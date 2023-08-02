Бессимптомная протеинурия и гематурия

Синдром бессимптомной протеинурии и гематурии является результатом заболеваний клубочков (кластеров микроскопических кровеносных сосудов в почках с мелкими порами, через которые фильтруется кровь). Он характеризуется устойчивой или периодической потерей небольших количеств белка и крови с мочой.

(См. также Общие сведения о нарушениях почечной фильтрации).

Небольшие количества белка, выводимого с мочой (протеинурия), или крови, выводимой с мочой (гематурия), иногда обнаруживают у людей без симптомов при выполнении плановых анализов мочи. Наличие скоплений эритроцитов (эритроцитарных цилиндров) или эритроцитов аномальной формы свидетельствует о том, что кровь попала в мочу из клубочков. Могут наблюдаться цилиндры и протеинурия, поскольку человек восстанавливается от недавнего перенесенного недиагностированного эпизода воспаления почек (нефрита). Если эта ситуация представляется вероятной, то врачу потребуется только повторно провести анализы в течение ближайших нескольких недель или месяцев, чтобы убедиться в том, что нарушения прекратились.

Если продолжают наблюдаться эритроциты (особенно цилиндры) и протеинурия, то причиной, как правило, является одно из следующих трех заболеваний:

IgA-нефропатия (иммуноглобулина А) — разновидность гломерулонефрита, вызванная осаждением иммунных комплексов (сочетание антител и антигенов) в почках. Заболевание может иметь очень слабую и непрогрессирующую форму или может развиваться в тяжелое заболевание, приводящее к почечной недостаточности (утрата большей части функции почек).

Синдром Альпорта — прогрессирующее наследственное заболевание клубочков, которое может быть тяжелым и привести к почечной недостаточности и снижению остроты слуха и зрения.

Болезнь тонкой базальной мембраны (доброкачественная семейная гематурия) — наследственное заболевание, вызванное истончением части клубочка, называемой базальная мембрана.

Истончение базальной мембраны приводит к появлению эритроцитов в моче, но вызывает выведение меньшего количества белка, чем IgA-нефропатия или синдром Альпорта, и может не вызывать выведение эритроцитарных цилиндров. Это заболевание протекает в легкой форме и не прогрессирует. Обычно диагноз можно поставить с помощью биопсии почки. Однако биопсия почек проводится редко, потому что вероятность обнаружения излечимого заболевания является очень низкой.

Врачи обычно рекомендуют людям с бессимптомной протеинурией и гематурией проходить физикальное обследование и сдавать анализ мочи один или два раза в год. Дополнительные исследования проводятся в том случае, если количество белка или крови значительно увеличивается, или если возникают симптомы, позволяющие предположить развитие специфического заболевания. Состояние большинства людей с синдромом бессимптомной протеинурии и гематурии не ухудшается, а может все время оставаться на одном и том же уровне.