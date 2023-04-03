Врожденная кистозная дисплазия почек представляет собой широкую категорию врожденных пороков, затрагивающих почки и/или мочевыводящие пути, которые могут стать причиной блокирования оттока мочи.
Врожденная кистозная дисплазия поражает одну или обе почки. Кистозная дисплазия почек может быть единственным врожденным пороком или может быть частью синдрома и возникать вместе с другими аномалиями. Аномалии могут поражать другие участки мочевыводящих путей, включая мочеточник, мочевой пузырь или, в редких случаях, уретру, яички или мышцы брюшной стенки. (См. рисунок Обзор мочевыводящих путей).
Если поражено достаточное количество почечной ткани, может возникать хроническая болезнь почек, иногда вызывая симптомы, часто с замедлением роста. Врожденная кистозная дисплазия почек обычно обнаруживается при проведении профилактического ультразвукового исследования перед рождением или в раннем детстве по причине, не связанной с почками.
Прогноз весьма непредсказуем, потому что врачам может быть трудно определить, какое количество почечной ткани не поражено и функционирует нормально.
Лечение — хирургическая коррекция, если таковая требуется для устранения любых сопутствующих дефектов мочевыводящих путей. Если хроническая болезнь почек прогрессирует до терминальной стадии болезни почек (ТСБП или терминальная стадия почечной недостаточности), может потребоваться диализ или трансплантация почки.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Американский почечный фонд (AKF): информация о заболеваниях почек, трансплантации почек и финансовой помощи, основанной на потребностях, для содействия при оплате медицинских расходов
Национальный институт диабета, расстройств пищеварения и заболеваний почек (NIDDK): Общая информация о заболеваниях почек, включая научные открытия, статистические данные, а также программы общественного здравоохранения и информирования населения
Национальный почечный фонд (NKF): информация обо всем необходимом, от базовой информации о функции почек до доступа к лечению и поддержки людей с заболеваниями почек