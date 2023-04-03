Нефронофтиз и аутосомно-доминантная тубулоинтерстициальная болезнь почек представляют собой группу заболеваний, при которых глубоко внутри почек появляются заполненные жидкостью мешочки (кисты), что приводит к хронической болезни почек с почечной недостаточностью.

Причиной нефронофтиза и аутосомно-доминантной тубулоинтерстициальной болезни почек являются наследственные генетические дефекты.

Симптомы, к которым относятся чрезмерное мочевыделение и жажда, при нефронофтизе начинаются в детском или подростковом возрасте, а при аутосомно-доминантной тубулоинтерстициальной болезни почек — в подростковом или зрелом возрасте.

Диагноз основывается на семейном анамнезе, а также на результатах лабораторных анализов, визуализационных обследований и генетических тестов.

Лечение обоих заболеваний включает контроль последствий нарушения функции почек; детям также могут потребоваться пищевые добавки и гормон роста.

Для коррекции почечной недостаточности может потребоваться диализ или трансплантация почки.

Нефронофтиз и аутосомно-доминантная тубулоинтерстициальная болезнь почек представляют собой группу наследственных заболеваний, которые нарушают развитие микроскопических канальцев глубоко внутри почек, которые концентрируют мочу и реабсорбируют натрий. В результате этого с мочой выводится чрезмерное количество натрия, что ведет к очень низкому содержанию натрия в организме и в крови. В крови может также накапливаться чрезмерное количество кислот. Пораженные канальцы воспаляются и покрываются рубцами, что в конечном итоге способствует развитию хронической болезни почек (ХБП), достаточно тяжелой, чтобы привести к терминальной стадии болезни почек (ТСБП или терминальная стадия почечной недостаточности). Несмотря на то, что эти заболевания похожи, существуют некоторые ключевые различия, в особенности модель наследования и возраст, в котором ХБП становится тяжелой.

Нефронофтиз передается по наследству как аутосомно-рецессивное заболевание, таким образом, от каждого из родителей необходимо получить один дефектный ген. При этом появляются симптомы, которые обычно начинаются в детстве или в ранней юности, и это заболевание, как правило, обусловливает почечную недостаточность в раннем подростковом возрасте.

Аутосомно-доминантная тубулоинтерстициальная болезнь почек передается по наследству как аутосомно-доминантное заболевание, поэтому для его возникновения необходимо наследование дефектного гена только от одного родителя, и это заболевание, как правило, является причиной симптомов, начинающихся в зрелом возрасте. Терминальная стадия хронической болезни почек, как правило, возникает в возрасте от 30 до 50 лет. Иногда это расстройство возникает у человека, у которого в семейном анамнезе не было заболевания почек. Возможно, у этих людей появился дефект в гене как новая мутация (ген становится аномальным без всякой видимой причины), или дефект присутствовал, но не был определен у одного или обоих родителей.

Симптомы нефронофтиза и аутосомно-доминантной тубулоинтерстициальной болезни почек У человека начинает вырабатываться чрезмерное количество мочи и наблюдается усиленная жажда, потому что почки не могут концентрировать мочу и удерживать натрий. При нефронофтизе симптомы впервые возникают у детей в возрасте одного года и старше. Рост замедляется, и у детей может иметь место снижение прочности костей. У пациентов с нефронофтизом могут иметь место глазные болезни, заболевания печени и нарушения интеллекта (умственная отсталость). В более позднем детстве ХБП может стать причиной анемии, повышения артериального давления, тошноты и слабости. При аутосомно-доминантной тубулоинтерстициальной болезни почек симптомы развиваются в подростковом или раннем зрелом возрасте. Чрезмерная жажда и аномальное выделение мочи не столь выражены, как при нефронофтизе. У пациентов может быть повышенное артериальное давление. Поражение других органов отсутствует. У некоторых людей развивается подагра.

Диагностика нефронофтиза и аутосомно-доминантной тубулоинтерстициальной болезни почек Семейный анамнез Наличие этого заболевания почек в семейном анамнезе является важным ключом для постановки диагноза. Результаты лабораторных анализов указывают на наличие нарушения функции почек, разведенной мочи и, возможно, низкого уровня натрия или калия, а также высокого уровня мочевой кислоты в крови. Компьютерная томография (КТ) и ультразвуковое исследование представляют собой визуализирующие исследования, которые обычно используются для обнаружения кист. Генетический анализ может подтвердить диагноз.

Лечение нефронофтиза и аутосомно-доминантной тубулоинтерстициальной болезни почек Контроль повышенного артериального давления

Лечение анемии

Поддержание в крови надлежащих уровней натрия и мочевой кислоты Лечение включает контроль повышенного артериального давления, анемии, а также уровней натрия и мочевой кислоты в крови. Детям с замедленным ростом могут потребоваться пищевые добавки или гормон роста. Пациентам, у которых развилась подагра, можно назначать аллопуринол. В особенности при нефронофтизе необходимо ежедневное употребление большого количества жидкости и соли (натрий) для компенсации чрезмерного выведения натрия и выделения больших объемов разведенной мочи. При наступлении терминальной стадии почечной недостаточности может потребоваться диализ или трансплантация почки.