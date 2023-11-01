Рак мочеиспускательного канала (канал, по которому моча выводится из мочевого пузыря наружу) — достаточно редкое заболевание, возникающее в большинстве случаев у людей в возрасте старше 50 лет. Он возникает как у мужчин, так и у женщин, и является единственным видом рака мочевыводящих путей, который чаще встречается у женщин. Некоторые виды папилломавируса человека считаются причиной рака мочеиспускательного канала у некоторых больных. Но, с другой стороны, точная причина возникновения этого рака неизвестна.

У женщин первым симптомом является появление крови в моче. Иногда количество крови настолько мало, что ее можно обнаружить только при помощи микроскопа. В некоторых случаях моча может иметь заметный красный оттенок. Как у мужчин, так и у женщин поток мочи может быть заблокирован, из-за чего мочеиспускание может быть затрудненным, а струя мочи может стать медленной и тонкой. Хрупкие кровоточащие наросты на наружном отверстии мочеиспускательного канала у женщин могут быть раковыми.

Для осмотра внутренней поверхности мочеиспускательного канала (процедура под названием цистоуретроскопия) используется эндоскоп (зонд с оптической системой). Для выявления рака может быть проведена биопсия.

Лечение рака мочеиспускательного канала включает лучевую терапию, хирургическое удаление мочеиспускательного канала (обычно вместе с мочевым пузырем) или их комбинацию. Прогноз при раке мочеиспускательного канала зависит от места его расположения и степени распространения.