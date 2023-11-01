Как правило, рак полового члена — это разновидность рака кожи. Рак кожи может появиться на любом участке полового члена, но чаще всего возникает на головке (конусообразном утолщении на конце полового члена), особенно у ее основания. Рак, поражающий кожу полового члена, в США почти не распространен. Среди мужчин, которым было проведено обрезание, это заболевание встречается еще реже.
Причины рака полового члена
Причиной рака полового члена может быть длительное раздражение (особенно под крайней плотью). Другие факторы риска включают инфекцию, передающуюся половым путем (особенно вызванную вирусом папилломы человека или ВИЧ/СПИД), баланит, необрезанную крайнюю плоть, несоблюдение гигиенических требований и употребление табака. Чаще всего развивается плоскоклеточная карцинома. Ранние формы такого рака, которые встречаются нечасто, включают плоскоклеточную карциному in situ (ранее болезнь Боуэна), экстрамамиллярную болезнь Педжета и эритроплазию Кейра.
Симптомы рака полового члена
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Рак обычно начинается с безболезненного покраснения, часто с ранками, но иногда проявляется в виде уплотнения или бородавки. В отличие от многих других новообразований рак не заживает неделями. Эритроплазия Кейра проявляется в виде появления бархатистого или покрытого коркой покраснения с четкими контурами на половом члене (обычно на головке полового члена или на внутренней поверхности крайней плоти). Лимфоузлы в области паха могут увеличиться из-за того, что в них образовались метастазы, или же из-за заражения или воспаления.
Диагностика рака полового члена
Биопсия
В некоторых случаях компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ).
Для диагностики рака полового члена берется образец ткани и изучается под микроскопом (биопсия). Иногда проводится компьютерная томография или магнитно-резонансная томография для обнаружения возможного метастазирования рака в близлежащие структуры или другие ткани за пределами полового члена. Может быть проведена биопсия увеличенных и воспаленных лимфатических узлов.
Лечение рака полового члена
В некоторых случаях — местное применение фторурацила или имиквимода в виде крема
Хирургическое вмешательство
Воздействие радиации
Для лечения рака на ранней стадии или опухолей небольшого размера врачи назначают крем, содержащий фторурацил или имиквимод. Может также потребоваться удаление опухоли и части прилегающей здоровой ткани с помощью лазера или хирургического вмешательства. При некоторых видах рака можно рассматривать проведение лучевой терапии либо в виде введения радиоактивных «семян», либо в виде наружного облучения. При других типах рака врачи удаляют опухоль хирургически, сохраняя как можно большую часть полового члена. Обычно мужчины, прошедшие это хирургическое вмешательство, могут использовать оставшуюся часть полового члена для мочеиспускания и для половой функции. Если рак затрагивает большую площадь, требуется более обширное хирургическое вмешательство.
В некоторых случаях рак пениса распространяется на лимфатические узлы паховой области, которые может потребоваться удалить. Мужчинам с многочисленными двусторонними паховыми лимфатическими узлами или их конгломератами вследствие рака врачи назначают неоадъювантную химиотерапию (для уменьшения размеров опухоли перед ее хирургическим удалением). Если полная резекция (хирургическое удаление) опухоли невозможна, также может быть рассмотрена целесообразность проведения лучевой терапии.
Прогноз при раке полового члена
Но у большинства мужчин опухоли небольшие и не распространяются. Эти мужчины продолжают жить еще много лет после окончания лечения. Большинство мужчин, у которых рак распространился за пределы лимфатических узлов в области паха, умирают в течение 5 лет.
Профилактика рака полового члена
Стратегии профилактики рака полового члена включают обрезание в раннем возрасте, улучшенную долгосрочную гигиену у необрезанных мужчин и вакцинацию подростков от наиболее распространенных штаммов вируса папилломы человека, вызывающих рак.