Раки почечной лоханки и мочеточника

Рак может возникать в клетках, выстилающих центральную область почки (почечная лоханка; обычно этот тип рака называется уротелиальной карциномой почечной лоханки), а также в узких протоках, по которым моча из почки поступает в мочевой пузырь (мочеточники).
Из-за рака может появиться кровь в моче или судорожные боли в боку.
Диагноз обычно ставится при помощи компьютерной томографии.
Лечение заключается в удалении почки или мочеточника.
Рак почечной лоханки и мочеточника встречается гораздо реже, чем рак других участков почки или мочевого пузыря. Каждый год в США регистрируется менее 6000 случаев заболевания.
Симптомы раков почечной лоханки и мочеточника
Первым симптомом обычно является появление крови в моче. Кроме того, может возникнуть боль и жжение при мочеиспускании, а также острые частые позывы к мочеиспусканию. Может появиться судорожная боль в боку (между ребрами и бедром) или в нижней части живота, если есть препятствия для потока мочи (например, если тромб заблокировал мочеточник).
Диагностика раков почечной лоханки и мочеточника
Компьютерная томография или ультразвуковое исследование
Уретероскопия
Рак обычно выявляется при проведении компьютерной томографии (КТ) или ультразвукового исследования. КТ и зачастую ультразвуковое исследование позволяют врачам отличить рак от других нераковых (доброкачественных) образований в почках и мочеточнике (камни, тромбы). Исследование образца мочи под микроскопом может выявить раковые клетки. Для выявления рака, получения образца ткани для подтверждения диагноза, а иногда даже для лечения мелких опухолей используется гибкая смотровая трубка с камерой на конце (уретероскоп), которая вводится в мочевой пузырь. Обычно эта процедура выполняется под общей анестезией. Для определения того, насколько обширен рак и как далеко он распространился, проводится КТ органов брюшной полости и малого таза, а также рентгенологическое исследование органов грудной клетки.
Лечение раков почечной лоханки и мочеточника
Хирургическое вмешательство
Если рак не распространился за пределы почечной лоханки и мочеточника, обычно лечение заключается в хирургическом удалении всей почки и мочеточника (нефроуретерэктомия) вместе с небольшим участком мочевого пузыря. После хирургического вмешательства в мочевой пузырь часто вводят препараты химиотерапии, чтобы предотвратить рецидивы в мочевом пузыре. Но в некоторых ситуациях (например, при почечной недостаточности или если у пациента только одна почка) почку не удаляют, так как в этом случае пациенту потребуется диализ.
Для лечения высокозлокачественных опухолей или опухолей на поздних стадиях в некоторых случаях перед хирургическим вмешательством применяют химиотерапию.
Некоторые виды рака почечной лоханки и мочеточника (например, некоторые типы рака низкой степени злокачественности и с низким риском) можно лечить с помощью лазера, который разрушает раковые клетки, или с помощью хирургического вмешательства, при котором удаляют только саму опухоль, а почку, непораженный участок мочеточника и мочевой пузырь оставляют на месте. Однако эти виды рака имеют более высокий риск рецидива и распространения. Иногда в мочеточник вводят лекарственный препарат митомицин С или бациллу Кальметта-Жерена (БЦЖ — вещество, стимулирующее функции иммунной системы), либо проводят химиотерапию. Насколько эффективно лечение лазером или инстилляции лекарственного препарата, неизвестно.
После хирургического вмешательства периодически проводится цистоскопия (введение гибкой трубки для осмотра мочевого пузыря изнутри), так как пациенты, у которых был этот тип рака, находятся в группе риска по развитию рака мочевого пузыря.
Прогноз при раке почечной лоханки и мочеточника
Если рак не распространился и может быть полностью удален хирургическим путем, излечение возможно. Однако если рак распространился в стенки почечной лоханки, мочеточника или в отдаленные органы, излечение маловероятно.