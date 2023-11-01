Большинство случаев рака мочевого пузыря возникает из клеток, которые образуют внутренний слой мочевого пузыря. Эти клетки, называемые переходными клетками или уротелиальными клетками, позволяют мочевому пузырю растягиваться, когда он заполнен, и уменьшаться, когда он опорожняется. Переходные клетки также являются типом клеток, отвечающих за большинство видов рака почечной лоханки и мочеточников.

Одним из первых признаков рака мочевого пузыря является появление крови в моче.

Для постановки диагноза врачи вводят через мочеиспускательный канал в мочевой пузырь тонкую гибкую трубку с камерой на конце (цистоскоп).

Лечение часто включает удаление опухоли с помощью цистоскопа (при поверхностном раке) или хирургическое удаление всего мочевого пузыря (при более глубоком раке).

Каждый год в США диагностируется примерно 82 290 новых случаев рака мочевого пузыря. Согласно данным за 2023 год, ежегодно от рака мочевого пузыря умирает более 16 710 человек. У мужчин рак мочевого пузыря развивается примерно в 3 раза чаще, чем у женщин.

Курение — основной фактор риска. Предположительно, курение является причиной развития по меньшей мере половины новых заболеваний. Некоторые вещества, использующиеся в промышленности, могут накапливаться в моче и вызывать рак мочевого пузыря, хотя в настоящее время люди меньше подвергаются такому воздействию. К таким химическим веществам относятся углеводороды, анилиновые красители (например, нафтиламин, используемый в красильной промышленности), а также химические вещества, используемые в резиновой, электрической, кабельной, лакокрасочной и текстильной промышленности. Длительный прием некоторых лекарственных препаратов, особенно циклофосфамида, увеличивает риск развития рака мочевого пузыря.

Хроническое раздражение из-за шистосомоза (паразитарной инфекции) или камней в мочевом пузыре, инфекций мочевыводящих путей или хронического использования катетера также является предрасполагающим фактором развития рака мочевого пузыря, хотя на этот фактор приходится небольшое количество случаев.

Симптомы рака мочевого пузыря Одним из первых признаков рака мочевого пузыря является появление крови в моче. Прочие симптомы: боль и жжение при мочеиспускании, а также острые, частые позывы к мочеиспусканию. Симптомы рака мочевого пузыря могут быть такими же, как и симптомы инфекции мочевого пузыря (цистит). Кроме того, эти заболевания могут возникать одновременно. Из-за малокровия (анемии) могут возникать утомляемость и/или бледность.

Диагностика рака мочевого пузыря Кровь в моче

Цитология (исследование мочи под микроскопом)

Цистоскопия (визуализация содержимого мочевого пузыря) и биопсия (исследование ткани мочевого пузыря под микроскопом) Обычно этот диагноз предполагают в первую очередь, когда в моче обнаруживается кровь. Кровь в моче можно обнаружить при помощи обычного микроскопического анализа мочи, выявляющего наличие эритроцитов. Иногда кровь в моче можно обнаружить и визуально. Рак мочевого пузыря можно заподозрить, если симптомы цистита не проходят с течением времени. Раковые клетки может выявить специальный микроскопический анализ мочи (цитология). Иногда рак мочевого пузыря выявляется при проведении диагностических исследований, например, компьютерной томографии (КТ) или ультразвукового исследования, которые проводятся по другим показаниям. Большинство случаев рака мочевого пузыря диагностируется путем цистоскопии и биопсии. При осмотре тонкую гибкую трубку с камерой на конце (цистоскоп) вводят через мочеиспускательный канал в мочевой пузырь. Если что-то не соответствует норме, биопсию можно выполнить в операционной под анестезией с помощью специального цистоскопа. Если рак поразил мышечный слой мочевого пузыря, необходимо провести дополнительное тестирование, включая КТ брюшной полости и рентгенологическое исследование органов грудной клетки, чтобы определить, распространился ли рак на другие органы. Для определения степени распространения в область вокруг опухоли мочевого пузыря теперь может использоваться магнитно-резонансная томография (МРТ). Ожидается, что улучшение выявления и определения стадии рака мочевого пузыря улучшит исходы путем раннего обнаружения рака.

Лечение рака мочевого пузыря Удаление во время цистоскопии

Внутрипузырная иммунотерапия или химиотерапия (при поверхностном раке).

Частичное или полное удаление мочевого пузыря, лучевая терапия, химиотерапия или иммунотерапия (при более глубоких, более инвазивных формах рака) Опухоль, которая поразила только внутреннюю поверхность мочевого пузыря, можно полностью удалить во время цистоскопии. Однако после удаления рак мочевого пузыря часто развивается снова. После полного удаления опухоли врачи могут предотвратить рецидив путем многократного введения в мочевой пузырь бациллы Кальметта-Жерена (БЦЖ, вещества, стимулирующего иммунную систему организма) или противораковых препаратов (таких как гемцитабин, доцетаксел или митомицин C, или надофараген фираденовек-vncg). Если рак проник в стенку мочевого пузыря, его невозможно полностью удалить при помощи цистоскопии. Его лечение обычно проводится путем полного или частичного удаления мочевого пузыря (цистэктомия). Перед удалением мочевого пузыря обычно назначают химиотерапию, поскольку было показано, что ее применение, по сравнению с цистэктомией без химиотерапии, улучшает выживаемость. Также в попытке полного излечения рака у отдельных пациентов используется лучевая терапия в виде монотерапии или в комбинации с химиотерапией. Если необходимо удаление всего мочевого пузыря, врачи должны решить, как будет проходить выведение мочи. Обычным методом было перенаправление мочи в отверстие (стому) в стенке брюшной полости через канал, сделанный из части кишечника, который носит название «петля подвздошной кишки» (илеальный кондуит). Затем мочу собирали в емкость, расположенную снаружи тела. Илеальный кондуит (уростомия) Видео В последнее время все большее распространение получают некоторые альтернативные методы. Они подходят для большинства людей. Эти методы можно разделить на две категории: ортотопический артифициальный мочевой пузырь и постоянное отведение мочи. В обоих случаях из части кишечника формируется внутренний резервуар для мочи. В случаеортотопического артифициального мочевого пузыря этот резервуар соединяется с мочеиспускательным каналом. Пациент учится опорожнять этот резервуар, расслабляя мышцы тазового дна и увеличивая давление внутри брюшной полости; при этом моча попадает в мочеиспускательный канал почти естественным образом. Днем у большинства людей моча не протекает, но ночью некоторое количество мочи может подтекать. При постоянном отведении мочирезервуар соединяется со стомой в брюшной стенке. Емкость для сбора мочи не требуется, так как моча остается в резервуаре до тех пор, пока пациент не опорожнит ее через катетер, введенный через стому в резервуар. Эту процедуру необходимо проводить регулярно в течение дня. Наиболее распространенным вариантом является известный под названием «мешок Индианы», сделанный из части толстой кишки. При раке, который распространился за пределы мочевого пузыря и поразил лимфоузлы или другие органы, проводится химиотерапия. При этом типе рака могут быть эффективны некоторые другие комбинации лекарственных препаратов, особенно если распространение рака ограничилось лимфоузлами. Пациентам, которые хорошо отвечают на химиотерапию, врачи могут предложить цистэктомию или лучевую терапию, в том числе внешнюю лучевую терапию. Однако излечивается относительно небольшое число пациентов. У неизлечимых больных усилия направлены на облегчение боли (см. Симптомы во время смертельного заболевания) и решение вопросов, связанных с окончанием жизни.