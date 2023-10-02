COVID-19 и острое повреждение почек

У людей с COVID-19, особенно тяжелобольных, может развиться внезапная почечная недостаточность (острое повреждение почек).

Риск смерти у людей с COVID-19 увеличивается, если у них также имеется острое повреждение почек. Факторы, повышающие риск развития ОПП у людей с COVID-19, включают следующие:

Возраст

раса (у чернокожих людей риск более высокий);

наличие некоторых других серьезных заболеваний, таких как сахарный диабет, повышенное артериальное давление (гипертензия) и заболевания сердца;

потребность в искусственной вентиляции легких;

шок, требующий применения лекарственных препаратов для поддержания артериального давления.

Точно неясно, что является причиной острого повреждения почек у людей с COVID-19. Возможные варианты:

Ишемия (нарушение кровоснабжения тканей), вызванная реакцией организма на вирус

Воспаление, вызванное реакцией организма на вирус

Прямое повреждение почек вирусом, вызывающим COVID-19

Симптомы и результаты анализа крови и мочи аналогичны симптомам острого повреждения почек, вызванным другими заболеваниями.

Врачи лечат острое повреждение почек при COVID-19, проводя поддерживающую терапию, используя в том числе:

Внутривенные растворы и/или переливание крови

Мониторинг и коррекцию дисбаланса электролитов

При необходимости — диализ

Если необходим диализ крови, назначают антикоагулянты (препараты, разжижающие кровь) для предотвращения образования сгустков крови.