Рак полового члена

В некоторых случаях — местное применение фторурацила или имиквимода в виде крема

Хирургическое вмешательство

Воздействие радиации

Для лечения рака на ранней стадии или опухолей небольшого размера врачи назначают крем, содержащий фторурацил или имиквимод. Может также потребоваться удаление опухоли и части прилегающей здоровой ткани с помощью лазера или хирургического вмешательства. При некоторых видах рака можно рассматривать проведение лучевой терапии либо в виде введения радиоактивных «семян», либо в виде наружного облучения. При других типах рака врачи удаляют опухоль хирургически, сохраняя как можно большую часть полового члена. Обычно мужчины, прошедшие это хирургическое вмешательство, могут использовать оставшуюся часть полового члена для мочеиспускания и для половой функции. Если рак затрагивает большую площадь, требуется более обширное хирургическое вмешательство.

В некоторых случаях рак пениса распространяется на лимфатические узлы паховой области, которые может потребоваться удалить. Мужчинам с многочисленными двусторонними паховыми лимфатическими узлами или их конгломератами вследствие рака врачи назначают неоадъювантную химиотерапию (для уменьшения размеров опухоли перед ее хирургическим удалением). Если полная резекция (хирургическое удаление) опухоли невозможна, также может быть рассмотрена целесообразность проведения лучевой терапии.