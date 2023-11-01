Раки почечной лоханки и мочеточника

Хирургическое вмешательство

Если рак не распространился за пределы почечной лоханки и мочеточника, обычно лечение заключается в хирургическом удалении всей почки и мочеточника (нефроуретерэктомия) вместе с небольшим участком мочевого пузыря. После хирургического вмешательства в мочевой пузырь часто вводят препараты химиотерапии, чтобы предотвратить рецидивы в мочевом пузыре. Но в некоторых ситуациях (например, при почечной недостаточности или если у пациента только одна почка) почку не удаляют, так как в этом случае пациенту потребуется диализ.

Для лечения высокозлокачественных опухолей или опухолей на поздних стадиях в некоторых случаях перед хирургическим вмешательством применяют химиотерапию.

Некоторые виды рака почечной лоханки и мочеточника (например, некоторые типы рака низкой степени злокачественности и с низким риском) можно лечить с помощью лазера, который разрушает раковые клетки, или с помощью хирургического вмешательства, при котором удаляют только саму опухоль, а почку, непораженный участок мочеточника и мочевой пузырь оставляют на месте. Однако эти виды рака имеют более высокий риск рецидива и распространения. Иногда в мочеточник вводят лекарственный препарат митомицин С или бациллу Кальметта-Жерена (БЦЖ — вещество, стимулирующее функции иммунной системы), либо проводят химиотерапию. Насколько эффективно лечение лазером или инстилляции лекарственного препарата, неизвестно.

После хирургического вмешательства периодически проводится цистоскопия (введение гибкой трубки для осмотра мочевого пузыря изнутри), так как пациенты, у которых был этот тип рака, находятся в группе риска по развитию рака мочевого пузыря.