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Бессимптомная протеинурия и гематурия

Авторы:Frank O'Brien, MD, Washington University in St. Louis
Проверено/пересмотрено авг. 2023
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Синдром бессимптомной протеинурии и гематурии является результатом заболеваний клубочков (кластеров микроскопических кровеносных сосудов в почках с мелкими порами, через которые фильтруется кровь). Он характеризуется устойчивой или периодической потерей небольших количеств белка и крови с мочой.

(См. также Общие сведения о нарушениях почечной фильтрации).

Небольшие количества белка, выводимого с мочой (протеинурия), или крови, выводимой с мочой (гематурия), иногда обнаруживают у людей без симптомов при выполнении плановых анализов мочи. Наличие скоплений эритроцитов (эритроцитарных цилиндров) или эритроцитов аномальной формы свидетельствует о том, что кровь попала в мочу из клубочков. Могут наблюдаться цилиндры и протеинурия, поскольку человек восстанавливается от недавнего перенесенного недиагностированного эпизода воспаления почек (нефрита). Если эта ситуация представляется вероятной, то врачу потребуется только повторно провести анализы в течение ближайших нескольких недель или месяцев, чтобы убедиться в том, что нарушения прекратились.

Если продолжают наблюдаться эритроциты (особенно цилиндры) и протеинурия, то причиной, как правило, является одно из следующих трех заболеваний:

  • IgA-нефропатия (иммуноглобулина А) — разновидность гломерулонефрита, вызванная осаждением иммунных комплексов (сочетание антител и антигенов) в почках. Заболевание может иметь очень слабую и непрогрессирующую форму или может развиваться в тяжелое заболевание, приводящее к почечной недостаточности (утрата большей части функции почек).

  • Синдром Альпорта — прогрессирующее наследственное заболевание клубочков, которое может быть тяжелым и привести к почечной недостаточности и снижению остроты слуха и зрения.

  • Болезнь тонкой базальной мембраны (доброкачественная семейная гематурия) — наследственное заболевание, вызванное истончением части клубочка, называемой базальная мембрана.

Истончение базальной мембраны приводит к появлению эритроцитов в моче, но вызывает выведение меньшего количества белка, чем IgA-нефропатия или синдром Альпорта, и может не вызывать выведение эритроцитарных цилиндров. Это заболевание протекает в легкой форме и не прогрессирует. Обычно диагноз можно поставить с помощью биопсии почки. Однако биопсия почек проводится редко, потому что вероятность обнаружения излечимого заболевания является очень низкой.

Врачи обычно рекомендуют людям с бессимптомной протеинурией и гематурией проходить физикальное обследование и сдавать анализ мочи один или два раза в год. Дополнительные исследования проводятся в том случае, если количество белка или крови значительно увеличивается, или если возникают симптомы, позволяющие предположить развитие специфического заболевания. Состояние большинства людей с синдромом бессимптомной протеинурии и гематурии не ухудшается, а может все время оставаться на одном и том же уровне.

Дополнительная информация

Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.

  1. Американский почечный фонд, протеинурия: Информация и инфографика о белке в моче, включая связь между этим симптомом и хронической болезнью почек

  2. Американский почечный фонд, нефропатия IgА-типа: Общая информация о нефропатии IgA-типа, включая ответы на часто задаваемые вопросы

  3. Американский почечный фонд, кровь в моче (гематурия): Информация о крови в моче, включая связь между этим симптомом и серьезным заболеванием почек

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.