутствие лечения
Большая или быстрорастущая опухоль, ограниченная простатой
Радикальное лечение
Хирургическое вмешательство или лучевая терапия
Рак распространился за пределы простаты, но не на отдаленные участки
Паллиативное (направленное на замедление прогрессирования и уменьшение симптомов; может продлить жизнь, но не вылечить рак) или радикальное лечение
Лучевая терапия с гормональной терапией
Распространившийся рак
Паллиативное лечение (направленное на замедление прогрессирования и уменьшение симптомов; может продлить жизнь, но не вылечить рак)
Гормональная терапия, химиотерапия, сипулейцел-Т, ингибиторы поли[АДФ-рибоза]-полимеразы (PARP) или радий-223
Последующее наблюдение
После проведения всех форм лечения регулярно измеряется уровень ПСА (обычно каждые 3–4 месяца в течение первого года, а затем всю оставшуюся жизнь через каждые полгода). В течение 1-го месяца после хирургического вмешательства ПСА не должен выявляться. После лучевой терапии ПСА уменьшается медленнее и обычно не достигает уровня, который уже невозможно обнаружить. Но его уровень должен быть стабильно низким. Увеличение уровня ПСА может свидетельствовать о рецидивировании рака.
Прогноз при раке предстательной железы
Прогноз для большинства больных раком предстательной железы очень хороший. Большинство пожилых мужчин, у которых был выявлен рак предстательной железы, живут столько же, сколько и другие мужчины их возраста с похожим общим состоянием здоровья, у которых рак предстательной железы отсутствует. Для многих возможна долгосрочная ремиссия или даже выздоровление.
Прогноз зависит от дифференциации и стадии рака. Прогноз для высокодифференцированного рака неутешительный, если только лечение не начато на самом раннем этапе. Если рак перешел на соседние ткани, прогноз еще хуже. Метастатический рак предстательной железы неизлечим. Большинство мужчин с метастатическим раком живут 1–3 года, но некоторые живут много лет.
Профилактика рака предстательной железы
Подтвержденных подходов к надежной профилактике рака простаты не существует, однако разумным подходом считается ведение здорового образа жизни. Сюда входят:
физические упражнения;
сбалансированный рацион питания (который включает ограничение содержания красного мяса и насыщенных жиров, а также потребление большого количества листовых зеленых овощей);
ограничение потребления алкоголя;
отказаться от курения;