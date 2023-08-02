Острый канальцевый некроз представляет собой поражение почек в результате повреждения клеток почечных канальцев (клеток почек, которые повторно абсорбируют жидкость и минеральные вещества из мочи по мере ее образования).
Наиболее распространенными причинами являются низкий приток крови к почкам (например, в результате пониженного артериального давления), применение лекарственных препаратов, способных вызвать повреждение почек, и тяжелые инфекции всего организма.
Если повреждение почек не является тяжелым, у людей не проявляются никакие симптомы.
Диагноз ставят, главным образом, на основании результатов лабораторных анализов.
Лечение направлено на устранение причины заболевания, например, прекращение приема лекарственных препаратов, которые вызывают повреждение почек, внутривенное введение жидкостей для повышения кровяного давления и прием антибиотиков для лечения инфекции.
Повреждение клеток почечных канальцев отрицательно влияет на способность почек фильтровать кровь. Поэтому в кровяном русле накапливаются продукты жизнедеятельности (мочевина и креатинин).
(См. также Общие сведения о нарушениях почечной фильтрации).
Причины острого канальцевого некроза
Острый канальцевый некроз обычно развивается только у людей, которые серьезно больны и находятся в больнице. Ее наиболее распространенными причинами являются:
Эпизод снижения артериального давления, приводящий к недостаточному току крови через почки
Лекарственные препараты, повреждающие почки
Серьезная инфекция всего организма (сепсис)
Наиболее частыми причинами пониженного артериального давления, приводящего к острому канальцевому некрозу, являются значительные потери крови (в результате травмы или серьезного хирургического вмешательства), серьезные ожоги, серьезная инфекция всего организма (сепсис) и панкреатит.
Сепсис может также непосредственно привести к повреждению клеток в почках, что усугубляет последствия пониженного артериального давления, вызванного сепсисом.
К лекарственным препаратам, которые часто повреждают почки, относятся аминогликозидные антибиотики (например, гентамицин и тобрамицин), амфотерицин В (лекарственный препарат, который применяется для лечения тяжелых грибковых инфекций всего организма), колистиметат (антибиотик, применяемый для лечения инфекций, которые возникают у людей, госпитализированных из-за другого заболевания), ванкомицин (антибиотик, который применяют для лечения инфекций, устойчивых к другим антибиотикам) и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Аминогликозиды чаще становятся причиной заболевания среди пожилых людей, которые перенесли серьезное хирургическое вмешательство или которые страдают серьезными заболеваниями печени, желчного пузыря или желчных протоков. В редких случаях воздействие контрастного вещества во время проведения визуализирующих исследований может вызывать повреждение почек (контрастная нефропатия).
Острый канальцевый некроз чаще развивается у пожилых людей, людей в критическом состоянии или людей с первопричинными заболеваниями почек и/или сахарным диабетом.
Симптомы острого канальцевого некроза
У людей с острым канальцевым некрозом обычно не наблюдается никаких симптомов. Тем не менее, если состояние тяжелое, то развивается почечная недостаточность (потеря большей части функции почек), при этом объем выводимой из организма мочи опускается ниже нормы. Если почечная недостаточность приобретает тяжелую форму, у больных может появляться тошнота и рвота, слабость, непроизвольные мышечные спазмы и спутанность сознания.
Диагностика острого канальцевого некроза
Анализы крови и мочи
Подозрение на заболевание возникает, когда анализы крови показывают признаки повреждения почек после перенесенного хирургического вмешательства, эпизода пониженного артериального давления или воздействия лекарственного препарата, который может привести к повреждению почек. Аналогичные результаты могут наблюдаться у людей с обезвоживанием, поэтому для диагностики острого канальцевого некроза врачи используют другие анализы крови и мочи.
Лечение острого канальцевого некроза
Поддерживающая терапия
Прекращается прием лекарственных препаратов, которые вызывают повреждение почек. Также проводится внутривенное введение жидкостей в количестве, необходимом для поддержания нормального кровотока к почкам. Осуществляется лечение инфекций и других первопричинных заболеваний. Людям, у которых отсутствует ответ на поддерживающую терапию, может потребоваться диализ.
Прогноз при остром канальцевом некрозе
Результат зависит от коррекции заболевания, которое вызвало острый канальцевый некроз. Если это заболевание быстро поддается лечению, то функция почек, как правило, возвращается в норму через 1–3 недели. Обычно прогноз более благоприятный, если суточный объем мочи превышает 400 мл (примерно 13,5 унций). У людей с более серьезным заболеванием, особенно тех, кому требуется помощь в отделении реанимации и интенсивной терапии, повышен риск летального исхода.
Профилактика острого канальцевого некроза
Если состояние пациента тяжелое, врачи назначают внутривенное введение жидкостей, а иногда лекарственные препараты для поддержания артериального давления, чтобы попытаться поддерживать нормальный приток крови к почкам. По возможности избегают приема лекарственных препаратов, которые вызывают повреждения почек. При необходимости принимать такие лекарственные препараты ведется тщательный контроль функции почек. У больных сахарным диабетом контролируют уровень сахара в крови.