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COVID-19 и острое повреждение почек

Авторы:Anna Malkina, MD, University of California, San Francisco
Проверено/пересмотрено окт. 2023
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У людей с COVID-19, особенно тяжелобольных, может развиться внезапная почечная недостаточность (острое повреждение почек).

    Риск смерти у людей с COVID-19 увеличивается, если у них также имеется острое повреждение почек. Факторы, повышающие риск развития ОПП у людей с COVID-19, включают следующие:

    • Возраст

    • раса (у чернокожих людей риск более высокий);

    • наличие некоторых других серьезных заболеваний, таких как сахарный диабет, повышенное артериальное давление (гипертензия) и заболевания сердца;

    • потребность в искусственной вентиляции легких;

    • шок, требующий применения лекарственных препаратов для поддержания артериального давления.

    Точно неясно, что является причиной острого повреждения почек у людей с COVID-19. Возможные варианты:

    • Ишемия (нарушение кровоснабжения тканей), вызванная реакцией организма на вирус

    • Воспаление, вызванное реакцией организма на вирус

    • Прямое повреждение почек вирусом, вызывающим COVID-19

    Симптомы и результаты анализа крови и мочи аналогичны симптомам острого повреждения почек, вызванным другими заболеваниями.

    Врачи лечат острое повреждение почек при COVID-19, проводя поддерживающую терапию, используя в том числе:

    • Внутривенные растворы и/или переливание крови

    • Мониторинг и коррекцию дисбаланса электролитов

    • При необходимости — диализ

    Если необходим диализ крови, назначают антикоагулянты (препараты, разжижающие кровь) для предотвращения образования сгустков крови.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.