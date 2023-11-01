Рак предстательной железы

Лучевая терапия может применяться для лечения рака, который ограничен простатой, а также рака, который успел поразить ткани вокруг простаты. Хотя лучевая терапия не может лечить рак, который распространился на другие органы, она может помочь снять боль от проникновения метастазов из простаты в костную ткань.

Иногда врачи назначают лучевую терапию после хирургического вмешательства для лечения участков вокруг простаты или в случае, когда в крови после операции обнаружен ПСА. ПСА в крови после хирургического вмешательства указывает на то, что при хирургическом вмешательстве раковую опухоль удалили не полностью.

Для большинства стадий рака простаты 10-летняя выживаемость после лучевой терапии примерно такая же, как и после хирургического вмешательства. Более 90 % мужчин, рак у которых не распространился за пределы простаты, после проведения лучевой терапии живут по меньшей мере 10 лет. Лучевая терапия может проводиться в виде:

внешней лучевой терапии (используется для лечения рака, ограниченного пределами предстательной железы, и рака простаты, который распространился на костную ткань);

радиоактивных имплантатов (используются для лечения рака с низкой степенью риска, ограниченного пределами предстательной железы, но не для лечения рака предстательной железы, который распространился на костную ткань);

радия-223 (препарата для внутривенного применения, который используется при лечении рака простаты, распространившегося на костную ткань, но не используется при раке, ограниченном пределами предстательной железы).

При внешней лучевой терапии используется аппарат, который направляет пучки излучения на простату и прилегающие ткани. Часто для более точной фокусировки пучков излучения на пораженной раком области используется компьютерная томография (КТ), так как она позволяет более точно определить пораженные участки. Этот подход называется «конформная лучевая терапия в трех измерениях». Курс лечения: обычно 5 дней в неделю в течение 7–8 недель. Хотя у некоторого процента мужчин (до 40 %) в определенной степени наступит эректильная дисфункция, вероятность того, что она возникнет вскоре после лучевой терапии, меньше, чем вероятность ее возникновения вскоре после простатэктомии. Тем не менее, через несколько месяцев или лет вероятность эректильной дисфункции для пациентов, перенесших лучевую терапию, и для пациентов, перенесших простатэктомию, одинакова. При проведении конформной лучевой терапии в трех измерениях редко развивается недержание мочи. ЛТМИ (лучевая терапия с модулированной интенсивностью) и СКЛТ (стереотаксическая корпоральная лучевая терапия) являются модификациями стандартной лучевой терапии. В некоторых случаях, для лечения более агрессивных видов рака врачи в дополнение к лучевой терапии также назначают гормональную терапию на протяжении вплоть до 2–3 лет.

Рубцы, которые сужают мочеиспускательный канал и препятствуют прохождению мочи (стриктура мочеиспускательного канала), возникают примерно у 5–10 % мужчин, получавших внешнюю лучевую терапию. К другим неприятным, но, как правило, временным побочным эффектам относятся жжение при мочеиспускании, потребность часто мочиться, появление крови в моче, диарея (иногда с кровью), лучевой проктит (обычно вызывающий раздражение прямой кишки и диарею), а также внезапные сильные позывы к дефекации. В редких случаях у мужчин развивается рак окружающих органов (мочевой пузырь, прямая кишка), вызванный лучевой терапией.

Еще одной формой внешней лучевой терапии является протонная лучевая терапия, при которой используют другую форму излучения, которая позволяет более точно направлять излучение на раковые клетки, избегая при этом здоровых клеток. Было показано, что протонная лучевая терапия эффективна при других видах рака, но не понятно, имеет ли она меньше побочных эффектов при раке предстательной железы, чем стандартная внешняя лучевая терапия.

Последние достижения в лучевой терапии рака предстательной железы включают:

Размещение маркеров вокруг предстательной железы для улучшения прицеливания

Размещение в прямой кишке гидрогелевых прокладок с помощью трансректальной иглы для уменьшения токсических эффектов радиации (эти гидрогелевые прокладки в конечном итоге разрушаются и всасываются в ткани)

Разделение высоких доз облучения по времени и их применение в течение более короткого периода времени (меньшего количества дней или недель) по сравнению с традиционным облучением

Также в простату могут быть введены радиоактивные имплантаты (брахитерапия). Имплантаты представляют собой маленькие похожие на зерна кусочки радиоактивного материала. Врачи вставляют имплантат в предстательную железу через участок между мошонкой и задним проходом, используя ультразвуковое исследование или КТ для контроля его расположения. Брахитерапия может быть проведена менее чем за 2 часа, не требует проведения многократных процедур и может проводиться под спинальной анестезией. При брахитерапии простата облучается высокими дозами радиации, редко затрагивая здоровые свободные ткани и не вызывая побочных эффектов. Однако брахитерапия может вызвать стриктуру мочеиспускательного канала (до 10 % пациентов). Радиоактивность зерен со временем снижается. Со временем зерна могут попасть в мочу. Мужчины, проходящие такое лечение, должны некоторое время избегать тесных контактов с беременными женщинами и маленькими детьми, поскольку радиация может нанести вред плоду или ребенку. Показатель эффективности лечения в течение 10–15 лет после брахитерапии такой же, как и при других видах лечения. Иногда при более агрессивном виде рака рекомендуется сочетание брахитерапии и внешней лучевой терапии. Временные брахитерапевтические имплантаты (при использовании которых необходимо оставаться на ночь в больнице) доступны в некоторых центрах.

Радий-223 — это препарат, вводимый внутривенно, который испускает определенный тип радиации (альфа-лучи). В отличие от лучевой терапии и брахитерапии этот тип лечения не направлен на определенную мишень. Радий-223 используется для лечения метастазов в кости, которые образовались вследствие рака простаты, а не для лечения опухоли в предстательной железе. Попав в кровоток, радий-223 отыскивает участки костной ткани, пораженные раком, и помогает разрушить раковые клетки. Поскольку его мишень — это костная ткань, и поскольку он не рассеивает излучение (подобно лучевой терапии или зернам), прилегающие ткани не подвергаются воздействию радиации.

При терапии высокоинтенсивным сфокусированным ультразвуком (ВИСУ) для разрушения ткани предстательной железы используют интенсивную ультразвуковую энергию, которая проводится по датчику, помещенному в прямую кишку. Ее много лет используют в Европе и Канаде, а недавно она стала более широкодоступна в Соединенных Штатах Америки. Роль этой технологии в лечении рака предстательной железы все еще развивается. ВИСУ лучше всего подходит для лечения рака предстательной железы, который рецидивирует после хирургического вмешательства, и рака с низким риском, при котором отдельные опухоли можно лечить с помощью фокальной терапии (метод прямого разрушения раковой ткани под контролем визуализации с помощью лазера или электричества).