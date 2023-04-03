Приобретенные кисты почек

Иногда в почках возникает один или более заполненных жидкостью мешочков (кист), не вызывающих серьезных проблем с почками.

Приобретенные кисты, как правило, не вызывают симптомов и не влияют на функцию почек. У людей могут возникать одиночные или множественные кисты в одной или обеих почках.

Причина возникновения одиночных кист и, как правило, множественных кист неизвестна. Тем не менее, множественные кисты встречаются чаще у пациентов с хронической болезнью почек, в особенности у пациентов, проходящих диализ на протяжении многих лет. Кисты возникают более чем у 50 % пациентов, проходящих диализ на протяжении более 10 лет.

Приобретенные кисты, как правило, не вызывают симптомов, но иногда у пациентов имеют место кровь в моче (гематурия), боли в боку или инфекция (обычно являющаяся причиной повышения температуры и боли в боку). Пациенты с приобретенными кистами, особенно пациенты с пересаженной почкой или получавшие лечение с помощью диализа на протяжении нескольких лет, находятся в группе риска развития рака почки. По этой причине некоторые врачи используют ультразвуковое исследование или компьютерную томографию (КТ) для проведения периодического контроля у пациентов с приобретенными кистами.

Наиболее часто приобретенные кисты обнаруживают при проведении КТ или ультразвукового исследования по какой-либо другой причине.

При наличии кист, вызывающих стойкое кровотечение или инфекцию, может потребоваться их дренирование или, в редких случаях, хирургическое вмешательство для удаления части почки или даже целой почки (частичная или полная нефрэктомия). Кисты, которые развиваются в рак почки, также могут потребовать нефрэктомии, но это происходит только в редких случаях.