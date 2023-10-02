Общие сведения о почечной недостаточности

Почечная недостаточность — это неспособность почек в достаточной мере фильтровать метаболические продукты жизнедеятельности, поступающие из крови.

Существует много причин возникновения почечной недостаточности. Некоторые приводят к быстрому ухудшению функции почек (острое повреждение почек, которое также известно под названием «острая почечная недостаточность»). Другие приводят к постепенному ухудшению функции почек (хроническая болезнь почек, которая также известна под названием «хроническая почечная недостаточность»). Помимо неспособности почечной ткани фильтровать из крови метаболические продукты жизнедеятельности (в частности, креатинин и азот мочевины), снижается способность почек контролировать количество и распределение воды в организме (баланс жидкости) и уровень электролитов (натрий, калий, кальций, фосфат) и кислоты в крови.

Если почечная недостаточность продолжается длительное время, часто повышается артериальное давление. Почки теряют способность производить достаточное количество гормона (эритропоэтина), который стимулирует образование новых эритроцитов, в результате чего снижается количество эритроцитов (анемия). Почки утрачивают способность вырабатывать достаточное количество кальцитриола (активной формы витамина D), который крайне необходим для поддержания здоровья костей. У детей почечная недостаточность негативно влияет на рост костей. Как у детей, так и у взрослых почечная недостаточность может вызывать хрупкость и аномалию развития костей.

Хотя снижение функции почек может произойти в любом возрасте, как острое повреждение почек, так и хроническая почечная недостаточность чаще возникают у пожилых людей, чем у молодых. Многие заболевания, вызывающие ухудшение функции почек, можно вылечить, после чего функция почек восстанавливается. Благодаря доступности диализа и трансплантации почки почечная недостаточность стала не смертельным, а управляемым заболеванием.