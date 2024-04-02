Синдром Лиддла — это редкое наследственное заболевание, при котором собирательными канальцами почек выводится калий, но удерживается слишком много натрия и воды, что приводит к повышению артериального давления.
(См. также Общие сведения о заболеваниях почечных канальцев).
Ген, который обусловливает синдром Лиддла, является доминирующим, а это означает, что дети человека с этим расстройством имеют 50 % вероятность унаследовать дефектный ген.
При синдроме Лиддла симптомы возникают не всегда. Если симптомы проявляются, то чаще всего они начинаются в детстве или в молодом возрасте в виде повышения артериального давления. У людей в крови также имеет место низкая концентрация калия и высокая концентрация бикарбонатов.
Диагностика синдрома Лиддла
Измерение артериального давления
Анализы мочи и крови
Кроме повышенного артериального давления, врачи также могут определить у лиц молодого возраста низкий уровень натрия в моче и обнаружить в крови низкую концентрацию гормонов, регулирующих уровень натрия в крови и, тем самым, влияющих на артериальное давление (ренин и альдостерон).
Помимо этого, можно провести генетический анализ.
Лечение синдрома Лиддла
Лекарственные препараты для стимуляции выведения натрия
Это заболевание эффективно лечится препаратами, которые увеличивают выведение натрия и уменьшают выведение калия (триамтерен или амилорид). Такие препараты эффективно снижают артериальное давление. Прогноз очень хороший.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Национальный институт диабета, расстройств пищеварения и заболеваний почек (NIDDK): Предоставлена информация о текущих исследованиях, информация о здоровье потребителей на английском и испанском языках, блог, а также программы общественного здравоохранения и просветительской деятельности.