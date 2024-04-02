Синдром Лиддла — это редкое наследственное заболевание, при котором собирательными канальцами почек выводится калий, но удерживается слишком много натрия и воды, что приводит к повышению артериального давления.

(См. также Общие сведения о заболеваниях почечных канальцев).

Ген, который обусловливает синдром Лиддла, является доминирующим, а это означает, что дети человека с этим расстройством имеют 50 % вероятность унаследовать дефектный ген.

При синдроме Лиддла симптомы возникают не всегда. Если симптомы проявляются, то чаще всего они начинаются в детстве или в молодом возрасте в виде повышения артериального давления. У людей в крови также имеет место низкая концентрация калия и высокая концентрация бикарбонатов.

Диагностика синдрома Лиддла Измерение артериального давления

Анализы мочи и крови Кроме повышенного артериального давления, врачи также могут определить у лиц молодого возраста низкий уровень натрия в моче и обнаружить в крови низкую концентрацию гормонов, регулирующих уровень натрия в крови и, тем самым, влияющих на артериальное давление (ренин и альдостерон). Помимо этого, можно провести генетический анализ.

Лечение синдрома Лиддла Лекарственные препараты для стимуляции выведения натрия Это заболевание эффективно лечится препаратами, которые увеличивают выведение натрия и уменьшают выведение калия (триамтерен или амилорид). Такие препараты эффективно снижают артериальное давление. Прогноз очень хороший.