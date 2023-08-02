Острый канальцевый некроз обычно развивается только у людей, которые серьезно больны и находятся в больнице. Ее наиболее распространенными причинами являются:

Эпизод снижения артериального давления, приводящий к недостаточному току крови через почки

Лекарственные препараты, повреждающие почки

Серьезная инфекция всего организма (сепсис)

Наиболее частыми причинами пониженного артериального давления, приводящего к острому канальцевому некрозу, являются значительные потери крови (в результате травмы или серьезного хирургического вмешательства), серьезные ожоги, серьезная инфекция всего организма (сепсис) и панкреатит.

Сепсис может также непосредственно привести к повреждению клеток в почках, что усугубляет последствия пониженного артериального давления, вызванного сепсисом.

К лекарственным препаратам, которые часто повреждают почки, относятся аминогликозидные антибиотики (например, гентамицин и тобрамицин), амфотерицин В (лекарственный препарат, который применяется для лечения тяжелых грибковых инфекций всего организма), колистиметат (антибиотик, применяемый для лечения инфекций, которые возникают у людей, госпитализированных из-за другого заболевания), ванкомицин (антибиотик, который применяют для лечения инфекций, устойчивых к другим антибиотикам) и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Аминогликозиды чаще становятся причиной заболевания среди пожилых людей, которые перенесли серьезное хирургическое вмешательство или которые страдают серьезными заболеваниями печени, желчного пузыря или желчных протоков. В редких случаях воздействие контрастного вещества во время проведения визуализирующих исследований может вызывать повреждение почек (контрастная нефропатия).

Острый канальцевый некроз чаще развивается у пожилых людей, людей в критическом состоянии или людей с первопричинными заболеваниями почек и/или сахарным диабетом.