COVID-19 и острое повреждение почек

У людей с COVID-19, особенно тяжелобольных, может развиться внезапная почечная недостаточность (острое повреждение почек).
Риск смерти у людей с COVID-19 увеличивается, если у них также имеется острое повреждение почек. Факторы, повышающие риск развития ОПП у людей с COVID-19, включают следующие:
Возраст
раса (у чернокожих людей риск более высокий);
наличие некоторых других серьезных заболеваний, таких как сахарный диабет, повышенное артериальное давление (гипертензия) и заболевания сердца;
потребность в искусственной вентиляции легких;
шок, требующий применения лекарственных препаратов для поддержания артериального давления.
Точно неясно, что является причиной острого повреждения почек у людей с COVID-19. Возможные варианты:
Ишемия (нарушение кровоснабжения тканей), вызванная реакцией организма на вирус
Воспаление, вызванное реакцией организма на вирус
Прямое повреждение почек вирусом, вызывающим COVID-19
Симптомы и результаты анализа крови и мочи аналогичны симптомам острого повреждения почек, вызванным другими заболеваниями.
Врачи лечат острое повреждение почек при COVID-19, проводя поддерживающую терапию, используя в том числе:
Внутривенные растворы и/или переливание крови
Мониторинг и коррекцию дисбаланса электролитов
При необходимости — диализ
Если необходим диализ крови, назначают антикоагулянты (препараты, разжижающие кровь) для предотвращения образования сгустков крови.